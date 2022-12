Stadtparlament Wechsel in der Gossauer Mitte-Fraktion: Andreas Helfenberger rutscht für Norbert Hug nach Zehn Jahre lang sass Norbert Hug (Mitte) im Gossauer Stadtparlament. An der Dezembersitzung ist er nun zurückgetreten. Seinen Platz nimmt Andreas Helfenberger ein. 09.12.2022, 12.00 Uhr

Norbert Hug (links) und sein Nachfolger Andreas Helfenberger. PD

Das Gossauer Stadtparlament traf sich am 6. Dezember zum letzten Mal in diesem Jahr im Fürstenlandsaal. Für Norbert Hug war es gleich auch die letzte Sitzung überhaupt: Der Mitte-Stadtparlamentarier ist nach zehn Jahren zurückgetreten. Norbert Hug habe in den vergangenen Jahren sein Wissen in verschiedenen vorberatenden Kommissionen (VBK) sowie seine Umsichtigkeit als Mitglied oder auch als Präsident eingebracht, schreibt die Mitte Gossau-Arnegg in einer Mitteilung.

Norbert Hugs Meinung sei über die Parteigrenzen hinaus gefragt gewesen. «Als sportbegeisterter Präsident der vorberatenden Kommission Sportwelt gelang es ihm, fast alle Anliegen aufzunehmen und eine mehrheitsfähige Lösung mit grosser Zustimmung zu finden», heisst es weiter in der Mitteilung. Für Norbert Hug stünden nun neue berufliche Herausforderungen an, denen er sich widmen möchte und die sein Engagement verlangen.

Vertreter der Gossauer Familien

Norbert Hugs Nachfolge hat Andreas Helfenberger angetreten. Der 64-Jährige sieht sich als Vertreter der Gossauer Familien und wohnt seit gut 30 Jahren im Hirschberg-Quartier. Er setze sich, wie sein Vorgänger, für eine gute Berufsbildung ein und sei gerne in der Natur unterwegs, schreibt die Partei. Und weiter: «Mit seinem Interesse an Details möchte er bei den Ausgaben der Stadt, den Steuerfranken in guten Händen wissen.» Als Vorstandsmitglied der Mitte Gossau-Arnegg freue sich Andreas Helfenberger nun, auch aktiv am politischen Geschehen in der Stadt Gossau teilzunehmen.

Seinen ersten Einsatz als Stadtparlamentarier hat Andreas Helfenberger in einem Monat am 10. Januar, wenn sich die Gossauer Legislative zum ersten Mal im neuen Jahr treffen wird. (pd/woo)