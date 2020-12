Voranschlag St. Galler Stadtparlament rauft sich beim Budget zusammen: Ausser der SVP einigen sich alle Fraktionen auf einen Kompromiss Trotz harscher Kritik von FDP und SVP: Der rote Voranschlag 2021 findet Zustimmung – dank eines Kompromisses. Die Geschäftsprüfungskommission hat diesen vorbereitet. Daniel Wirth 08.12.2020, 19.10 Uhr

Stadtpräsident Thomas Scheitlin (FDP) tritt Ende Jahr zurück. Er präsentierte am Dienstag sein letztes Budget. Es ist aus dem Lot. Ralph Ribi

Das Stadtparlament hat sich am Dienstagabend über den Voranschlag 2021 gebeugt. Dieser sieht gemäss Stadtrat bei einem Gesamtaufwand von 612,8 Millionen und einem unveränderten Steuerfuss von 141 Prozentpunkten ein Defizit von 29,9 Millionen Franken vor. Die vorberatende Geschäftsprüfungskommission (GPK) stellte dem Rat verschiedene Änderungsanträge. Gemäss GPK-Präsidentin Evelyne Angehrn (SP) führten diese zu einem Aufwandüberschuss von noch 26,7 Millionen Franken.

CVP/EVP-Fraktion bezweifelt Sparwille, Grüne schwenken ein

Patrik Angehrn, Sprecher der CVP/EVP-Fraktion, sagte, das Budget für das nächste Jahr habe leider so erwartet werden müssen; das Defizit stehe in Zusammenhang mit der Coronapandemie. Gleichwohl seien die Christlichdemokraten nicht restlos vom Sparwillen des Stadtrats überzeugt. Angehrn sagte, die GPK-Anträge würden von seiner Fraktion unterstützt.

Ins gleiche Horn stiess auch Andreas Hobi, Sprecher der Fraktion von Grünen und Jungen Grünen. Die Mitglieder der GPK und die Präsidentinnen und Präsidenten der Fraktionen hätten um einen Kompromiss gerungen. Die Grünen und Jungen Grünen würden die GPK-Anträge im Sinne des grossen Ganzen unterstützen, sagte Hobi.

Christoph Wettach, Sprecher der Grünliberalen-Fraktion, forderte die Stadt müsse die Konsumausgaben langfristig senken. Ein Defizit von 26,7 Millionen Franken sei immer noch zu hoch. Dennoch kündigte auch Wettach an, die Grünliberalen würden die GPK-Anträge unterstützen.

Sprecher von SVP und FDP mit verbalem Zweihänder

Harscher fiel die Kritik der FDP-Fraktion am Budget und am Stadtrat aus. Sprecher Andreas Dudli sagte, der Voranschlag sei schwer verdaubare Kost. Dudli diagnostizierte beim Stadtrat «Lethargie». Die Karre werde an die Wand gefahren. Die FDP-Fraktion behalte sich vor, das Ratsreferendum zu ergreifen, falls der Rat weitergehende Ausgaben beschliesse als die von der GPK vorgelegten Anträge.

Ins gleiche Horn stiess René Neuweiler, der Sprecher der SVP-Fraktion:

«Wir fahren diese Stadt sehenden Auges an die Wand.»

Neuweiler kündigte an, die SVP-Fraktion werde das Budget 2021 ablehnen und das Ratsreferendum beantragen, um damit ein Zeichen zu setzen.

Daniel Kehl, Sprecher der SP/Juso/PFG-Fraktion, sagte, die Stadt müsse ihre Entwicklung auch unter schwierigen Umständen fortführen.

Thomas Scheitlin wehrt sich gegen Vorwürfe

Stadtpräsident Thomas Scheitlin (FDP) wehrte sich gegen Vorwürfe, wonach der Stadtrat das Sparen verlernt habe. Die Stadt habe ein 90-Millionen-Polster, das sie sich in den vergangenen Jahren zugelegt habe. Das Polster helfe jetzt in schwierigen Zeiten. Scheitlin brachte sein letztes Budget ins Parlament.

Nach der Eintretensdebatte sah es aus, als würden sich mit Ausnahme der SVP alle Fraktionen auf ein Budget mit einem 26,7-Millionen-Defizit einigen. Der Rat machte sich dann an die Detailberatung des Budgets 2021. Diese dürfte mindestens bis 21 Uhr dauern.