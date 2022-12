Budget 2023: Stadt St.Gallen senkt den Steuerfuss nicht

Stadtparlament Eine Schelte, ein Pfeifkonzert und die Wunschfee: So gibt die Stadt St.Gallen nächstes Jahr ihr Geld aus – die Budget-Debatte in der Übersicht Es wurde zäh und zahlenlastig: Nach harziger Debatte verabschiedete das St.Galler Stadtparlament am Dienstagabend das Budget für das kommende Jahr. Zu reden gaben vor allem die Auswirkungen der Teuerung. Fakten, Emotionen und Randbeobachtungen. Luca Ghiselli, Marlen Hämmerli und Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 13.12.2022, 20.07 Uhr

Stadtpräsidentin Maria Pappa hat am Dienstagabend das zweite Budget ihrer Amtszeit erfolgreich verteidigt. Bild: Arthur Gamsa

Nach viel Kritik ein deutliches Ja: So beurteilten die Fraktionen zusammenfassend das Budget 2023.

Das St.Galler Stadtparlament hat den Voranschlag 2023 am Dienstagabend mit 48 Ja bei 0 Nein und 7 Enthaltungen gutgeheissen. Der Steuerfuss bleibt bei 141 Prozent, die Grundsteuer bei 0,8 Prozent. Die Neuverschuldung liegt bei 19,3 Millionen Franken. Der budgetierte Aufwandüberschuss liegt bei 14,8 Millionen Franken.

Der von der GPK vorgeschlagene Teuerungsausgleich von insgesamt 2,1 Prozent war ebenfalls gänzlich unbestritten. Er sieht vor, dass neben einer generellen Lohnerhöhung (um 1,5 Prozent) auch 100 Franken an alle städtischen Angestellten ausbezahlt werden sowie 720'000 Franken für individuelle Lohnerhöhungen eingesetzt werden. Das entspricht einem Total von 3,36 Millionen Franken Mehrausgaben.

Bürgerliche Schelte für Ausgabenpolitik

Den Beschlüssen vorausgegangen war eine engagierte Diskussion über den Stadthaushalt. Bereits in der Eintretensdebatte waren die Haltungen der Fraktionen schnell abgesteckt. Fast schon gewohnheitsmässig wurde die Stadtregierung von den Bürgerlichen für ihre Ausgabenpolitik gescholten. Auf der linken Ratsseite zeigte man sich vom Voranschlag 2023 ebenfalls nicht begeistert – wenn auch aus anderen Gründen.

Felix Keller, FDP Bild: PD

Die Bürgerlichen stellten dem Stadtrat geschlossen einen Antrag zur Steuerfusssenkung in Aussicht – allerdings erst für 2024. Man wolle den «sagenumwobenen» Bilanzanpassungsbericht und die Rechnung 2022 abwarten, sagte etwa Felix Keller (FDP). Das vorliegende Budget sei alles andere als erfreulich.

Seit Jahren mache seine Fraktion auf das strukturelle Defizit aufmerksam, doch der Stadtrat unternehme nach wie vor nichts dagegen. Patrik Angehrn (Mitte) brachte eine Vermisstmeldung an: «Was ist aus dem Sparprogramm Fokus 25 geworden, das mit Pauken und Trompeten angekündigt wurde?» Er gab die Antwort gleich selbst: «Nichts.»

Karin Winter-Dubs (SVP). Bild: Arthur Gamsa

Zum Rundumschlag holte die SVP aus, deren Fraktionssprecherin Karin Winter-Dubs den Voranschlag als «Trauerspiel» bezeichnete. Auch sie forderte für 2024 eine Steuerfusssenkung – um satte 15 bis 20 Prozentpunkte, was sogar auf der bürgerlichen Ratsseite für den einen oder anderen Schmunzler sorgte. Trotz dieser Grundsatzkritik kündigten alle bürgerlichen Fraktionen an, das Budget und auch den GPK-Kompromiss zum Teuerungsausgleich zu unterstützen.

Die GLP kandidierte derweil zaghaft als Bündnispartnerin der Bürgerlichen für eine mögliche Steuersenkung 2024. Fraktionschefin Jacqueline Gasser-Beck sagte, eine Senkung sei aus Überlegungen der Standortattraktivität wünschenswert. «Aber der Steuerfuss ist nur ein Standortfaktor von vielen.»

Linke wollen Kompromiss nicht gefährden

Evelyne Angehrn (SP) Bild: Arthur Gamsa

Auf der linken Ratsseite äusserten die Fraktionssprecherinnen und -sprecher Enttäuschung über den geringen Teuerungsausgleich für städtische Angestellte. Gerne hätte man die Teuerung von aktuell rund drei Prozent voll ausgeglichen, sagte etwa Evelyne Angehrn (SP). Weil man den GPK-Antrag aber nicht gefährden wolle, sehe man von einem entsprechenden Antrag ab.

Auch Clemens Müller (Grüne) sagte, er könne die Enttäuschung der auf der Zuschauertribüne zahlreich vertretenen städtischen Angestellten verstehen und teile diese auch. Dass die Stadt den Kanton in dieser Frage nicht übersteuere, sei aber nachvollziehbar. Darüber hinaus war das Budget bei Linksgrün weitgehend unbestritten. Die Mehrausgaben, so der Tenor, lägen mehrheitlich nicht im Einflussbereich des Stadtrats und gingen auf Abwälzungen des Kantons sowie Parlamentsentscheide zurück.

Pappa: Sisyphos und die Wunschfee

Schliesslich verteidigte Stadtpräsidentin und «Finanzministerin» Maria Pappa das zweite Budget ihrer Amtszeit. Sie gestand ein, dass das vorliegende Budget im Detail nur schwer vergleichbar sei mit jenen aus den Vorjahren.

Stadtpräsidentin Maria Pappa bekräftigte, Sparbemühungen seien durchaus vorhanden. Bild: Arthur Gamsa

Grund dafür sei die Umstellung auf das neue Rechnungslegungsmodell. Zu den Wünschen nach einer Steuerfusssenkung seitens SVP, Mitte und FDP sagte sie: «Der Stadtrat würde auch gerne bei einer Fee Wünsche anbringen.»

Tatsache sei jedoch, dass der Kanton Mehrkosten in Höhe von 14 Millionen Franken auf die Stadt abgewälzt habe und steigende Schülerzahlen die Stadtkasse belasteten, hinzu komme die Umsetzung der Stadtklima-, der Gute-Luft- sowie der Velo-Initiative. Sparbemühungen seien sehr wohl vorhanden, sie glichen aber einer Sisyphos-Arbeit. «Wir senken die Kosten, und neue werden auf uns abgewälzt.»

Patrik Angehrn (Mitte) war im Fussballfieber. Klar, am Abend der Budgetberatung spielten in Katar Argentinien und Kroatien um den Finaleinzug. Angehrn übernahm das Aufwärmtraining und flankte die alte Fussballerweisheit ins parlamentarische Tor: «Nach dem Budget ist vor dem Budget.»

Karin Winter-Dubs (SVP) las in der Eintretensdebatte das Votum des abwesenden René Neuweiler vor. Der war mit dem Budget nicht einverstanden. Die einfache Redewendung war für seinen Unmut nicht genug, da musste eine Steigerung hinein. «Da wir zu viel Geld haben, wird es mit beiden Händen aus dem Fenster geworfen.»

Zu Weihnachten darf man sich ja vom Christkind alles wünschen. Stadtpräsidentin Maria Pappa formulierte in der Eintretensdebatte einen Wunsch, den sie und der Stadtrat sich eigentlich selber erfüllen könnten. Maria Pappa sagte: «An die SVP: Der Stadtrat würde auch gerne Wünsche bei einer Fee anbringen. Wir hätten auch Freude an einem tieferen Steuerfuss.» Hier ein alternativer Plan für Maria Pappa: Wenn alle St.Gallerinnen und St.Galler sich das jetzt ganz fest zu Weihnachten wünschen, wer weiss, vielleicht hat die Fee oder das Christkind ein Einsehen? Wir sind bescheiden - es muss ja nicht gleich der Steuerfuss von Mörschwil sein.

Oben wird das Budget debattiert, unten wird gepfiffen: Eine halbe Stunde vor Sitzungsbeginn versammelten sich rund 120 städtische Angestellte zur Demonstration vor dem Waaghaus. Bild: Arthur Gamsa

Der Gang ins Stadtparlament wurde für die Politikerinnen und Politiker zum Spiessrutenlauf. Gut 120 städtische Angestellte hatten sich vor dem Waaghaus zum Spalier aufgestellt; Mitarbeitende von den Stadtwerken, der Stadtreinigung, der Verkehrsbetriebe, aus der Verwaltung, vom Tiefbauamt - wer in den Ratssaal wollte, musste da durch. Und wurde von einem ohrenbetäubenden Trillerpfeifengeschrill empfangen. Die Demonstrierenden ohne Trillerpfeife riefen «buuuuuuh».

Alexandra Akeret, SP-Politikerin und Gewerkschaftssekretärin des VPOD, stand in der Gasse und gab Zeichen, wenn ein Mitglied des Stadtparlaments kam. Manchmal wurden auch unschuldige Besucherinnen und Besucher des Weihnachtsmarkts ausgetrillert. Kollateralschaden. Der Weihnachtsmarkt unten im Waaghaus war ziemlich verwaist, niemand traute sich durchs die mächtige Pfeifwand.

Spalier der Unzufriedenen: Städtische Angestellte und Alexandra Akeret empfingen die Parlamentarierinnen und Parlamentarier mit einem Pfeifkonzert. Bild: Julia Nehmiz

Der Grund für die Demonstration: Städtische Angestellte sollen gemäss Abänderungsantrag der Geschäftsprüfungskommission eine Lohnerhöhung von 1,5 Prozent bekommen. Gefordert hatten sie 3 Prozent.

In der Debatte wurde daran nicht gerüttelt. Der Unmut der städtischen Angestellten, er wird wohl bleiben.

Clemens Müller, Grünen-Urgestein, wurde an seiner letzten Sitzung verabschiedet. Fraktionsübergreifend grosser Applaus. Müller dankte, dass er hier im Parlament über die Jahre seine Menschenkenntnis habe erweitern können. Der pensionierte Lateiner griff für einmal in die Kiste mit den Sportlerweisheiten: Er werde den «Parlamentsstab» in jüngere Hände geben. Applaus.

Zum Schluss der Debatte verabschiedete Jürg Brunner noch Parlamentarier Stefan Grob (Die Mitte). Brunner dankte ihm, dass er mehr als sieben Jahre im Stadtparlament gewirkt habe - Grob habe 23 Vorstösse eingebracht. Applaus fraktionsübergreifend.

Zurück in die Zukunft : Normalerweise stimmt das Stadtparlament elektronisch ab. Das System hat seine Macken und streikt ab und an, doch so eine Abstimmung geht meist schnell. Die Wahl der neuen Co-Leitung der Finanzkontrolle lief geheim ab. Es wurden also wie in der guten alten Zeit grüne Stimmzettel ausgeteilt, von jedem ausgefüllt und dann vom Ratsweibel eingeholt. Wie in der Kirche beim Einsammeln des Opfers mit einer Art Klingelbeutel wuchtete sich der Ratsweibel durch die engen Stuhlreihen. Munteres Stimmengewirr, die Auszählung dauerte. Dann verkündete Präsident Jürg Brunner: 55 gültige Stimmzettel wurden eingesammelt, 0 waren leer, 0 waren ungültig. Das Ergebnis: Marc Müntener wurde (stellvertretend für die zweiköpfige Co-Leitung) einstimmig gewählt. Gut, dass die Wahl geheim ablief - sonst hätte ja jeder gesehen, wer dem neuen Leiter seine Stimme gibt.

Premiere mit Patzer : Ab Januar wird Mitte-Politiker Stefan Keller das Stadtparlament präsidieren. An der jetzigen Sitzung durfte er sein erstes Wahlgeschäft vortragen - mit kuriosem Ergebnis. Keller verkündete das Ergebnis der Abstimmung von Traktandum 4: Der Ersatzwahl sei «mit 53 Jein zugestimmt» worden. Vielleicht wird er in seiner Amtszeit den Jein-Knopf einführen. Gäbe spannende Abstimmungsergebnisse. Als Parlamentshymne böte sich der Song von «Fettes Brot» an: «Soll ich's wirklich machen oder lass ich′s lieber sein? Jein...»

Heisse Voten: Zu Beginn der Debatte frische 19,9 Grad Celsius im Waaghaus - auch das Stadtparlament hält sich an die städtischen Temperaturvorgaben zum Energiesparen. Wärmer muss man den Saal auch gar nicht heizen. Die Politikerinnen und Politiker redeten sich heiss, vielleicht erhitzte die Debatte auch die voll besetzte Gästetribüne. Nach zweieinhalb Stunden war es zur Pause kuschelig warm bei 23,1 Grad.

Geheime Wahl: Ratsweibel Stefan Schöb sammelt die Stimmzettel der Wahl des neuen Leiters der Finanzkontrolle ein. Bild: Arthur Gamsa

Fünf Geschäfte behandelt Traktandum 1: Der neue Leiter der Finanzkontrolle Marc Müntener wurde in geheimer Wahl einstimmig für den Rest der Amtsdauer 2021-2024 gewählt. Er wird sein Amt am 1. Mai 2023 antreten. Jakob Schnider, der bisherige Leiter Finanzkontrolle, tritt per 31. Mai 2023 zurück. Müntener wird die Finanzkontrolle aber nicht alleine leiten, sondern im Jobsharing mit Daniel Inauen . Die Gemeindeordnung sieht für die Finanzkontrolle nur einen Leiter vor, daher konnte nur einer von beiden gewählt werden.

wurde in geheimer Wahl einstimmig für den Rest der Amtsdauer 2021-2024 gewählt. Er wird sein Amt am 1. Mai 2023 antreten. Jakob Schnider, der bisherige Leiter Finanzkontrolle, tritt per 31. Mai 2023 zurück. Müntener wird die Finanzkontrolle aber nicht alleine leiten, sondern im Jobsharing mit . Die Gemeindeordnung sieht für die Finanzkontrolle nur einen Leiter vor, daher konnte nur einer von beiden gewählt werden. Traktandum 2: Ersatzwahl in die Geschäftsprüfungskommission, Arnold Mauchle von der Fraktion Grünen/Jungen Grünen wurde einstimmig gewählt. Er wird nachrücken für Clemens Müller, der per 31. Dezember altershalber aus dem Stadtparlament zurücktreten wird.

von der Fraktion Grünen/Jungen Grünen wurde einstimmig gewählt. Er wird nachrücken für Clemens Müller, der per 31. Dezember altershalber aus dem Stadtparlament zurücktreten wird. Traktandum 3: Ersatzwahl in die Kommission Soziales und Sicherheit, Sarah Bünter der Mitte/EVP-Fraktion wurde einstimmig als Nachfolgerin für Stefan Grob gewählt.

der Mitte/EVP-Fraktion wurde einstimmig als Nachfolgerin für Stefan Grob gewählt. Traktandum 4: Der Rücktritt von Donat Kuratli (SVP) aus der Liegenschaften- und Baukommission hatte eine Rochade zur Folge. Drei Ersatzwahlen standen an. Als Mitglied der Liegenschaften- und Baukommission wurde ab 1. Januar 2023 für den Rest der Amtsdauer 2021 – 2024 Jürg Brunner gewählt, Esther Granitzer in die Kommission Soziales und Sicherheit, Thomas Giger in die Werkkommission. Der Dreiervorschlag der SVP wurde einstimmig angenommen.

gewählt, in die Kommission Soziales und Sicherheit, in die Werkkommission. Der Dreiervorschlag der SVP wurde einstimmig angenommen. Traktandum 5: Das Budget wurde mit 48 Ja, 0 Nein, 7 Enthaltungen genehmigt. Der Steuerfuss von 141 Prozent und die Grundsteuer von 0,8 Promille wurden mit 49 Ja, 0 Nein, 6 Enthaltungen genehmigt. Fakultatives Referendum.

Die nächste Parlamentssitzung findet am 10. Januar 2023 statt. Sie beginnt um 16 Uhr und endet um 18 Uhr: Ab dann ist die Präsidentenfeier angesetzt. Der neue Parlamentspräsident Stefan Keller lädt die Kolleginnen und Kollegen zur traditionellen Feier zum Amtsbeginn ein.

