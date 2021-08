St.Galler Stadtrat will Outsourcing-Potenzial prüfen

STADTPARLAMENT Kaufen oder selber machen? St.Galler Stadtrat möchte Outsourcing-Potenzial prüfen Ein überparteilicher Vorstoss bürgerlicher Exponenten und der GLP will vom Stadtrat wissen, welche Verwaltungsaufgaben an Private ausgelagert werden können. Die Idee: Durch Outsourcing sollen die relativ hohen städtischen Personalkosten sinken. Der Stadtrat ergreift die Gelegenheit – und ist bereit, das Postulat entgegenzunehmen. 11.08.2021, 18.00 Uhr

Die steigenden Personalkosten in der Stadtverwaltung bereiten vor allem bürgerlichen Kräften Sorge. Ein überparteilicher Vorstoss will vom Stadtrat wissen, welche Aufgaben die Stadt an Private auslagern könnte. Bild: Lisa Jenny

(ghi) Sie sind ein Dauerbrenner der politischen Diskussionen in der Stadt St.Gallen: Die Personalkosten der städtischen Verwaltung sind vor allem bürgerlichen Kräften ein Dorn im Auge. So schreiben die Stadtparlamentarier Oskar Seger und Remo Daguati (beide FDP), Ivo Liechti (CVP), Philipp Schönbächler (GLP) und Karin Winter-Dubs (SVP) in einem Postulat mit dem Titel «Potential Outsourcing – Wie viel muss die städtische Verwaltung selbst erledigen?», der Personalaufwand sei im Zeitraum von 2007 bis 2017 von 36 auf 49 Prozent des städtischen Gesamtaufwands gestiegen.