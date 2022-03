Stadt St.Gallen revidiert 40-jähriges Reglement zur Denkmalpflege

Stadtparlament Nach über 40 Jahren: Die Stadt St.Gallen revidiert ihr Reglement zur Finanzierung der Denkmalpflege Derzeit wird im Stadtparlament eine Totalrevision des Reglements der städtischen Denkmalpflege behandelt. Den Anlass für die Überarbeitung des über 40-jährigen Reglements gab eine Motion im August 2019, die Rechtssicherheit und Transparenz bemängelten. Alain Rutishauser 17.03.2022, 05.00 Uhr

Im August 2019 hat der damalige St.Galler FDP-Stadtparlamentarier und heutige Staatsschreiber Benedikt van Spyk in einer Motion das Reglement der städtischen Denkmalpflege bemängelt. Van Spyk kritisierte, es gebe keine Rechtsgrundlage für die Denkmalpflege. Ausserdem seien die Zahlungen von Unterstützungsbeiträgen weder transparent noch nachvollziehbar. Es sei bisher nicht ersichtlich, wie die Beiträge berechnet würden. Van Spyk und 28 Mitunterzeichnende forderten den Stadtrat damals auf, die Defizite in Sachen Rechtssicherheit und Transparenz in einem neuen Reglement zu beheben. Das bisherige Reglement wurde bereits im Jahre 1980 eingeführt.

Im Dezember 2019 folgte der Antrag des Stadtrats an das Stadtparlament, das Reglement zu überarbeiten. Am 25. Februar 2020 stimmte das Stadtparlament dem Antrag einstimmig zu. Nach über 40 Jahren erhält das Reglement über die Finanzierung der Altstadt-, Ortsbild- und Denkmalpflege damit eine Totalrevision.

Geschäft wurde aus Zeitgründen auf Mai verschoben

Das Geschäft war ursprünglich für die Parlamentssitzung vom 22. März traktandiert, wurde allerdings aus Zeitgründen verschoben. Nun wird das Traktandum voraussichtlich an einer der kommenden Parlamentssitzungen im Mai behandelt.

Benedikt Van Spyk, der die Revision mit seiner Motion ins Rollen gebracht hat, sagt auf Anfrage, er habe von der Vorlage Kenntnis genommen. Da er unterdessen nicht mehr im Stadtparlament tätig sei, möchte er sich zum Geschäft allerdings inhaltlich nicht äussern. Van Spyk sagt lediglich: «Das Geschäft bietet sicherlich eine gute Grundlage für eine politische Diskussion in den Fraktionen und im Stadtparlament.»

Auch seitens der Stadtplanung wird eine Stellungnahme vorerst abgelehnt: «Im Rahmen der parlamentarischen Vorberatung gibt es keine Stellungnahmen seitens der Verwaltung zu Sachgeschäften. Die Meinungsbildung des Plenums erfolgt aufgrund der stadträtlichen Vorlage», heisst es dort.

Der Vorschlag des neuen Reglements fusst auf diversen kantonalen Verordnungen zu unbeweglichen Kulturgütern, Baudenkmälern und archäologischen Denkmälern. Weiter orientiert sich der Stadtrat am Kulturerbegesetz des Kantons St.Gallen sowie an der Verordnung über Beiträge an Denkmalpflege-, Natur- und Heimatschutzmassnahmen des Kantons Appenzell Innerrhoden.

Totalrevision definiert neue Finanzierungszwecke

In der Totalrevision sollen neue Finanzierungszwecke ergänzt werden, beispielsweise der Erwerb von Baudenkmälern von lokaler Bedeutung, falls deren Erhalt nur auf diesem Weg erreicht werden kann. «Finanzierungszwecke des bisherigen Reglements, welche sich nicht bewährt haben oder nicht mehr zweckmässig sind, werden gestrichen», heisst es in der Parlamentsvorlage. Ausserdem wurde der Begriff «schützenswerte Einzelobjekte» in «Baudenkmäler von lokaler Bedeutung» umformuliert, sodass zukünftig auch Ortsbilder und Baugruppen von finanziellen Mitteln profitieren können.

Weiter sind die anrechenbaren Kosten neu definiert. Diese umfassen Kosten der Massnahmen, die für den fachgerechten und zweckmässigen Schutz, Erhaltung und Pflege sowie die Untersuchung und Erforschung des Baudenkmals erforderlich sind. Die anrechenbaren Kosten werden anhand von Norm-Prozentsätzen des Kantons St.Gallen bestimmt. Damit die Berechnung für die Bevölkerung transparent ist, werden die städtische und kantonale Denkmalpflege eine Liste der entsprechenden Norm-Prozentsätze veröffentlichen.

Über Beiträge über 20'000 Franken entscheidet der Stadtrat

«Wer um einen Beitrag nachsucht, reicht der städtischen Denkmalpflege das komplett ausgefüllte Gesuchsformular ein», steht in der Vorlage weiter. So soll die städtische Denkmalpflege bereits zu Beginn des Verfahrens alle nötigen Informationen zur Beurteilung des Gesuchs erhalten. Für Beiträge bis 20'000 Franken ist die städtische Direktion Planung und Bau zuständig, bei höheren Beiträgen entscheidet der Stadtrat.

Wird ein entsprechendes Gesuch genehmigt, müssen die Arbeiten innert drei Jahren begonnen werden, ansonsten erlischt die Beitragszusicherung. Weiter muss die Denkmalpflege über die Umsetzung auf dem Laufenden gehalten werden: Dazu gehören die Arbeitsaufnahme, wichtige Zwischenstadien der Arbeiten, die Beendigung der Arbeiten sowie Projekt- und Kostenänderungen. Beginnen die Arbeiten noch vor dem Einreichen des Gesuchs, tritt die Denkmalpflege nicht auf dieses ein. Das Gesuch wird ausserdem abgelehnt, wenn die Arbeiten noch vor der Genehmigung begonnen werden.

Besser geregelt ist künftig auch die Liste der Kosten für Arbeiten, die nicht eingefordert werden dürfen. So beispielsweise: «Arbeiten und Massnahmen, welche bloss getätigt werden, um mit dem Baudenkmal einen höheren Ertrag zu erwirtschaften, um Energie einzusparen oder den Komfort zu erhöhen.» Ausserdem Unterhaltsarbeiten ohne Zusammenhang mit denkmalpflegerischen Bestimmungen sowie Bauzinsen, Bewilligungsgebühren und weitere Abgaben.