Stadtnatur Mehr grün statt grau: Konzept «Grünes Gallustal» zeigt, wie die Stadt St.Gallen naturnäher werden könnte Das vor einer Woche von den Umweltverbänden vorgestellte Konzept «Grünes Gallustal» zeigt unter anderem anhand 60 praktischer Beispiele, wie die Stadt naturnäher und klimaverträglicher werden könnte. Neben sehr praktischen Vorschlägen finden sich da auch Ideen, die gesellschaftlichen Wandel zur Voraussetzung haben. Reto Voneschen 2 Kommentare 07.04.2022, 05.00 Uhr

Seit bald 20 Jahren wird über das Umfeld des Broderbrunnens diskutiert. Das Konzept «Grünes Gallustal» hat klare Vorstellungen, wie es hier aussehen sollte. Visualisierung:

Grünes Gallustal

Der Richtplan der Stadt St.Gallen umfasst knapp 190 Seiten und gilt unter Insidern bereits als schwer verdauliche Lektüre. Das vor einer Woche vorgestellte Konzept «Grünes Gallustal» der St.Galler Umweltverbände umfasst, verteilt auf 19 Teile, 1'500 Seiten. Zum Glück gibt’s eine gute Zusammenfassung auf knapp 50 Seiten, die einem den Einstieg und den ersten Überblick übers Mammutwerk erleichtert.

Leicht verdauliche Kost ist das Konzept trotzdem nicht. Aber spannend für alle, die sich ernsthaft eine grünere Stadt wünschen. Nicht nur wegen des Klimawandels, sondern auch fürs Lebensgefühl. Grünes Gallustal versteht sich als Pilotstrategie der Zivilgesellschaft für die Stadtnatur im Zeichen des Klimawandels, für den Erhalt der Biodiversität und zur Abdeckung der Bedürfnisse nach urbanen Freiräumen.

60 illustrierte Vorschläge für grüne Projekte

Das optische Herzstück des Pa­pier­berges «Grünes Gallustal» sind 60 Illustrationen mit konkreten Vorschlägen für grüne Stadtveränderungen. Auf den Seiten 336 bis 341 des Konzepts wird der heutige Zustand der 60 Orte in der Stadt gezeigt. Auf den Seiten 342 bis 347 ist zu sehen, wie die 60 Orte künftig aussehen könnten. Diese Visionen illustrieren in grösserem Format auch einzelne Texte.

Die Bandbreite der visualisierten Projekte ist sehr gross. Sie reicht von eigentlichen Utopien bis hin zu technisch relativ einfach umzusetzenden Ideen. In letztere Kategorie fallen die Fassadenbegrünungen, über die in der Stadt St.Gallen gerne und viel geredet wird, von denen bisher aber recht wenige umgesetzt wurden. Technisch ebenfalls nicht wirklich schwierig wären wohl Aufwertungen der Sitter vom Kubel in St.Gallen bis Wittenbach.

Den Grünstreifen über dem Autobahntunnel Stephanshorn aufwerten

Überraschend einfach realisierbar wäre die Aufwertung des Wiesenstreifens, unter dem im Stephanshorn der Auto­bahn­tun­nel liegt. Was hier mindestens möglich wäre, lässt sich im Pärklein neben dem Naturmuseum begutachten. Für so einfache Schritte sind politischer Wille und Finanzen sowie im Fall des Stephanshorntunnels das Entgegenkommen des Bundesamtes für Strassen (Astra) nötig.

Natürlich gibt’s im Konzept «Grünes Gallustal» auch grössere Brocken, die nicht so einfach zu verwirklichen wären. Öko-Deckel über die Stadtautobahn beim Bahnhof St.Fiden, über den Autobahnzubringer Kreuzbleiche bei der Militärkantine oder über die Bahngleise zwischen dem Westportal des Rosenbergtunnels und dem Hauptbahnhof sind solche Vorhaben. Technisch sind sie vermutlich umsetzbar, das Preisschild könnte allerdings Kopfzerbrechen bereiten.

Utopien, die gesellschaftlichen Wandel voraussetzen

Der Stich zwischen Schibenertor und Unterem Graben wie er bei Umsetzung des Konzepts «Grünes Gallustal» aussehen könnte. Visualisierung:

Grünes Gallustal

Und dann gibt’s in der Sammlung von «Grünes Gallustal» natürlich die eine oder andere Utopie, die allgemeine Veränderungen voraussetzt. Meist geht’s um verkehrspolitische Fragen. Etwa wie man den Verkehr an einem Ort reduziert, um den Abbau von Strassenkapazitäten aufzufangen. Solche dürften sich bei einer Neuverteilung der knappen Flächen innerhalb der Stadt kaum vermeiden lassen.

Der Stich vom Schibenertor zum Unteren Graben wie er sich heute präsentiert. Bild: Grünes Gallustal

Der Union-Platz und der Grabenstich sind eine solche Utopie. Vor dem Union-Gebäude sollen Fahrspuren abgebaut werden. Der Stich zum Unteren Graben soll für Autos dicht gemacht werden. Der öffentliche Verkehr vom und in den Osten rollt über die Bahnhofstrasse. Dafür müsste sicher die Verkehrsfrequenz am Schibenertor sinken. Und es bräuchte wohl ein ÖV-Konzept, bei dem nicht alle Busse zum Hauptbahnhof fahren müssen.

Verkehr unten, Stadtnatur und Lebensraum oben

Der Deckel über die SBB-Gleise zwischen Blumenbergplatz und Hauptbahnhof nach seiner Realisierung. Visualisierung:

Grünes Gallustal

Wer in der Stadt Veränderung bewirken will, braucht Platz dafür. Dieser ist im Siedlungsgebiet knapp. Da bietet sich ein Ausweg an: Man deckelt Strassen und Bahngleise und schafft einen Grünstreifen längs durch die ganze Stadt. Das Konzept «Grünes Gallustal» will die Autobahn beim Naturmuseum und in St.Fiden, die Bahngleise beim HB und die Zürcher Strasse bei der Militärkantine zudecken. Was die Stadt grüner werden liesse, was aber nicht ganz billig werden dürfte.

Die Einfahrt in den Hauptbahnhof St.Gallen von Osten her heute. Bild: Grünes Gallustal

Auch Private können die Stadt ergrünen lassen

Die Grünflächen zwischen Mehrfamilienhäusern nach einer ökologischen Aufwertung. Visualisierung:

Grünes Gallustal

Private Grünflächen und Gärten haben viel Po­tenzial für ökologische Aufwertungen. Für alle, die eine Stadt grüner und schattiger machen wollen, sind sie interessant, weil es insgesamt um grosse Flächen geht. Interesse haben müssten auch Vermieter. Durch mehr Grün lässt sich die Wohnqualität einer Liegenschaft stark verbessern. Wer dieses Potenzial wirklich ausschöpfen will, muss aber viel Arbeit leisten: Er muss viele private Grundeigentümer von seiner Vision überzeugen. Und das ist nicht einfach, wie der heutige Umgang mit privatem Grün zeigt.

Die gleiche Grünfläche zwischen den Mehrfamilienhäusern heute. Hier ist definitiv der Rasenmäher Trumpf. Natur hat da kaum Platz. Bild: Grünes Gallustal

Politik, Bauherren und Architekten Beine machen

Über einige Vorschläge für mehr Grün in der Stadt wird seit Jahren geredet. Dach- und Fassadenbegrünungen gehören dazu. Während es für die Renaturierung von Dächern inzwischen etliche gute Beispiele gibt, tun sich Bauherren – darunter die Stadt selber – mit Fassadenbegrünungen sehr schwer. Gute Architektur wird von vielen Bauherren und Architekten immer noch mit Sichtbeton, Stahl und Glas gleichgesetzt. Angst vor Mehrkosten und Vorurteile dürften ebenfalls zur Zurückhaltung beitragen.

