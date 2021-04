Stadtparlament St.Gallen Stadtrat empfiehlt Velo-Initiative zur Ablehnung – der Gegenvorschlag ist bei den Fraktionen umstritten Der St.Galler Stadtrat stimmt dem Initiativbegehren zwar zu. Trotzdem lehnt er die Initiative ab – wegen einer Zahl – und bringt einen Gegenvorschlag vor. An der nächsten Sitzung ist das Stadtparlament am Zug. Es muss entscheiden, was dem Volk zu Abstimmung vorgelegt wird. Die Fraktionspräsidentinnen und -präsidenten lassen sich in die Karten blicken. Dinah Hauser 24.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Gallusstadt soll velofreundlicher werden. Das ist grösstenteils unbestritten.

Bild: Benjamin Manser (13. August 2019)

Der Veloverkehr in der Stadt St.Gallen soll gefördert werden. Dazu hat die SP/Juso/PFG-Fraktion die Initiative zur Förderung des Veloverkehrs in der Stadt St.Gallen – kurz Velo-Initiative – lanciert. Am 4. Mai befindet das Stadtparlament über die Vorlage und was der Bürgerschaft schliesslich zur Abstimmung vorgelegt wird.

Konkret fordert die Initiative, dass bis 2030 die Stadtbevölkerung 15 Prozent der Wege auf Stadtgebiet mit dem Velo zurücklegt; 2015 waren es noch vier Prozent. Dafür soll ein Rahmenkredit von 15 Millionen Franken gesprochen werden.

Stadtrat bringt Gegenvorschlag ein

Nun liegt der Bericht des Stadtrates vor. Darin beantragt er dem Parlament, die Initiative abzulehnen und legt einen Gegenvorschlag vor. Dies tut er aber nicht, weil er das Anliegen nicht gutheisst, sondern weil er die 15 Prozent als nicht realistisch beurteilt. Als einzige Änderung steht im Gegenvorschlag daher, dass der Anteil der zurückgelegten Wege «deutlich erhöht» werden soll.

Der Stadtrat begründet dies damit, dass im Jahr 2015 das Mobilitätskonzept 2040 beschlossen wurde. Dieses hat unter anderem zum Ziel, den Veloverkehrsanteil auf sechs Prozent zu erhöhen. Zudem seien bereits verschiedene Veloinfrastrukturprojekte realisiert worden. Bis 2030 sind Projekte in der Pipeline mit einem städtischen Kostenanteil von 25 Millionen Franken.

Da die Fraktionssitzungen ausstehen, ist die Haltung der Fraktionen noch unklar. Die Präsidentinnen und Präsidenten lassen sich unter Vorbehalt trotzdem in die Karten blicken.



Links-Grün: «Es braucht verbindliche Zahl»

Daniel Kehl, Präsident der Fraktion SP/Juso/PFG. Bild: PD



Daniel Kehl, Präsident der SP/Juso/PFG-Fraktion, ist erfreut, dass das Anliegen beim Stadtrat ankommt. Da seine Fraktion die Initiative lanciert hatte, geht er davon aus, dass sie an ihr festhalten wird. «Wir müssen aber auch damit rechnen, dass im Parlament der Gegenvorschlag durchkommt», sagt Kehl. Für ihn persönlich brauche es aber verbindliche Ziele und damit auch eine fixe Kennzahl.

Ähnlich sieht es Andreas Hobi, Fraktionspräsident der Grünen und Jungen Grünen. «Ein Gummibegriff lässt viel Interpretationsspielraum. Ein klares Ziel bringt mehr Dynamik und Antrieb mit sich.» Er ist überzeugt, dass niemandem der Kopf abgerissen wird, wenn die 15 Prozent nicht erreicht würden.

Andreas Hobi, Fraktionspräsident Grüne/Junge Grüne. Bild: PD

Hobi spricht auch den Frust der vergangenen Jahre an. «Man wurde immer wieder vertröstet, die Verbesserung der Veloinfrastruktur ging nur schleppend voran.» Immer wieder sei das Argument der Topografie vorgebracht worden. Wegen dieser sei St.Gallen keine Velostadt. «Mit den E-Bikes zählt dieses Argument allerdings nicht mehr», sagt Hobi. Da wegen der Coronapandemie der Mikrozensus für das Jahr 2020 nicht erhoben wurde, fragt sich Hobi: «Kommt das dem Stadtrat grade recht, damit er sich nicht auf eine fixe Prozentzahl festlegen muss?»

Zudem wünscht er sich, dass «brandgefährliche Schlüsselstellen schneller behoben werden». Damit spricht er die Fahrbahnverengungen in der Mühlenenschlucht und bei der Grabenhalle an. Als Primarlehrer ist er zudem öfter mit Kindern unterwegs. Die Situation um die grosse Kreuzung St.Leonhard-Strasse/Bogenstrasse bezeichnet er als Himmelfahrtskommando.

Jacqueline Gasser-Beck, Fraktionspräsidentin der GLP/JGLP.

Bild: Michel Canonica

Jacqueline Gasser-Beck, Fraktionspräsidentin der GLP und JGLP, begrüsst die Stossrichtung der Initiative wie auch des Gegenvorschlags. Für sie ist allerdings nicht die quantitative Verbesserung, also eine Prozentzahl, entscheidend. «Es nützt niemandem etwas, Velostreifen an der Peripherie oder in Quartieren einzuführen, nur um die Quote zu erreichen.» Ihr geht es mehr um durchgängige Velorouten, Velopriorisierung bei Ampeln ähnlich zum ÖV oder eine konsequente Trennung von Velos, Fussgängern und Autos. Sie wünschte sich also konkretere Ziele.

Sie sagt aber auch: «Bei einem Rahmenkredit gehe es auch um Vertrauen, dass die Gelder gut eingesetzt werden.» Eine enge Begleitung der Projekte in der Liegenschafts- und Baukommission LBK sieht sie als Notwendigkeit.

Freisinnige für Gegenvorschlag

Felix Keller, Fraktionspräsident FDP/Jungfreisinnige. Bild: PD

Felix Keller, Fraktionspräsident der FDP und Jungfreisinnigen, schätzt, dass sie den Gegenvorschlag annehmen werden, er erscheint ihm als gangbarer Weg. Die 15 Prozent erachtet er als nicht realistisch. Ihm ist wichtig, dass die aufgegleisten Projekte ausgeführt werden. Aus seiner Sicht sollen Projekte umgesetzt werden, welche die Leute zum Umsteigen aufs Velo ermutigen – wie etwa eine Velobahn, die den Osten mit dem Westen verbindet. Dies sieht er mit den bereits geplanten Investitionen erfüllt.

Er ist aber skeptisch gegenüber dem mit den Projekten verbundenen Stellenausbau. Denn der Stadtrat möchte gemäss Bericht Projekte schneller umsetzen, die nicht im Rahmenkredit erfasst werden. Dafür sind eineinhalb Vollzeitstellen vorgesehen. Keller sagt dazu: «Der Stadtrat hat schon mehrmals angeführt, dass mehr Stellen keine Beschleunigung bringen. Schliesslich sind Projekte auch durch Einsprachen blockiert.»

Angehrn (CVP/EVP): «Initiative ist unnötig»

Patrik Angehrn, Fraktionspräsident CVP/EVP. Bild: PD

«Ich finde die Initiative zum jetzigen Zeitpunkt unnötig», sagt Patrik Angehrn, CVP/EVP-Fraktionspräsident, und verweist auf die bereits realisierten und aufgegleisten Projekte. Zudem ist für ihn ein Rahmenkredit von mehreren Millionen zu hoch. Ein solcher sollte seiner Meinung nach ausschliesslich für Sofortmassnahmen eingesetzt werden, denn der Stadtrat müsste dann das Parlament nicht mehr konsultieren. Seine Befürchtung: Der Stadtrat könnte bei den Veloprojekten das Parlament umgehen. «Ich bin aber der Meinung, umfangreiche Projekte sollten im Plenum besprochen werden.»

Grundsätzlich sei die Fraktion für den Veloverkehr. Jedoch hält auch Angehrn eine Steigerung auf 15 Prozent für unrealistisch. Deswegen schätzt er, dass der Gegenvorschlag bevorzugt würde. «Falls dieser im Parlament durchkommt, dann erwarte ich von den Initianten, dass sie die Initiative zurückziehen.» Denn dann käme es zu keiner Urnenabstimmung.

Winter-Dubs (SVP): «Initiative und Gegenvorschlag ablehnen»

Auch Karin Winter-Dubs, SVP-Fraktionspräsidentin, findet: «Die Initiative schiesst am Ziel vorbei.» Sie geht mit dem Stadtrat einig, dass wegen der Coronapandemie derzeit die zurückgelegten Wege mit dem Velo nicht repräsentativ messbar sind. Zudem seien in der städtischen Planung mit 25 Millionen Franken viel höhere Investitionen geplant, als die Initiative fordert. «Ich habe das Vertrauen in den Stadtrat, dass diese Projekte auch umgesetzt werden.»

Karin Winter-Dubs, SVP-Fraktionspräsidentin. Bild: Ralph Ribi

Des Weiteren hat Winter-Dubs das Gefühl, die Initianten wollen die Bevölkerung und die Verwaltung zum Velofahren umerziehen. «Um den motorisierten Individualverkehr zu reduzieren, kann man ja auch zu Fuss gehen oder den ÖV benutzen.» Sie spricht auch die laufende Kampagne der Stadt an. Derzeit werden in der Innenstadt Velofahrerinnen und Velofahrer mittels blauer Bodenmarkierungen zu Rücksicht gegenüber Fussgängern aufgerufen. Für Winter-Dubs macht die Aktion deutlich: «Es bringt nichts, nur ein Verkehrsmittel zu fördern. Auch Fussgänger haben das Recht, sich in der Innenstadt zu bewegen.»

Sie lehnt die Initiative wie auch den Gegenvorschlag ab: «Ein Beharren auf Ideologien bringt keine Lösung für den städtischen Verkehr.» Stattdessen schlägt sie vor, dass sich das Parlament als Ganzes zusammensetzt und einen Verkehrskonsens schafft – analog zum Parkplatzkonsens von 2010. «Nur wenn alle einbezogen werden, also Fussgänger, Velofahrer, ÖV und Autos, kann eine nachhaltige Lösung gefunden werden.»