Stadtoriginal Happy Birthday, Albert Nufer! «Ich sage einfach, was ich denke, und lasse mir das von keinem verbieten» Barfuss, mit T-Shirt und Rauschebart: So kennt man Albert Nufer. Heute wird der frühere St.Galler Stadtparlamentarier und Kantonsrat 80 Jahre alt. Das Stadtoriginal spricht im Interview über seine Politkarriere, seinen grössten Luxus, Frauen und wie er den Rolling Stones Marihuana verkauft hat. 31.08.2022, 05.00 Uhr

«Wenn mich die Sonne anscheint, gehört das zu meinen grössten Freuden», sagt Albert Nufer. Man sollte sich heutzutage aber mehr darüber freuen, wenn es regnet. «Weil das Klima immer trockner wird.» Bild: Belinda Schmid (29.08.2022)

Albert Nufer hat als Ort für das Interview die Drei Weieren vorgeschlagen. Er geniesst ein Bad an der Sonne, um sich wie ein Reptil aufzuheizen. Erst als er genügend Sonne getankt hat, steigt er um Punkt 12 Uhr ins Wasser. Er freut sich über vorbeiflatternde Schmetterlinge und wundert sich, wo die Libellen geblieben sind.

Herzliche Gratulation zu Ihrem 80. Geburtstag. Wie geht es Ihnen?

Albert Nufer: Danke, es geht gut. Mein Fuss schmerzt, weil ich Gicht habe. Aber es ist schon viel besser.

Sie sind mit dem Velo unterwegs, sind oft am Bodensee oder auf Drei Weiern anzutreffen, besuchen Kultur- und Sportanlässe, jassen regelmässig. Am Vormittag lesen Sie jeweils mehrere Tageszeitungen. Kennt Albert Nufer keine Faulheit?

Doch doch, wenn ich Feierabend habe, lege ich mich zu Hause hin und lese. Wenn ich dann aber schon fast einschlafe und es erst 20 Uhr ist, dann sage ich mir: «Ich kann nicht schon um 20 Uhr pennen.» Dann trinke ich einen Schnaps und dann bin ich wieder drei Stunden wach.

Sie gelten als Grüner der ersten Stunde. Was hat Sie politisiert?

Schuld daran ist Carlo Schmid, der frühere Ständerat des Kantons Appenzell Innerrhoden. Ich war in Trogen für zehn Tage im Gefängnis, weil ich wie jedes Jahr den Militärpflichtersatz nicht bezahlt hatte. Am Radio wetterte Schmid über die Drückeberger und Armeeverweigerer, während ich wegen 20 oder 30 Franken für zehn Tage in der Zelle sass. Da beschloss ich den Gegenangriff – und wurde politisch aktiv.

Flugblatt zur Gründungsversammlung der Grünen St.Gallen am 28. Mai 1983. Bild: Grüne Kanton St.Gallen

Als ich rauskam, habe ich Inserate gemacht, Zettel an Telefonmasten und Bäumen aufgehängt. Die Botschaft: Wer an einer grünen Bewegung interessiert ist, soll ins «Ekkehard» kommen. Rund 60 Personen kamen, was viel ist für etwas, das damals niemand kannte. Das war die Geburtsstunde der Grünen in der Stadt St.Gallen. Im Mai 1983 fand die Gründungsversammlung der Partei im Restaurant Solitüde statt.

2007 wechselten Sie zur Grünliberalen Partei. Wie blicken Sie auf den aktuellen Höhenflug von Grünen und GLP?

Seit ihrer Gründung machen die Parteien oftmals Vorschläge, die später erst ihre Wirkung entfalten und im Moment nicht allzu populär sind. Das war genauso mit den alternativen Energien. Als ich das im Kantonsrat eingebracht habe, sagten alle: «Spinnst du, das rentiert doch nicht». Ich kritisierte ihre Kurzsichtigkeit. 1989 waren alle dagegen. Jetzt sieht es anders aus.

Betrachten Sie die aktuellen ökologischen Fortschritte auch ein bisschen als persönlichen Erfolg und als Früchte Ihrer Arbeit?

Ich habe dazu beigetragen, aber ich bin auch nur ein kleines Rädchen im ganzen Getriebe. Ich bin einfach immer hingestanden – auch wenn mich andere dann zusammengeschissen haben. Daran habe ich mich gewöhnt. Ich sage einfach, was ich denke, und lasse mir das von keinem Menschen verbieten.

Zur Person Albert Nufer war schon immer wild und eigenwillig. Er wuchs im Restaurant seiner Eltern im ausserrhodischen Schönengrund auf und lernte Textilkaufmann. In jungen Jahren lebte Nufer ein Jahr lang an einem Strand in Israel, als Hippie in Montreal und später eine Zeit lang in Malaysia. Seinen Lebensunterhalt bestritt er schon früh mit Gelegenheitsjobs – bis zu seiner Pensionierung arbeitete er jedoch in einer Festanstellung als Strassenwischer bei der Stadt St.Gallen. Nufers politische Karriere begann 1987, als er für die Grünen ins St.Galler Stadtparlament gewählt wurde. Bis 2007 war er Mitglied. 1988 und 1989 und nochmals von 2004 bis 2009 war Nufer Mitglied des Kantonsrats. 2006 wechselte er von den Grünen zu den Grünliberalen. Nufer, das bekannte Stadtoriginal – unverkennbar mit seinem Rauschebart und oftmals barfuss unterwegs – lebt in einer bescheidenen Ein-Zimmer-Wohnung in St.Gallen. Dort gibt es weder Stuhl noch Tisch. Der bekennende Alt-Hippie lebt ohne Handy, Computer, Radio und TV.

Was macht Sie glücklich?

In meinem Alter bin ich froh, wenn ich am Morgen sorglos aufstehe, einen schönen Tag erlebe und zufrieden wieder nach Hause komme. Wenn mich die Sonne anscheint, gehört das zu meinen grössten Freuden. Das ist eine Zufriedenheit, die man nicht kaufen kann. Aber heutzutage sollten wir uns fast mehr darüber freuen, wenn es regnet. Weil das Klima immer trockner wird.

Was sind die grössten gesellschaftlichen Herausforderungen?

Die Erderwärmung und der steigende Meeresspiegel sind die grössten Probleme. Die Welt sollte mehr in Wüstenbegrünungen in Afrika, Asien oder Australien investieren. Dort gibt es riesige Wüsten – natürliche, wie auch vom Mensch geschaffene –, die man begrünen könnte. Man müsste Meerwasser entsalzen, das Wasser ins Land führen, mit Wind- und Solarenergie angetrieben. Wo Vegetation spriesst, beginnen Wolken zu kondensieren und es beginnt zu regnen. Das wäre die dringendste Aufgabe für die Menschheit. Aber kein Mensch kümmert sich darum. Ich habe das schon vor 40 Jahren propagiert.

Die Stadt St.Gallen will dereinst 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner. Was halten Sie von diesem Ziel?

Das braucht es gar nicht. Unser Lebensraum ist begrenzt. Vor Jahren entschied die Politik, dass die bestehenden Grünflächen nicht zu Bauzonen werden sollen und man stattdessen nach innen verdichten soll. Ich habe auch immer gesagt, dass man höher als nur zwei- oder dreistöckig bauen soll. Aber dann wird wegen Ortsschutz und Schattenwurf reklamiert. Wir kommen jedoch nicht um höheres Bauen herum.

Aktuell wird intensiv über den geplanten Autobahnanschluss beim Güterbahnhof diskutiert.

Unsere kleine Stadt hat schon vier Autobahnanschlüsse. Und jetzt extra für die Steuerflüchtlinge aus Teufen und Appenzell nochmals einen Zubringer bauen und das Quartier zerschneiden, das ist wirklich völlig «bireweich». Das haben unterdessen fast alle ausser ein paar Hardlinern eingesehen. Darum ist die Idee eine Totgeburt.

Albert Nufer bei einem Gottesdienst in der reformierten Kirche St.Laurenzen. Bild: Ribi Ralph (26.01.1998) Albert Nufer gratuliert Beni Würth zu seiner Wahl in den Ständerat. Bild: Michel Canonica (10.03.2019) Albert Nufer bei seinem letzten Arbeitstag als Strassenwischer von St.Gallen. Bild: Ralph Ribi (18.08.2005) Ein Paradiesvogel im Politbetrieb: Albert Nufer bei einer Rede im Kantonsrat. Bild: Regina Kühne (2009) Seit mehreren Jahren trifft sich Albert Nufer regelmässig zum Spielen. Aktuell sei Uno Flip sein Lieblingsspiel, sagt der 80-Jährige. Bild: Urs Jaudas (16.08.2012) Er besitzt ein Bett, einen Kühlschrank und ein Kochrechaud. In seiner Wohnung isst er oft am Boden liegend. Bild: Urs Jaudas (15.07.2008) Albert Nufer an der Olma. Bild: Benjamin Manser (11.10.2013) Immer mit der roten Mütze: Albert Nufer beim Langlaufen am Burgweiher. Früher war das Areal in privater Hand, weshalb Nufer eine Anzeige wegen unbefugten Betretens von Privatbesitz riskierte. Bild: Hanspeter Schiess (05.03.2007) Der ehemalige Kantonsrat und Stadtparlamentarierer interessiert sich für die neuste Mode, hier bei einer Präsentation am CSIO. Bild: Urs Bucher (06.06.2010) Der Politiker bei der Eröffnung der Ostschweizer Bildungsmesse. Bild: undatiert Albert Nufer bei einer Wahlveranstaltung im Pfalzkeller. Bild: Urs Bucher (23.10.2011) Albert Nufer mischt sich unter die Menge am CSIO. Bild: Urs Bucher (05.06.2012) Das Urgestein der Grünen ist bei jedem Wetter in der Stadt unterwegs. Bild: Raphael Rohner (06.01.2021) Albert Nufer vor dem Weihnachtsbaum auf dem St.Galler Klosterplatz. Bild: Raphael Rohner (06.01.2021)

Während Ihrer Politkarriere waren sie Strassenwischer in der Stadt. Sie sagten einmal, dass sie diese Arbeit deshalb lieben, weil sie so die Erde streicheln können.

Mit dem Besen, ja. Ich habe meine Routen immer so gewählt, dass ich die Ameisen nicht störte und wegwischte.

Wieso wurden Sie Strassenwischer?

Damit ich in der Sonne und im Regen barfuss herumlaufen konnte. Irgendwann war der Strassenwischer noch der letzte Job draussen – ohne eine Maschine. Ich wollte nie mit Maschinen arbeiten.

Einerseits können Sie sich immer noch herzhaft über Velorowdys und Abfallsünder aufregen, fordern gar die Polizei auf, die Bussen zu erhöhen und mehr Kontrollen durchzuführen. Andererseits haben Sie sich selbst auch nicht immer ans Gesetz gehalten. Wie passt das zusammen?

Ich glaube, Bob Dylan sagte einmal: «Wer sich nicht an gewisse Gesetze hält, muss jedoch gerecht sein.» Das trifft es. An gewissen Orten hält man sich nicht ans Gesetz, aber es muss zu verantworten sein und niemandem schaden. Ich bin aber auch altersmilde geworden.

Der amtierende US-Präsident Joe Biden wird im November ebenfalls 80. Haben Sie eine Rückkehr in die Politik im Pensionsalter jemals in Betracht gezogen?

Nein. Als ich mit 63 Jahren als Strassenwischer aufhörte, trat ich auch im Stadtparlament zurück. Einige Jahre blieb ich noch im Kantonsrat – eine Art Nebenbeschäftigung für mich. Weil ich mich jedoch stets gegen einen Computer aussprach, mussten mir die Unterlagen immer mit einem Eilboten zugestellt werden. Ich wollte keinen Computer und bin bis heute elektronisch abstinent. Zu meinen Zeiten konnte ich aber jederzeit aufstehen, etwas sagen und meinen Beitrag leisten – ohne vom Zettel abzulesen. Das konnten damals wie heute nur wenige. Heutzutage lesen sich die meisten Parlamentarier nur gegenseitig Zettel vor. Man muss einfach schnell denken und reagieren können, dann braucht es keinen Zettel.

In jungen Jahren bereisten Sie die Welt. Sie rauchten Haschisch, kamen mit dem Gesetz in Konflikt und als dies Ihre Eltern aus den Medien erfuhren, wurden Sie enterbt.

Vorhang auf für Albert Nufer. Bild: Belinda Schmid (29.08.2022)

Ich habe einfach einen Erbverzicht unterschrieben. Ich wusste genau, dass mich das ein paar Hunderttausend kostet. Aber es war für meinen Bruder, der Frau und Kinder hat, und für meine Mutter. Ich habe mir immer gesagt, ich will immer gut genug sein, um meinen Lebensunterhalt auf irgendeine Art zu verdienen.

Wie viel Rebell steckt heute noch in Ihnen?

Ach, das wüsste ich jetzt nicht. Ich ziehe einen Joker.

Stimmt eigentlich die Geschichte, dass Sie den Rolling Stones Marihuana gebracht haben?

Früher ging ich oft ohne Billett an Konzerte, bot am Eingang aber LSD, Gras oder Haschisch aus Kolumbien für die Bands an. Das hat auch bei den Stones funktioniert. Sie wollten Gras. LSD hatten sie bereits im Backstage.

Was bedeutet für Sie Heimat?

Für mich ist das kein Ort, für mich ist das ein Gefühl hier, wo es mir wohl ist (tippt sich mit den Fingern auf die Brust beim Herz). Das kann an einem Strand sein, im Wald oder hier in den Weieren.

Sie kommen aus Überzeugung mit nur wenigen Alltagsgegenständen aus.

Ich habe nur mein Bett, einen Kühlschrank und ein Zweier-Elektro-Rechaud, mit dem ich koche und Tee mache. Ich esse sitzend auf dem Bett, mit einer Zeitung auf dem Schoss. Manchmal esse ich auch liegend aus der Pfanne.

Was war oder ist der grösste Luxus in Ihrem Leben?

Zeit haben für mich, um das zu machen, was ich will. Damit ich auf niemanden Rücksicht nehmen muss, entschied ich mich gegen eine Familie. Das war mir sehr wichtig. Als ich mir mein Leben überlegt habe und an Frau und Kinder dachte, sesshaft zu werden … Das wollte ich alles nicht. Reich werden? Will ich eigentlich auch nicht. Wenn ich reich hätte werden wollen, hätte ich nur eine Lehre im Handelsunternehmen meines Nachbarn in Schönengrund machen müssen. Aber er war auch Wein, Weib und Gesang zugetan und hat sich später verspekuliert. Da war die Villa wieder weg. Ich will nicht reich werden. Aber jetzt spiele ich EuroMillions.

Falls Sie gewinnen würden, was würden Sie mit so viel Geld anstellen?

Dann würde ich gerade in die Uni hinaufgehen und entweder ein Institut oder eine Professur sponsoren, Thema Wüstenbegrünung. Das ist meiner Ansicht nach die dringendste Aufgabe der Menschheit.

Albert Nufer geht regelmässig schwimmen. Entweder im Bodensee oder hier im Mannenweiher. Bild: Belinda Schmid (29.08.2022)

Ihnen werden zahlreiche Liebschaften nachgesagt, Sie waren aber nie verheiratet.

Ich habe allen meinen Freundinnen gesagt: «Ich bin gern dein Gelegenheitsgeliebter, aber ich will nicht dein Ehemann und der Vater unserer Kinder werden. Wenn du einen Besseren hast, kannst du mich ruhig stehenlassen.» Kein Problem, hat immer funktioniert.

Sind Sie einer der letzten Freigeister der Stadt?

Mein Freiheitsdrang ist stark und ich war extrem bindungsscheu – bin es immer noch. Eine Freundin von damals treffe ich weiterhin regelmässig. Wenn wir uns dann innig umarmten und ihre Töchter – die dabei waren – fragten, erzählte sie von unserer früheren Liebschaft.

Zu einer anderen Liebe, nämlich Fussball. Sie sind fast bei allen SC-Brühl-Heimspielen vor Ort und besuchen – wenn immer möglich – die Partien der FC-St.Gallen-Frauen im Espenmoos. Und sie verfolgen die Spiele der FCSG-Herren-Mannschaft. Ist das Stadion nicht einfach zu einem Konsumtempel geworden?

Hin und wieder bekomme ich eine Saisonkarte geschenkt. Dann gehe ich ins Stadion. Aber ich halte meinen Konsum bescheiden. Ich rede auch niemandem drein, der drei Autos besitzt, um glücklich zu sein. Das muss jeder selber wissen.

Was bedeutet Ihnen Zeit?

Das ist das Rädchen, das immer tickt. Und irgendwann ist die eigene Zeit abgelaufen. Dann ab in die Grube oder auf durch den Kamin. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich so alt werde. In meiner Familie sind die Männer früh gestorben.

Wenn Sie etwas ändern könnten in Ihrem Leben, was hätten Sie anders gemacht?

(Nufer denkt eine halbe Minute nach) Wenn ich mich mehr angestrengt hätte, hätte ich Nationalrat werden können. Ich habe zwar einige Male kandidiert, aber mich zu wenig angestrengt. Bei meiner ersten Kandidatur 1986 – als Paul Rechsteiner in den Nationalrat gewählt wurde – habe ich die nötige Stimmenzahl nur ganz knapp verpasst.

Welche Pläne für die Zukunft haben Sie?

Keine Ahnung. Ich gehe gerne schwimmen, liege in der Sonne. Am Montagnachmittag gehe ich ins «Gschwend». Wir spielen Gesellschaftsspiele und am Mittwoch jassen wir dort. Im «Weissen Kreuz» schaue ich Fussball. Oder jetzt die Vuelta, die spanische Radrundfahrt. Mich fasziniert nicht nur der Sport, sondern auch die Landschaft entlang der Strecke. Velorennen am Fernseher schauen, ist wie Ferien.

Sind Sie religiös?

Schon ja. Ohne den lieben Gott, ohne den Beistand des Heiligen Geists hätte ich das alles gar nicht überstanden, was ich erlebt habe.

Bild: Sandro Büchler (14.01.2022)

