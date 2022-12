Stadtparlament Gossauer SP-Fraktion fordert mehr Lohn für städtisches Personal Die SP-Fraktion wird an der Parlamentssitzung vom Dienstag eine Teuerungszulage von 2,7 Prozent für das städtische Personal beantragen. Geht es nach dem Stadtrat, sollen es nur 1,7 Prozent sein. Perrine Woodtli 05.12.2022, 18.00 Uhr

Das Gossauer Parlament tagt am Dienstag zum letzten Mal in diesem Jahr. Tobias Garcia (11. Januar 2022)

Am Dienstagabend, 18 Uhr, trifft sich das Gossauer Stadtparlament zum letzten Mal in diesem Jahr im Fürstenlandsaal. Es berät unter anderem den 2,4-Millionen-Kredit für das Stadtjubiläum 2024 und einen Baurechtsvertrag. Die Stadt hat die Mettler2Invest AG als Bauherrin für zwei Mehrfamilienhäuser an der Ecke Bischofszeller- und Nelkenstrasse ausgewählt. Sie will das Land für 100 Jahre im Baurecht zur Verfügung stellen. Damit würde die Stadt jährlich einen Baurechtszins von mindestens knapp 134’000 Franken erhalten. Die vorberatende Kommission beantragt, dem Baurechtsvertrag zuzustimmen.