Gossauer SVP wollte städtischen Beitrag für Walter-Zoo kürzen

Stadtparlament «Wir stehen nicht in der Pflicht des Zoos»: Deshalb wollte die SVP den jährlichen Beitrag der Stadt Gossau für den Walter-Zoo im Parlament kürzen Die Stadt Gossau unterstützt den Walter-Zoo auch in den nächsten vier Jahren mit 150'000 Franken pro Jahr. Die SVP-Fraktion wollte den Beitrag an der Parlamentssitzung am Dienstag auf 100'000 Franken kürzen. Andere Parteien waren damit aber nicht einverstanden. Michel Burtscher 12.01.2022, 18.00 Uhr

Die Schimpansen im Walter-Zoo erhielten ihr Geschenk an Weihnachten, das Unternehmen an der Sitzung des Stadtparlaments vom Dienstag. Bild: Tobias Garcia (24. Dezember 2021)

Nachdem das Stadtparlament das teuerste Infrastrukturprojekt in der Geschichte Gossaus einstimmig durchgewunken hatte, wandte es sich an seiner Sitzung vom Dienstagabend wieder kleineren Beträgen zu: Statt um den Baukredit von 55 Millionen für das Modul 1 der Sportwelt ging es um den jährlichen Beitrag von 150'000 Franken für den Walter-Zoo. Deutlich weniger Geld, im Parlament aber trotzdem deutlich umstrittener.

Doch der Reihe nach: Seit 2006 unterstützt die Stadt Gossau, die Aktionärin ist, den Walter-Zoo finanziell. Am Anfang mit 300'000 Franken pro Jahr, seit 2010 mit noch 150'000 Franken. Das Stadtparlament musste nun entscheiden, ob es den Betriebsbeitrag in dieser Höhe um weitere vier Jahre verlängern will. Der Stadtrat hatte das so vorgeschlagen, die vorberatende Kommission (VBK) seine Anträge unterstützt.

SVP will jährlichen Beitrag kürzen

VBK-Präsident Sandro Contratto (FDP) betonte an der Sitzung vom Dienstag, dass die Bevölkerung von Gossau und Arnegg für diesen Beitrag auch Gegenleistungen erhalte: So könnten die Schulen das Angebot des Zoos etwa gratis nutzen. Zudem könne man die Investitionen immer 1:1 anschauen. «Das sind keine virtuellen Projekte.» Was würde ein Nein bedeuten? Contratto sagte:

«Es wäre ein Zeichen an alle anderen Gemeinden im Gönnerverein, dass wir als Stadt Gossau nicht mehr zu dieser einzigartigen Institution stehen.»

Die meisten anderen Fraktionen waren gleicher Meinung. Roger Pfister (Die Mitte) meinte etwa, die 150'000 Franken pro Jahr seien «gut investiertes Geld». Nicht einverstanden war die SVP. Sie sprach sich nicht grundsätzlich gegen eine finanzielle Unterstützung aus, war aber nicht einverstanden mit der Höhe des Beitrags. Die Partei stellte den Antrag, den Beitrag für die Walter-Zoo AG auf jährlich 100'000 Franken zu kürzen.

Walter-Zoo stehe nicht mehr «mit dem Rücken zur Wand»

SVP-Stadtparlamentarier Kurt Jau sagte, es sei zwar aus mehreren Gründen nachvollziehbar, dass die Stadt den Walter-Zoo unterstützen wolle: «Standortmarketing, Bildungsmöglichkeiten, Biodiversität.» Die Ausgangslage habe sich jedoch «massiv» verändert. «2006 stand die Walter-Zoo AG mit dem Rücken zur Wand», so Jau. Das sei nicht mehr so. Das Unternehmen habe in den letzten Jahren einen Gewinn ausgewiesen.

Das Gossauer Stadtparlament tagte am Dienstagabend wie immer im Fürstenlandsaal. Bild: Tobias Garcia (11. Januar 2022)

Stefan Harder (Flig) sorgte sich um die Signalwirkung einer solchen Kürzung: «Wir als Standortgemeinde profitieren am meisten vom Image des Walter-Zoos – das soll uns auch etwas wert sein.» Wenn Gossau nun hingehe und den jährlichen Beitrag kürze, dann sei das ein falsches Signal. Dieses Argument konnte SVP-Fraktionspräsident Markus Rosenberger ganz und gar nicht nachvollziehen:

«100'000 Franken pro Jahr sollen ein schlechtes Signal sein?»

Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier seien die Vertreter der Bevölkerung von Gossau und Arnegg, betonte er. «Wir stehen nicht in der Pflicht der anderen Sponsoringgemeinden oder des Zoos.» Rosenberger fügte in Richtung seiner Ratskolleginnen und Ratskollegen an: «Ich glaube, ihr versteht eure Aufgabe nicht.» Er sei kein Gegner des Zoos, dieser mache gute Arbeit. Aber: «Wir sprechen A-fonds-perdu-Beiträge für einen Betrieb, der gut läuft.»

Mehrheit des Parlaments folgt dem Stadtrat

Wolfgang Giella, Stadtpräsident Gossau. Bild: Tobias Garcia

«Gott sei Dank» mache der Walter-Zoo Gewinne, erwiderte Stadtpräsident Wolfgang Giella. Das Unternehmen wirtschafte gut – und das sei auch wichtig. «Wir haben die Coronakrise relativ gut überstanden.»

Die Gewinne würden reinvestiert, um den Zoo fit für die Zukunft zu machen, so Giella. Am Ende folgte die Mehrheit des Parlaments den Anträgen des Stadtrates. Der Zoo erhält also auch künftig 150'000 Franken pro Jahr.