STADTLEBEN Wohnungsknappheit in Zürich – und hier? St.Gallen hat genug leere Wohnungen, aber zu viele alte und zu wenige erwerbbare Zürich stöhnt unter dem ausgetrockneten Wohnungsmarkt. St.Gallen nicht. Trotzdem besteht auch hier Handlungsbedarf. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 24.01.2023, 18.00 Uhr

Bauen löst das Problem Wohnungsknappheit, sagen Experten. In vielen Städten stagniere die Bautätigkeit jedoch. Nicht in St.Gallen, heisst es bei der Stadtverwaltung. Bild: Walter Bieri/Keystone

«Die Zahl der leerstehenden Wohnungen sinkt im Rekordtempo.» – «Wir müssen mit einer Wohnungsknappheit rechnen.» – «Problem Wohnungsnot.» Diese Schlagzeilen beschrieben in den letzten Wochen die prekäre Lage auf dem Zürcher Wohnungsmarkt. Sogar Schriftstellerin Sibylle Berg ist betroffen. Sie habe sich für 62 Wohnungen in Zürich interessiert und in den meisten Fällen nicht einmal einen Besichtigungstermin bekommen, sagte sie in einem Interview mit dem Nachrichtenportal Watson.

Eine alleinerziehende Pflegefachfrau mit Tochter und Katze erzählte in der «Rundschau» des Schweizer Fernsehens, dass sie wegen des langen Arbeitswegs und der Privatschule ihres Kindes ihre alte Wohnung gekündigt habe. Eine neue fand sie bisher nicht. Sie lebte deshalb vorübergehend im Hotel, nun nutzt sie die Wohnung einer Freundin. Sie habe keine hohen Ansprüche, meint sie. Das zeigt: Auf erfolgloser Suche nach bezahlbarem Wohnraum ist unterdessen auch der Mittelstand, nicht mehr nur Menschen mit kleinem Budget.

In St.Gallen herrschen im Vergleich zu Zürich auf den ersten Blick paradiesische Zustände. Die Leerwohnungsziffer in der Limmatstadt beträgt 0,07 Prozent, hier liegt sie bei 2,6 Prozent und damit deutlich über dem Schweizer Durchschnitt (1,3 Prozent). 1162 Wohnungen stehen gemäss Zahlen des Bundesamts für Statistik in St.Gallen leer. 53 davon stehen zum Verkauf, 1'109 zur Miete. Es sind 152 Einzimmer- und 196 Zweizimmerwohnungen verfügbar. Am grössten ist die Auswahl bei den Drei- (348) und Vierzimmerwohnungen (286). Leer stehen zudem 128 Fünfzimmerwohnungen und 52 Wohnungen mit sechs oder mehr Zimmern.

Stadtrat Markus Buschor. Bild: Arthur Gamsa

«Die Leerwohnungen sind in der Regel sanierungsbedürftige Altbauwohnungen mit kleinen, nicht mehr zeitgemässen Grundrissen», sagt Markus Buschor, Stadtrat und Vorsteher der Direktion Planung und Bau. 2022 betrug die Leerstandsquote mit 1204 Wohnungen noch 2,7 Prozent. Im Zehnjahresrückblick standen 2020 am meisten Wohnungen leer, nämlich 1325. Das entsprich einer Quote von 3 Prozent. 2014 sank die Quote auf 1,5 Prozent (648 Wohnungen).

In St.Gallen genügt ein Betreibungsauszug

Wohnungssuchende in Zürich bewerben sich teils mit Lebenslauf und Dossiers für eine Bleibe. Wie auf eine Arbeitsstelle. Er könne nur für die Wohnungen in städtischem Eigentum sprechen, so Buschor, aber: «Unsere Mietinteressenten müssen kein Curriculum Vitae einreichen, sondern klassisch ein Anmeldeformular mit einem Betreibungsauszug.» Zürich sei ein Metropolitanpunkt mit grossem Einzugsgebiet, St.Gallen bisher mehr ein Arbeitsstandort. «Auch hat St.Gallen bisher im Vergleich zu Zürich weniger Innovationen und Leuchtturmprojekte», sagt Buschor.

Alles Faktoren, welche die Wohnungssituation entspannen. Mit der Wohnraumstrategie, der Freiraum- und Innenentwicklungsstrategie sowie der Liegenschaftsstrategie werden die Stadt in Zukunft jedoch vorwärtsstreben. Das studentische Wohnen und der wachsende Gesundheits- und Informatiksektor würden die Nachfrage nach Wohnraum weiter beeinflussen.

In Zürich müssen die Menschen Schlange stehen, um eine Wohnung zu besichtigen. Bild: Gaëtan Bally/Keystone

Zu wenig Eigenheime für Familien

Buschor listet die Vorteile St.Gallens auf: vielfältiges Wohnraumangebot für jede Bevölkerungsschicht zu vernünftigen Preisen, kurze Wege, kulturelle Vielfalt, ein hochstehendes Angebot an Sport, Kunst, Kultur sowie Gastronomie und vielfältige Einkaufsmöglichkeiten. Die Nachteile: Es fehlt an genügend Eigenheim für Familien und im oberen Preissegment.

«Die Wohneigentumsquote ist tief, die Nachfrage danach aber gross. Und der sanierungsbedürftige Altbau ist zu hoch», sagt Buschor weiter. So waren Ende 2022 1059 Altbauwohnungen frei, aber nur 103 Neubauwohnungen. 2014 mit der tiefsten Leerquote im Zehnjahresvergleich waren es 542 Altbauwohnungen und 106 Neubauwohnungen.

Die Konsequenz: Gerade Familien ziehen an die Peripherie oder aufs Land. Der grundsätzliche Trend hin zur grossen Landflucht, wie er sich während Corona abgezeichnet habe, habe sich allerdings nicht verfestigt, betonen Immobilienexperten. Die Stadt will dennoch handeln. «Wir sind an der Entwicklung diverser Projekte», sagt Buschor.

Beim Baurechtsprojekt Höchster Strasse erfolge demnächst die Baueingabe, die Zentrumsentwicklung Riethüsli starte im Januar mit dem Wettbewerbsverfahren und der Wettbewerb für das Baurechtsprojekt Notkersegg sei für Frühling oder Sommer vorgesehen. Über zwei weitere städtische Wohnungsprojekte wird verhandelt. «Bei allen diesen Projekten auf städtischen Grundstücken entsteht attraktiver Wohnraum für Familien und auch für die ältere Generation.» Daneben bestünden natürlich auch einige Projekte von Investoren auf nicht städtischen Grundstücken.

Mieten werden steigen

Schon «eh und je» besitze St.Gallen im Vergleich zu Zürich ein ausreichendes Wohnungsangebot, sagt Roland Füss, Professor für Real Estate Finance an der Universität St.Gallen. «Nie ein Problem. Das bestätigen auch immer wieder die neuen Kollegen, die an die Universität kommen.» Doch auch hier steige der Nachfragedruck, nur auf «viel tieferem Niveau». Die Leerstandsziffer Zürichs stuft er als «sehr, sehr niedrig» ein.

Füss leitet die Ursachen her. Durch die Zinssteigerungen sei Wohneigentum deutlich teurer geworden. Gerade sogenannte «Grenzhaushalte», welche die Vorteile des Niedrigzinses genutzt hätten, könnten es nicht mehr finanzieren. «Sie suchen nun Miete statt Eigentum. Die Leerstandsraten gehen deshalb dramatisch runter. Und wegen der hohen Nachfrage werden folglich die Mieten steigen», sagt der Professor.

Roland Füss, Professor für Real Estate Finance an der Universität St.Gallen Bild: pd

Für Projektentwickler und Investoren auf der anderen Seite seien die Kosten gestiegen, wegen des teuren Materials und den Lieferengpässen etwa. Sie verzichten auf Projekte, weniger Angebot gelangt auf den Markt. «Dann wächst noch die Bevölkerung. Das verschafft noch mehr Druck», sagt Füss. Besonders in Zürich, mit seinem attraktiven kulturellen Angebot, dem vielfältigen Industriemix, der starken Finanzbranche, aber eben auch den höheren Preisen.

In St.Gallen lebten Ende 2022 81’615 Personen und damit 1402 Personen mehr als im Vorjahr, nach Jahren der Stagnation ein Wachstum von 1,7 Prozent. Die Zunahme beruht auf einer verstärkten Zuwanderung von Menschen aus der Europäischen Union (EU) sowie der Aufnahme von 620 Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine.

Laut Füss gibt es nur eine Lösung für das Wohnungsproblem: bauen, mehr bauen. Er konkretisiert:

«Nicht Bauland ausweiten, sondern verdichten. Und alternativ bauen.»

Muss der Flächenverbrauch pro Person in Zukunft nach wie vor so gross sein wie heute? Können Ältere nicht mit Jüngeren unter dem gleichen Dach wohnen? Fragen, die sich gemäss Füss in Zukunft vermehrt aufdrängen. Stattdessen stelle er in vielen Städten eine Baumüdigkeit fest. «Auch weil Projektentwickler ihre Wohnungen nicht mehr so einfach wegbekommen. Die Luft ist raus», sagt Füss.

Anzahl Baugesuche auf Rekordniveau

Baumüdigkeit, fehlende Investoren, nicht in St.Gallen, kontert Stadtrat Markus Buschor. «Die generelle Bautätigkeit in der Stadt St.Gallen hat gegenüber den Vorjahren markant zugelegt.» Die Anzahl der Baugesuche sei 2022 von 789 auf 955 gestiegen – eine Zunahme um 21 Prozent. «Damit ist die Anzahl der Gesuche in den Vorjahren erheblich übertroffen und erreicht einen Rekordwert.»

Das spiegelt sich in der Anzahl fertig gestellter Wohnungen. 429 waren es 2021, 562 im Jahr 2022 (plus 31 Prozent). Eine Zunahme um 82 Prozent gegenüber dem Zehnjahresdurschnitt. Er liegt bei 308 neuen Wohnungen jährlich. «Es bleibt nun abzuwarten, wie sich das aktuelle Bevölkerungswachstum auf die Bautätigkeit niederschlägt und sie weiterhin interessant für Investoren bleibt», sagt Buschor.

Gemäss Real-Estate-Finance-Experte Roland Füss können Politik und Städte durchaus dazu beitragen, dass Bauen auch unter diesen schwierigen Bedingungen verlockend bleibt. «Billigeres Bauen erlauben, Bewilligungen schneller erteilen. Zeit kostet Geld», sagt er. Und: das Lärmschutzreglement lockern.

Immer wieder würden Projekte am Lärmschutz scheitern, sagte auch die Zürcher Regierungsrätin Carmen Walker Späh im Dezember gegenüber der «Neuen Zürcher Zeitung». Füss sieht es gleich. «Die Politik müsste an lauten Stellen günstigeren Wohnraum erlauben. Schliesslich ziehen Menschen bewusst in die Urbanität und nehmen Lärm in Kauf.» Auch dort könne man attraktiv wohnen.

