Das neue Gossauer Stadtmagazin steht unter Druck: Wirtschaftsvertreter fordern, dass das Parlament den Kredit dafür ablehnt – das sagen die Parteien Das Gossauer Parlament entscheidet voraussichtlich im September über den Kredit für das Stadtmagazin. Noch nicht alle Parteien haben sich festgelegt, ob sie die Vorlage unterstützen werden. Michel Burtscher 07.07.2020, 05.00 Uhr

Was passiert nun mit «Goinside»? Die Cavelti AG hat den Zuschlag für das neue Gossauer Stadtmagazin nicht erhalten. Bild: Urs Bucher

Maximal 1,65 Millionen Franken über sechs Jahre: Das Gossauer Stadtparlament wird nach der Sommerpause über den Rahmenkredit für das geplante Gossauer Stadtmagazin befinden müssen. Zurzeit beschäftigt sich eine vorberatende Kommission (VBK) mit dem Thema. Zwei Sitzungen hat sie schon abgehalten, eine dritte wird folgen. VBK-Präsident Markus Bernhardsgrütter (CVP) sagt:

«Wir sind noch nicht zu einem Schluss gekommen.»

Ziel sei aber, dem Parlament das Geschäft an der nächsten Sitzung vom 1. September zu unterbreiten.

Doch der Prozess läuft nicht ohne Nebengeräusche ab. Der Entscheid des Stadtrates, den Auftrag für das Magazin an die Druckerei Appenzeller Volksfreund und nicht an die Gossauer Cavelti AG mit «Goinside» zu vergeben, gibt zu reden. So haben die Fachgeschäfte Gossau sowie die Handels- und Industrievereinigung (HIG) kürzlich in Medienmitteilungen Kritik geübt und das Parlament aufgefordert, den Kredit abzulehnen, damit das Magazin in ein Kommunikationskonzept eingebettet werden könne.

Behörden dürfen nicht diskriminieren

Man sei nicht nur enttäuscht, schrieb der Vorstand der Fachgeschäfte Gossau und Umgebung, sondern auch irritiert über den Entscheid, das Magazin «ausserkantonal» zu vergeben. Bei der Ausschreibung hätten Kriterien einbezogen werden müssen, so die Argumentation, welche die lokale Wirtschaft und Gesellschaft berücksichtigen. Der Vorstand der HIG wiederum teilte mit, er habe kein Verständnis dafür, dass der Stadtrat die Chance nicht gepackt und die lokale Initiative unterstützt habe. Man sei nicht einverstanden damit, dass Steuergelder für ein «auswärtiges und damit die lokale Wirtschaft konkurrenzierendes Produkt» ausgegeben werden.

Diese Kritik wirft die Frage auf, wie stark lokale Befindlichkeiten bei einer Vergabe überhaupt eine Rolle spielen dürfen. Peter Hettich, Professor für öffentliches Recht an der Universität St.Gallen, sagt: «Bei einer Ausschreibung im offenen Verfahren grundsätzlich gar keine.» Und zu diesem war die Stadt aufgrund des Auftragswerts verpflichtet. Die Behörden müssten dabei für alle Anbieter einen diskriminierungsfreien Marktzugang gewährleisten, sagt Hettich.

Ausnahmen gelten nur für wenige Fälle

Das war früher anders: Bis Mitte der 1990er-Jahre sei es gang und gäbe gewesen, dass Gemeinden lokale Unternehmen bevorzugt hätten. Vetterliwirtschaft sei weit verbreitet gewesen. Dann traten neue Gesetze in Kraft, die dafür sorgten, dass auch innerhalb der Schweiz der Wettbewerb spielt. Im Binnenmarktgesetz etwa heisst es: «Ortsfremden Anbieterinnen und Anbietern darf der freie Zugang zum Markt nicht verweigert werden.» Es gibt zwar Ausnahmen, diese gelten aber nur für wenige Fälle, etwa wenn Beschränkungen «zur Wahrung überwiegender öffentlicher Interessen unerlässlich» sind.

Der Bezug zu Gossau war der Stadt bei der Ausschreibung zudem durchaus ein Anliegen, wie deren Kommunikationsbeauftragter Urs Salzmann sagt. Im Leistungs- und Kriterienkatalog definierte sie, dass die Redaktion des Magazins «am Puls des Lebens in der Stadt Gossau» und für die Bevölkerung wie die Behörden greifbar sein müsse. Salzmann sagt:

«Die Personen, welche die Inhalte produzieren, müssen einen guten Bezug zu Gossau haben.»

Lob und Tadel von den Parteien

Doch was meinen die Ortsparteien zur ganzen Diskussion? Immerhin sind es ihre Vertreter, die im Parlament über den Rahmenkredit für das Stadtmagazin entscheiden müssen. SP-Präsident Ruedi Blumer sagt, er sei überrascht gewesen über den Vergabeentscheid. Und fügt an:

«Alle sind davon ausgegangen, dass die Cavelti AG den Zuschlag bekommt.»

Doch offensichtlich habe die Druckerei Appenzeller Volksfreund das bessere Angebot eingereicht. «Der Entscheid des Stadtrates ist in Coronazeiten zwar nicht einfach zu verkaufen, aber verfahrensmässig richtig», so Blumer. Dieser habe nur die Regeln befolgt. Doch bei der Kommunikation, da habe es auch diesmal gehapert.

CVP und SVP halten sich bedeckt

Auch CVP-Präsidentin Ruth Lehner sagt, dass die Gründe für den Entscheid ungenügend kommuniziert worden seien und darum weiterhin viele Unklarheiten im Raum stünden. Weiter will sie sich nicht äussern, weil ihre Partei zuerst die Ergebnisse der VBK abwarten wolle.

Auch bei der SVP ist noch unklar, ob ihre Vertreter den Kredit annehmen oder ablehnen werden. Ortsparteipräsident Andreas Oberholzer sagt:

«Grundsätzlich ist alles vorstellbar.»

Für ihn ist der Unmut über den Vergabeentscheid «völlig nachvollziehbar», jedoch sei der Prozess gemäss WTO-Ausschreibung korrekt abgelaufen. Es stelle sich vielmehr die Frage, ob der Stadtrat mit der Ausschreibung den richtigen Weg eingeschlagen habe oder ob es eine andere Lösung gegeben hätte.

Kein Widerstand von FDP und Flig

FDP-Präsident Andrin Fröhlich betont, seine Partei unterstütze die lokale Wirtschaft, sei aber für einen liberalen Markt. Es gebe bei Ausschreibungen rechtliche Vorgaben, die eingehalten werden müssten. Aus Sicht der FDP habe der Stadtrat völlig korrekt gehandelt – ohne eine Alternative zu haben. Gärtchendenken sei fehl am Platz, so Fröhlich, immerhin würden auch Gossauer Unternehmen davon profitieren, dass sie bei Ausschreibungen überall Angebote einreichen könnten. Von der FDP ist laut dem Präsidenten – Stand jetzt – denn auch kein Widerstand gegen den Rahmenkredit zu erwarten.

Ähnlich sieht es bei der Flig aus: Parteipräsident Christian Schlegel sagt, er sei überrascht gewesen über die Reaktionen auf den Vergabeentscheid. «Der Stadtrat ist bei dieser Ausschreibung seriös vorgegangen.» Es gebe einen Rechtsrahmen, an den man sich halten müsse. «Klar wäre es ein schöner Zufall gewesen, wenn der Gossauer Anbieter gewonnen hätte. Nun geht das Geld halt nach Appenzell», so Schlegel.

Stadt würde sich juristisch angreifbar machen

Was passiert, wenn das Stadtparlament den Rahmenkredit, wie gefordert, ablehnt? Nicht viel. Im Zuschlagsentscheid steht explizit, dass der Zuschlag «vorbehältlich der Erteilung des Rahmenkredites durch das Stadtparlament Gossau» erfolge. Peter Hettich sagt dazu:

«Auch wenn ein Unternehmen den Zuschlag erhalten hat, gibt es grundsätzlich kein Anrecht, dass der Vertrag auch abgeschlossen wird.»

Die Vergabestelle, in diesem Fall also die Stadt Gossau, könne die Vergabe abbrechen.

Ein Risiko gibt es jedoch: Sollte das Parlament den Kredit ablehnen und die Behörden dann irgendwann in der Zukunft wieder eine Ausschreibung für ein Stadtmagazin durchführen, könnte das juristisch heikel sein: «Bekommt dann eine andere Firma den Zuschlag, wäre das eine Einladung, den Entscheid anzufechten.» Unternehmen würden das jedoch nicht gerne machen, weil sie es sich mit den Behörden nicht verscherzen wollten. Denn man weiss nie, wann diese den nächsten potenziellen Auftrag ausschreiben.