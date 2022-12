STADTPARLAMENT Der Sanftmütige tritt ab: Wie Clemens Müller über Umwege zu den Grünen fand und mit ihnen die St.Galler Stadtpolitik geprägt hat Clemens Müller (Grüne) verlässt das St.Galler Stadtparlament nach acht Jahren. Der klassische Philologe und ehemalige Kantilehrer hat in dieser Zeit bleibende Spuren hinterlassen – gerade weil er es verstand, immer wieder Brücken zu bauen. Luca Ghiselli Jetzt kommentieren 27.12.2022, 05.00 Uhr

Clemens Müller vor dem Ernst-Götzinger-Denkmal im Kantonsschulpark. Bild: Marius Eckert

Er hätte sich für den Gesprächstermin keinen passenderen Ort aussuchen können. Clemens Müllers Wahl fällt auf das Café Philosophia beim Spisertor, just in der Mitte zwischen seinem Wohnort in der Altstadt und seiner alten Wirkungsstätte, der Kantonsschule am Burggraben. Mit dem Chef hält er auf Griechisch einen kurzen Schwatz. «Alte Bekannte.»

Auch für den Fototermin hat sich Müller etwas überlegt. Er schlägt das Ernst-Götzinger-Denkmal im Kantonsschulpark vor. Es ist einem gewidmet wie ihm: einem ehemaligen Kantilehrer, der sich mit den Schriften Vadians auseinandersetzte. Zuoberst thront eine Eule. Auch das hat Symbolik. In der griechischen Mythologie steht sie für Weisheit.

Mitinitiator des St.Galler Klimaartikels

Clemens Müller sitzt seit September 2014 für die Grünen im Stadtparlament. Er amtete unter anderem als Fraktionspräsident und stand von 2017 bis 2020 der einflussreichen Liegenschaften- und Baukommission vor. Zuletzt wirkte er in der noch einflussreicheren Geschäftsprüfungskommission. Per Ende Jahr räumt der 66-Jährige nun seinen Posten.

In den achteinhalb Jahren städtischer Legislative hat Müller nicht nur viel Veränderung erlebt, er hat auch wesentlich mitgestaltet. Sein grösster Erfolg: die Verankerung des Klimaartikels in der Gemeindeordnung. Er geht zurück auf eine Motion Müllers, die er gemeinsam mit SVP-Parlamentarier Jürg Brunner eingereicht hatte.

Und er gibt die Marschrichtung der kommenden Jahrzehnte vor: Netto-null bis 2050. Knapp 79 Prozent Ja-Anteil bei der Abstimmung vor etwas mehr als zwei Jahren sind Beweis dafür, wie gut Müller es versteht, über Parteigrenzen hinaus Brücken zu bauen und wenn nötig neue inhaltliche Allianzen zu schmieden.

Ein gefragter Mann

Nun sei es aber gleich aus vielerlei Gründen an der Zeit, seinen Platz im Waaghaus zu räumen, erklärt Müller. Einiges, was er geholfen habe anzustossen, sei aufgegleist. Gerade beim Klimaschutz. «Und zwar irreversibel, auch wenn es immer wieder politische Widerstände dagegen geben wird.» Nun könne er sich auf seine wissenschaftlichen Projekte konzentrieren. Clemens Müller ist einer von nur wenigen Experten für lateinische und altgriechische Handschriften aus der frühen Neuzeit.

Das macht den klassischen Philologen und Gräzisten weit über die Stadtgrenzen hinaus zu einem gefragten Mann: In Zofingen hat er ein Projekt, in Aarau ebenfalls. Und fast jährlich bringt Müller eine kleinere oder grössere Publikation heraus. Zuletzt etwa gemeinsam mit Altstadtarchivar Marcel Meyer «Jonschwil, Java, Jerusalem» über das mühselige Reisen in früheren Zeiten. Müller sagt: «Diesen Projekten möchte ich nun mehr Aufmerksamkeit schenken.»

In die Politik im Allgemeinen und ins Stadtparlament im Besonderen ist Müller über Umwege gekommen. In Schmerikon am Obersee ist er aufgewachsen, kam 1990 als Kantonsschullehrer nach St.Gallen. «Ich empfand es als meine Verantwortung, der Gesellschaft hier etwas zurückzugeben.»

Müller wurde bald Präsident von Pro Juventute und der Freihandbibliothek und landete über eine Lehrerkollegin um die Jahrtausendwende auf einer Stadtparlamentsliste für den Landesring der Unabhängigen (LDU). 2004, nach dessen Auflösung, holte ihn die damalige Grünen-Nationalrätin Pia Holenstein auf die Grünen-Kantonsratsliste.

Ein kaputtes Telefon lanciert die Politkarriere

Dass er darauf blieb, war einem Missverständnis geschuldet. Müller erinnert sich: «Eigentlich wollte ich nicht mehr kandidieren, nachdem sich die GLP mit Albert Nufer abgespalten hatte. Weil ich aber frisch umgezogen war, konnte mein Telefon noch keine Anrufe empfangen.» So liefen die Anrufe Hollensteins ins Leere, und auch Müllers anfängliche Verärgerung über die unfreiwillige Kandidatur verpuffte rasch. Er rutschte 2006 nach und schied 2008 wieder aus, als der Kantonsrat aufgrund einer Reform von 180 auf 120 Mitglieder reduziert wurde.

Clemens Müller bei seinem letzten Votum im Stadtparlament: An der Budgetsitzung wurde er verabschiedet. Bild: Arthur Gamsa

Seine eigene politische Begabung stuft Müller heute noch als nicht besonders gross ein. Er zitiert Aristoteles: «Der Mensch ist ein von Natur aus politisches Lebewesen.» Das «Zoon politikon» sei weder in Aristoteles' Verständnis noch in seinem das, was auf Französisch später daraus wurde: das «Animal politique», der Hansdampf in allen Gassen. «Das war ich nie. Und ich empfand es stellenweise auch als Manko.»

Dann kommt er auf seine grösste Niederlage im Stadtparlament zu sprechen. Sie ist noch nicht lange her. Vergeblich hatte er sich gemeinsam mit Teilen seiner Fraktion im Rahmen der Blumenwies-Sanierung gegen eine provisorische Traglufthalle im Lerchenfeld gewehrt. Dass der Widerstand erfolglos war, bezeichnet er heute noch als «Tiefschlag».

Und ein bisschen nagt es immer noch an ihm, dass er in dem Moment nicht das Ratsreferendum ergriff, damit die Bevölkerung über das Provisorium hätte abstimmen können.

Der Wunsch des sichtbaren Klimaschutzes

Es ist das einzige Mal, dass Clemens Müller der lateinischen Bedeutung seines Vornamens nicht ganz gerecht wird. Zu sich selbst ist er weniger milde und sanftmütig als zu anderen.

Was wünscht sich Clemens Müller für das St.Gallen der Zukunft? «Dass die Stadt konsequent den eingeschlagenen Weg weitergeht und sich selbst fit macht für die Auswirkungen des Klimawandels.» Dass das noch mehr spürbar werde – etwa wie in der Vision für ein «Grünes Gallustal». Er selbst sei ein «Zugereister» und habe die Stadt und ihre Atmosphäre schätzen gelernt. Es sei ein wunderbarer Ort. «Viele können nur davon träumen, in so einer tollen Stadt leben zu dürfen.»

