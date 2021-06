St.Galler Stadtparlament diskutiert Spitex St.Gallen AG

«Wenn ich darüber nicht reden kann, was soll ich dann hier?»: Im St.Galler Stadtparlament liegen die Nerven blank

Im Stadtparlament entbrennt eine hitzige Diskussion über die Spitex St.Gallen AG. Dann passiert etwas, was es in 20 Jahren nicht gab: Mitten in einem Votum verlässt die GLP-Fraktion geschlossen den Saal. Und kommt erst zurück, als «ihre» Stadträtin das Wort ergreift.