Gossau: Abstimmung über Abstimmungsanlage

Stadtparlament «Hände hoch» könnte bald passé sein: Das Stadtparlament Gossau stimmt über eine elektronische Abstimmungsanlage ab Das Stadtparlament Gossau trifft sich am 10. Januar zu seiner ersten Sitzung in der zweiten Hälfte der laufenden Legislatur. Traktandiert sind Wahlgeschäfte und die Anschaffung einer Abstimmungsanlage. Daniel Wirth 04.01.2023, 14.51 Uhr

Noch stimmen die Parlamentarierinnen und Parlamentarier in Gossau mit Handaufheben ab. Tobias Garcia

Im Juli vergangenen Jahres hat das Gossauer Stadtparlament im Geschäftsreglement die Grundlage geschaffen für eine elektronische Abstimmungsanlage. Im Budget für das laufende Jahr sind 20'000 Franken für die Anschaffung einer solchen Anlage, wie sie die Stadtparlamente von St.Gallen und Wil auch kennen, eingestellt worden. Allerdings verlangte die Gossauer Legislative, dass ihr hierzu eine separate Vorlage unterbreitet wird.

Das geschieht an der nächsten Sitzung: Das Parlamentspräsidium beantragt am 10. Januar, dass ihm das Stadtparlament den Auftrag dazu erteilt, wie die Stadtkanzlei Gossau in einem Communiqué mitteilte.

2019 wurde die Abstimmungsanlage knapp versenkt

Es ist nicht das erste Mal, dass das Parlament über dieses Thema diskutiert. Im März 2019 beriet es eine Motion von Pascal Fürer (SVP) und Matthias Ebneter (Flig), die ein elektronisches Abstimmungssystem forderten. Das Parlament versenkte den Vorstoss jedoch ganz knapp mit Stichentscheid des damaligen Parlamentspräsidenten Gallus Hälg (SVP).

Die Gegner argumentierten unter anderem mit den Kosten, die zu hoch seien. Wie es am kommenden Dienstag aussehen wird, ist offen. Parlamentspräsident Florian Kobler (SP) sagte in der Debatte ums Geschäftsreglement im Sommer 2022, er habe das Gefühl, die Anschaffung der Anlage sei mittlerweile mehrheitsfähig. Der Stadtrat jedenfalls ist dafür.

Wahlgeschäfte am Anfang

Eröffnet wird die Januarsitzung mit der Neubestellung der parlamentarischen Gremien.

Florin Scherrer, designierter «höchster Gossauer» im Jahr 2023. Arthur Gamsa

Als Parlamentspräsident ist Florin Scherrer (Die Mitte) vorgeschlagen, als Vizepräsident Pascal Fürer (SVP). Als Stimmenzählerinnen nominiert sind gemäss Stadtkanzlei Claudia Kretz Büsser (FDP), Shirley Mc Masters (FLiG) und Itta Loher (SP, Ersatz).

Für verschiedene Kommissionen sind Ersatzwahlen nötig. Für die Geschäftsprüfungskommission sind Marco Broger (SP) und Claudia Kretz Büsser (FDP) vorgeschlagen und für die parlamentarische Baukommission Andreas Helfenberger (Die Mitte).

Als neue Mitglieder der vorberatenden Kommission Masterplan Sportanlagen sind nominiert: Patrik Mauchle (Die Mitte) als Präsident sowie Roger Pfister (Die Mitte) und Markus Meister (FLiG).

www.stadtgossau.ch/parlament