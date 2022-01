St.Gallen: Malik-Gebäude weg, dafür ein Amphitheater

Stadtplanung Die mutigste Idee fürs Güterbahnhofareal in der Stadt St.Gallen: Rückbau des Malik-Gebäudes, dafür künftig mit Amphitheater Die Testplanung für das Güterbahnhofareal in St.Gallen ist in vollem Gang. Vergangene Woche fand das zweite Sounding-Board mit der Präsentation von vier Skizzen statt. Die mutigste Idee ist diejenige des Zürcher Büros Salewski & Kretz – es geht viel weiter als die anderen. Daniel Wirth 24.01.2022, 17.00 Uhr

Die Skizze des Zürcher Büros Salewski & Kretz sieht ein Güterbahnhofareal im Osten ohne Malik-Gebäude vor – dafür käme im Westen ein Amphitheater zu stehen. Baudepartement

2040 soll der Autobahnanschluss beim Güterbahnhof in St.Gallen in Betrieb genommen werden. So zumindest stellen sich der Kanton und die Stadt St.Gallen das vor. Bis dahin gehen 18 Jahre ins Land. Eine lange Zeit.

Die Testplanung hat im vergangenen Jahr begonnen. Sie soll aufzeigen, was auf dem 34'000 Quadratmeter grossen Areal in Zukunft gebaut werden soll; mit einer Fläche von rund fünf Fussballfeldern ist das Güterbahnhofareal eines der grössten Entwicklungsgebiete der Stadt.

Am vergangenen Donnerstag wurden vier skizzierte Ideen an einem virtuellen Sounding-Board vorgestellt. Stadtrat Markus Buschor, Vorsteher der Direktion Planung und Bau, bezeichnete die Vorschläge als «massvoll».

Ein neuer Ort für Kultur beim Güterbahnhof

Die wohl mutigste Idee zeigte das Zürcher Büro Salewski & Kretz auf. Das Güterexpeditionsgebäude, in dem sich heute das Kugl (Kultur am Gleis) befindet, würde um zwei markante Anbauten stark verlängert. Im Westen des Areals käme ein Hochhaus zu stehen, gleich daneben ein kreisrundes Gebäude, das einem kleinen Amphitheater gleicht, mit gedeckter und offener Fläche. Hier könnten Konzerte, Theater und anderes öffentlich aufgeführt werden, wie Kantonsbaumeister Michael Fischer ausführte.

Das Einschneidendste an der Idee ist aber etwas anderes: Das Malik-Gebäude an der Geltenwilenstrasse würde abgerissen, um mehr Platz für den Autobahnzubringer zu erhalten. Beim Sounding-Board wurden sofort Stimmen laut, die den Rückbau des noch jungen und markanten Baus als utopisch bezeichneten. Stadtrat Markus Buschor findet, dass solche Ideen durchaus Platz haben dürfen in einer Testplanung. Falls man zum Schluss komme, der Rückbau des Malik-Gebäudes sei sinnvoll, müssten gemäss Buschor mit den Eigentümern Gespräche geführt werden.

Baudirektor Markus Buschor. Michel Canonica

Auf die Idee des Büros Salewski & Kretz angesprochen, sagt Fredmund Malik, Inhaber der in der Entwicklung von Managementsystemen tätigen Malik International AG, sein Unternehmen habe das markante Gebäude nicht selber gebaut, sondern sei dort eingemietet, heute nur noch in einem kleinen Teil des Hauses, weil die Tätigkeit örtlich und personell neu ausgerichtet worden sei. Ebenfalls im Haus untergebracht ist das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV). Verwaltet wird die Liegenschaft von der Wincasa AG. Eigentümerin ist die Credit Suisse Funds AG in Zürich. Dort war am Montag niemand für eine Stellungnahme erreichbar.

Eines scheint indes klar: Wenn Stadt und Kanton der Credit Suisse Funds AG das Gebäude abkaufen und hernach abreissen wollen, gibt es das nicht umsonst. Die ohnehin hohen Kosten würden weiter ansteigen. Ein weiterer Faktor bei diesem Geschäft: die Zeit. Ein solcher Handel lässt sich nicht von heute auf morgen abwickeln und würde die geplante Entwicklung des Güterbahnhofareals und den Bau der Autobahnanschlüsse und des Tunnels Zubringer hinauf zur Liebegg am Stadtrand möglicherweise blockieren.

Die Testplanung, an der Quartiervereine, Verkehrs- und Umweltverbände sowie politische Parteien und die Interessengemeinschaft (IG) Engpassbeseitigung partizipieren, wird nun fortgesetzt. Das dritte und letzte Sounding-Board findet am 23. Mai dieses Jahres statt. 2025 soll das Projekt für den Autobahnanschluss Güterbahnhof genehmigt sein. Im Jahr 2028 soll das Projekt aufgelegt werden, wenn es nach Stadt und Kanton St.Gallen geht. Die Bauarbeiten sollen 2040 abgeschlossen werden.

Es hat sich Widerstand formiert

Das Ganze hat eine lange Vorgeschichte. Die Stimmberechtigten der Stadt konnten sich schon zweimal äussern in der Angelegenheit: 2007 bei der Abstimmung über eine Zonenplanänderung und 2016 bei der Abstimmung über die Güterbahnhof-Initiative. Der Zonenplanänderung wurde zugestimmt, die Güterbahnhof-Initiative wurde bachab geschickt.

Dennoch ist der Anschluss Güterbahnhof noch nicht in trockenen Tüchern. Die Grünen, die Grünliberalen und die SP wehren sich gegen den Autobahnanschluss. SP und Grüne verweigern denn auch eine Teilnahme an der Testplanung, während die Grünliberalen hier noch mitmachen.

Das Komitee gegen die Teilspange Güterbahnhof sieht im Güterbahnhofareal ein letztes zentrumsnahes Gebiet in St.Gallen, das sich städtisch urban bebauen und nutzen lässt. Vorstellbar wäre laut Komiteewebsite einerseits eine hohe Dichte mit Kleingewerbe, Wohnen und Kultur, andrerseits aber auch ein Aufenthaltsbereich mit Park, Platz und Boulevard. Im Zentrum stehe der Erhalt des grössten Teils oder des kompletten Güterbahnhofgebäudes, wie dies in der Abstimmungsvorlage von 2007 vorgesehen war.