St.Gallen: Sitzung des Stadtparlaments im Liveticker

Stadtparlament St.Gallen Jetzt live: St.Galler Stadtparlament debattiert umstrittene Tourismusbeiträge Das Stadtparlament trifft sich am Dienstag zur elften Sitzung der Legislatur. Das Hauptgeschäft des Abends ist die Verlängerung des Jahresbeitrags an St.Gallen-Bodensee-Tourismus.

16:40 Uhr

«Selbstverständlich muss sich jede Organisation weiterentwickeln», sagt Felix Keller für die FDP-Fraktion. Daher und im Sinne der Verlässlichkeit stimme die Fraktion der Verlängerung um ein Jahr zu.

In einem Jahr kann dann die neue Leistungsvereinbarung samt Preis im Parlament beraten werden. «Und nicht heute.» Der von Corona gebeutelten Tourismusbranche jetzt den Geldhahn zuzudrehen, das sei schlicht falsch, sagt Keller.

16:36 Uhr

Mardel Baur, Stadtparlamentarier GLP. Bild: PD

Marcel Baur spricht für die GLP/JGLP-Fraktion. Diese beantrage die Rückkehr zum alten Beitrag von 460'000 Franken. Die Erhöhung vor einigen Jahren sei gesprochen worden, um die Leistungsvereinbarung überarbeiten zu können.

Da dies nicht geschehen sei, sehe die Fraktion nicht ein, warum die bestehende Vereinbarung nun um ein Jahr verlängert werden soll.

16:34 Uhr

René Neuweiler, Stadtparlamentarier SVP. Bild: PD

Gerade streiken weitere Teile der Technik. Der Beamer sendet weiss und das Mikrofon bleibt stumm. Doch das ist schnell wieder behoben.

René Neuweiler votiert für die SVP. Die Linken hätten wohl nicht verstanden, wie die Leistungsvereinbarung funktioniere. «Es werden Leistungen für die Stadt erbracht, die gezahlt werden. Kürzt man die Beiträge, werden die Leistungen nicht mehr erbracht.»

Damit stimmt auch die SVP dem stadträtlichen Antrag zu. Alle anderen werde die Fraktion ablehnen.

16:29 Uhr

Clemens Müller, Stadtparlamentarier Grüne. Bild: PD

«Die Bedeutung von St.Gallen-Bodensee-Tourismus ist in unserer Fraktion unbestritten», sagt Clemens Müller von den Grünen. Natürlich profitiere die Stadt St.Gallen in besonderem Masse von den Aktivitäten der Tourismusorganisation. Aufgrund der finanziellen Situation der Stadt dränge es sich auf, freiwilige Beiträge besonders kritisch zu prüfen, sagt Müller.

Heute gehe es jedoch nicht um die Leistungsvereinbarung, stimmt Müller seinem Vorredner Patrik Angehrn zu. Ausserdem habe sich auch bei anderen Gruppen, die von der Pandemie getroffen wurden, kulant gezeigt. Hier jetzt bei St.Gallen-Bodensee-Tourismus ein anderes Zeichen zu setzen, wäre falsch. Die Fraktion der Grünen und Jungen Grünen stellt sich daher ebenfalls hinter den Antrag des Stadtrats.

16:24 Uhr

Evelyne Angehrn, Stadtparlamentarierin SP. Bild: Ralph Ribi

Evelyne Angehrn erklärt für die SP-Juso-PFG-Fraktion, was es mit dem Kürzungsantrag um 200'000 Franken auf sich hat. Das Vorgehen sei grundsätzlich nachvollziehbar. Solange die neue Strategie und der neue Leistungsvertrag noch offen seien, ergebe es wenig Sinn, neue Stellen oder neue Massnahmen zu schaffen.

Auch die eingesparten Massnahmen sollen nach Angehrn nicht wieder eingeführt werden.

«Aus unserer Sicht ist deshalb eine Kürzung der Beiträge vertretbar.»

16:20 Uhr

Patrik Angehrn, Präsident der Mitte/EVP-Fraktion. Bild: PD

Patrik Angehrn spricht für die Mitte/EVP-Fraktion. Er betont, dass heute nicht über inhaltliche Leistungen debattiert werde. Es solle der neuen Strategie nicht vorgegriffen werden.

«Eine Reduktion um 120'000 Franken oder noch mehr hätte schwerwiegende Folgen.»

St.Gallen-Bodensee-Tourismus setze einen Grossteil der Gelder für die Stadt St.Gallen und die unmittelbare Umgebung an, sagt Angehrn. Das sei in der GPK klar geworden.

Die Mitte/EVP-Fraktion stellt sich damit geschlossen hinter den Antrag des Stadtrats.

16:15 Uhr

GPK-Präsident Andreas Dudli. Bild: PD

GPK-Präsident Andreas Dudli fasst die Diskussion in der Kommission zusammen. Zwei Kürzungsanträge seien diskutiert worden, in der Abstimmung sprach sich aber eine Mehrheit der Kommissionsmitglieder für den Antrag des Stadtrats aus.

Die GPK beantragt damit dem Parlament, den Jahresbeitrag über 880'000 Franken zu sprechen.

16:11 Uhr

Von der SP-Juso-PFG-Fraktion liegt ein Abänderungsantrag vor. Sie möchte, dass St.Gallen-Bodensee-Tourismus für 2022 680'000 Franken erhält, verlangt also eine Kürzung des Jahresbeitrags um 200'000 Franken.

16:09 Uhr

Traktandum 2: Verein St.Gallen-Bodensee Tourismus; Leistungsvereinbarung; Verlängerung des jährlichen Beitrages um ein Jahr bis Ende 2022

Bereits das zweite Traktandum des Nachmittags dürfte deutlich umstrittener sein. Der Stadtrat beantragt, dem Verein St.Gallen-Bodensee-Tourismus den Jahresbeitrag von 880'000 Franken für 2022 zu sprechen, also lediglich fürs nächste Jahr. 2022 soll genutzt werden, um dem Verein eine neue Strategie für die Jahre 2023 bis 2026 zu verpassen.

Die Pandemie habe St.Gallen-Bodensee-Tourismus mit neuen Herausforderungen konfrontiert, heist es in der Vorlage des Stadtrats. Die Folgen von Covid-19 für den Tourismus generell und insbesondere für die Leistungsträger seien massiv. In den Diskussionen für die Erneuerung der Leistungsvereinbarung zwischen St.Gallen-Bodensee-Tourismus und der Stadt seien sich alle einig gewesen, dass sich die Lage zugespitzt habe und eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit der strategischen Ausrichtung nötig sei, heisst es in der Vorlage weiter.

Aus diesem Grund beantragt der Stadtrat die Verlängerung der aktuellen Leistungsvereinbarung um ein Jahr, um in diesem Zeitraum die neuen strategischen Weichen zu erarbeiten und zu stellen. Auf Basis der neuen Strategie soll im September 2022 eine neue, mehrjährige Leistungsvereinbarung für die Jahre 2023 bis 2026 im Stadtparlament behandelt werden.

Für die Vertragsperiode 2018 bis 2021 hatte das Stadtparlament auf Antrag des Stadtrats den jährlichen Beitrag an die Tourismusorganisation von 450'000 auf 880'000 Franken erhöht. Der Entscheid fiel äusserst knapp aus, das Geschäft war heftig umstritten.

16:08 Uhr

Das Abstimmungssystem spukt etwas, dann ist aber klar: Das Stadtparlament wählt Mischa Herzog ohne Gegenstimme als neues Mitglied der LBK.

16:07 Uhr

Traktandum 1: Ersatzwahl in die Liegenschaften- und Baukommission; Wahlvorschlag der Fraktion Grüne / Junge Grüne

Nun folgt das erste Traktandum. Dieses wird Formsache sein.

Daniel Bosshard hat per Ende Jahr seinen Rücktritt aus dem Stadtparlament bekanntgegeben. Der 38-Jährige ist für Basil Oberholzer in den Kantonsrat nachgerutscht. Im Stadtparlament erbt Mischa Herzog Anfang Januar seinen Platz in der Fraktion der Grünen/Jungen Grünen und auch in der Liegenschaften- und Baukommission (LBK). Der 34-Jährige ist selbständiger Unternehmer in der Werbebranche und Familienvater.

16:06 Uhr

Akeret geht kurz auf den «Tagblatt»-Artikel zum ungeimpften SVP-Stadtparlamentarier Christian Neff ein. Dieser soll nächstes Jahr höchster Stadtsanktgaller werden. Akeret bittet die Medien, ihren Beitrag zu leiten, gegen eine Spaltung der Gesellschaft.

16:02 Uhr

Parlamentspräsidentin Alexandra Akeret läutet die Glocke und eröffnet damit die Sitzung.

15:46 Uhr

Danach beschäftigt sich das Stadtparlament mit einem Postulat zur Altersstrategie und sieben Interpellationsantworten des Stadtrats. Dabei geht es um die Entschädigung pflegenden Angehörigen, die Beschäftigung von Flüchtlingen als Pflegekräften, die Biodiversität, gendergerechte Sprache in Amtsdokumenten, den Schulfürsorgefonds, den Ersatz von Öl- und Gasheizungen sowie die gendergerechte Planung von Einrichtungen.

15:45 Uhr

Die übrigen Geschäfte werden wohl weniger Wellen werfen. Ein Grundstück an der Zürcher Strasse im Breitfeld, dort wo als Zwischennutzung Autos ausgestellt werden, soll an die Halter AG abgegeben werden. Das ist weitgehend unbestritten, wie zu hören ist.

Weiter traktandiert ist die Schaffung eines Fonds zur Förderung der Arbeitsintegration; dort hinein fliesst das Vermögen des 2019 liquidierten Vereins für Soziale Nothilfe. Diese 9,28 Millionen Franken sind zweckgebunden.

15:38 Uhr

Die Sitzung dauert bis maximal 22 Uhr. Da die Traktandenliste relativ kurz ist und vor allem Vorstösse beinhaltet, dürfte die Sitzung aber vorher zu Ende sein.

Vom Zeitbedarf her das Hauptgeschäft dürfte die Verlängerung des jährlichen Beitrags der Stadt an St.Gallen-Bodensee-Tourismus sein. Hintergrund ist, dass die Strategie der Tourismusorganisation überarbeitet werden soll. Im September 2022 soll dann eine neue, mehrjährige Leistungsvereinbarung für 2023 bis 2026 im Stadtparlament behandelt werden.

Aus diversen politischen Ecken des Parlaments gab's dazu bereits im Vorfeld kritische Fragen und Bemerkungen. Diskussionsbedarf ist auf jeden Fall vorhanden.

15:35 Uhr

Willkommen aus der Olma-Halle 2.1. Hier tagt heute ab 16 Uhr das St.Galler Stadtparlament. Gäste sind unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln zur Sitzung zugelassen.