Stiftung Kinderspital will Ortsgemeinde St.Gallen Land verkaufen

STADTPLANUNG Erste Gespräche fanden statt: Stiftung Ostschweizer Kinderspital will Parzellen an Ortsbürgergemeinde St.Gallen verkaufen Nachdem die Stiftung Ostschweizer Kinderspital keinen Abnehmer für Gebäude und Land im Grossacker gefunden hat, strebt sie nun ein anderes Szenario an. Dieses soll Geld für den teuren Rückbau einbringen. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 16.04.2022, 05.00 Uhr

Kinderspital, Land für einen Erweiterungsbau und die Parzellen der Stiftung ergeben ein grosses Stück Land, zentrumsnah und gut erschlossen. Bis 2026 werden hier Kinder behandelt. Ob danach hier gewohnt wird? Bild: Ralph Ribi

Wäre das Ostschweizer Kinderspital ein Patient, würde es wohl der Geriatrie zugewiesen. Das Hauptgebäude 1962 erbaut, danach immer wieder um Anbauten mit verschiedenen Niveaus ergänzt, technisch veraltet, nicht mehr beweglich genug für diese Zeit. Auch deshalb zieht der medizinische Betrieb weiter Richtung Zentrum und wird dort Nachbar des Kantonsspitals St.Gallen. Bessere betriebliche Abläufe verspricht man sich vom neuen Standort. Und Synergien, etwa durch den im gleichen Gebäude betriebenen Notfall, der in einen Kinder- und einen Erwachsenenbereich aufgeteilt sein wird.

Ende 2025 werde das neue Gebäude übergeben, wie Arno Noger, Präsident der Stiftung Ostschweizer Kinderspital, sagt. Bezug wird im Frühling 2026 sein. «Der genaue Zeitpunkt hängt auch von der Gesundheits- und Belastungssituation ab, die dann herrscht. Wenn wir wieder eine Grippephase mit vielen Personalausfällen haben wie mitten im Dezember, wird er sich leicht verzögern», sagt Noger. Rund 216 Millionen Franken wird der Neubau inklusive Einrichtung und Geräte kosten. Die Trägerkantone St.Gallen, Thurgau und beide Appenzell sowie das Fürstentum Liechtenstein haben dafür verzinsliche und rückzahlbare Darlehen von 185 Millionen Franken gesprochen.

Weitere Kosten fallen für den Rückbau der frei werdenden Liegenschaft an der Claudiusstrasse 6 an. Von «mehreren Millionen Franken» geht Noger aus. Natürlich gebe es Rückstellungen dafür. Trotzdem: Kosten, die er der Stiftung gerne erspart hätte. Sie steckt «in einer angespannten finanziellen Situation». So sammelte sie unter anderem mit einer Charity-Veranstaltung Geld. 132'000 Franken brachte die erste Kispi-Night im März ein.

Ein paar Interessenten, aber kein Abnehmer

Um die Rückbaukosten vermeiden zu können, ging das Kinderspital auf die Suche nach einem Abnehmer. Einer Institution oder Organisation, die Gebäude und Land im Baurecht übernimmt. Wie die Stiftung Ostschweizer Kinderspital es mit der Grundeigentümerin getan hatte, der Ortsbürgergemeinde St.Gallen. 1964, mittels Vertrag. Es ist ein grosses Stück Land, das da frei wird. Ein attraktives. Gut erschlossen, nah von Schulen und Läden, zentrumsnah, obwohl im Grossacker gelegen. Das alte Ostschweizer Kinderspital breitet sich auf 5500 Quadratmetern aus. Hinzu kommen 9000 Quadratmeter, die die Ortsbürgergemeinde für einen Erweiterungsbau reserviert hat. «Als man 1962 hier baute, dachte man, das Kinderspital bleibe für immer hier», sagt Noger. Nun kommt es anders.

Mit dem Land, es liegt in der Zone für öffentliche Bauten, hätten einige Interessenten geliebäugelt. Eine Handvoll hätten das Gebäude letztlich besichtigt. «Sie haben gesagt, dass es sich nicht eignet oder sie sich strategisch nun doch anders orientieren würden», erzählt Noger. Er habe geahnt, dass es schwierig werden könne. Und doch habe man gehofft und alles versucht. Er sagt:

«Das alte Gebäude ist nun mal ein Spital. Ohne Transformation eignet es sich nicht für eine andere Nutzung.»

Eine Nachnutzung hätte ausserdem mit der Strategie der Ortsbürgergemeinde als Besitzerin vereinbar sein müssen. «Ein geriatrisches Angebot etwa kommt da nicht in Frage. Damit würde sich die Ortsbürgergemeinde als Besitzerin eines solchen ja selber konkurrenzieren», nennt er ein Beispiel.

Erlös aus Parzellen soll Teil der Rückbaukosten decken

Noger und die Stiftung mussten sich folglich von ihrer Traumlösung, der Übergabe des Gebäudes an einen neuen Baurechtsnehmer, verabschieden. Nun arbeiten sie an einer anderen Möglichkeit. «Der zweitbesten für die Stiftung», sagt Noger. Die Stiftung besitzt mehrere Parzellen, die rund um das Kinderspital liegen. Zusammen ergeben sie eine Fläche von weiteren rund 5700 Quadratmeter. Darauf liegen etwa das geschützte Beda-Haus, in dem sich das Ronald-McDonald-Elternhaus befindet. Auch das Romerhuus, eine psychosomatische Therapiestation für 12- bis 18-Jährige gehört dazu. Auf Parzelle 3057 hat das Kinderspital «betriebliche Teile» ausgelagert, so Noger. Möglich, dass die Ortsbürgergemeinde St.Gallen diese Parzellen kauft. Bis 2021 war er selber deren Präsident.

«Ein Gelände von dieser Grösse ermöglicht eine andere qualitative Planung, gerade wenn es um ein Wohnprojekt geht, wie die Ortsbürgergemeinde es anstrebt. Wir wollen als Stiftung an diesem Wertzuwachs partizipieren.»

Er spricht damit eine mögliche Umzonung an. In der Zone öffentliche Bauten koste ein Quadratmeter rund 600 Franken. «Wir rechnen mit einem Verkaufspreis von über 1000 Franken pro Quadratmeter.» Die Summe soll letztlich einen Teil der Rückbaukosten des Kinderspitals decken. Noch bestünden keine Verträge, man führe erst Gespräche, sagt Noger. Und ist überzeugt: «Über eine so grosse, zentrumsnahe Parzelle hat die Stadt seit Jahrzehnten nicht mehr diskutiert.» Er hofft, dass sich die Stiftung und die Ortsbürgergemeinde St.Gallen bis Ende Jahr einigen.

Ein Wohnprojekt? Ortsbürgergemeinde bestätigt noch nicht

Urban Hettich, Leiter Forst und Liegenschaften der Ortsbürgergemeinde St.Gallen, bestätigt, dass die Ortsbürgergemeinde aktuell mit der Stiftung Ostschweizer Kinderspital über einen allfälligen Kauf verschiedener Parzellen verhandelt. «Die Gespräche sind erst vor kurzem gestartet.» Hettich bestätigt allerdings nicht, dass die Ortsbürgergemeinde auf dem Gelände ein Wohnprojekt realisieren werde. Man kläre mit der Stadt erst die «planerischen Rahmenbedingungen». Hettich: «Natürlich wäre es eine grossartige Wohnlage. Es gibt aber auch öffentliche Nutzungen und Gewerbe, die solche Lagen suchen.»

