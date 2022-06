Vor dem Kornhaus wird die Klimakatastrophe sichtbar

Stadtkultur Das Kornhaus als Mahnmal der drohenden Klimakatastrophe: Elisabeth und Thomas Krucker schauen hin statt weg Der Verein Kultur-Frühling zeigt am See, direkt neben dem Kornhaus Rorschach, auf Billboards grossformatige Illustrationen zum Klimawandel von Nino Christen. Verbunden ist die Kunstinstallation mit einer Kritik am übermässigen Gebrauch der sozialen Medien. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 04.06.2022, 05.00 Uhr

Elisabeth und Thomas Krucker mit den mahnenden Billboards im Hintergrund. Bild: Rudolf Hirtl

Elisabeth und Thomas Krucker stehen beim Kassahäuschen der Bootsvermietung Grob und lächeln zufrieden. Einer der Passanten ist stehen geblieben, schaut sich die Billboards genauer an und scannt sich via auf dem Plakat angebrachtem Barcode zu zusätzlichen Informationen. «Während der Zeit der Pandemie ist die Diskussion zum Klimawandel in den Hintergrund gerückt. Mit den Illustrationen zu Hashtags auf den Billboards nimmt Nino Christen dieses Thema auf», sagt Elisabeth Krucker, Präsidentin des Vereins Kulturfrühling und lässt bescheiden aus, dass sie die Initiantin dieser Aktion ist.

Die Billboards am See widmen sich auch dem übermässigen Gebrauch der sozialen Medien. Bild: Rudolf Hirtl

Die Billboards am See betreut sie seit 2019. Damals waren es Werke des Kunstschaffenden Roman Signer, ein Jahr später präsentierte der Fotograf Jiri Makovec seine Bilder. Nachdem im vergangenen Jahr wegen der Coronapandemie das Projekt nicht durchgeführt werden konnte, sind nun die grossformatigen Illustrationen zum Klimawandel von Nino Christen zu sehen. Angefangen hat freilich alles noch früher, vor 16 Jahren, als der «Kulturfrühling» einen Tag für regionale Vereine und Gruppierungen aus den Bereichen Musik, Kunst, Tanz und Theater auf die Beine stellte. «Es gab Aufführungen und Präsentationen. 200 Kulturschaffende waren mit dabei, etwa 2000 Besucher kamen an den Anlass», erinnert sich Krucker gerne zurück.

Ohne Worte ... Bild: Rudolf Hirtl

Drohende Klimakatastrophe sollte alle beschäftigen

Und wieso ist auf den Billboards, die noch bis 30. Oktober beim Kornhaus stehen, der Klimawandel Thema? «Das Thema Klima sollte eigentlich alle Menschen beschäftigen, ist aber leider durch die vielen Konflikte, die die Welt beschäftigen, in den Hintergrund geraten. Umso wichtiger, diese Billboards hier direkt in den Weg zu stellen, damit die Passanten hinschauen müssen», sagt Elizabeth Krucker. Es brauche unheimlich viel, bis die Leute reagierten und sich mit der Katastrophe auseinandersetzten. Man sehe das ja auch bei Gas und Erdöl, was bisher niemanden wirklich interessiert habe, nun würden diese Ressourcen die Welt vor riesige Probleme stellen.

Nino Christen Bild: PD

«Nino Christen hat vor zehn Jahren bereits im Projektraum im Kornhaus ausgestellt und sich damals mit dem Thema beschäftigt», wir haben also gewusst, wie er arbeitet», ergänzt Thomas Krucker. Da sei es naheliegend gewesen, ihn auch für das Projekt Billboards zu verpflichten.

Lehrkräfte zeigen wenig Interesse

«Dass sich die Leute mit dem Thema beschäftigen und die Billboard beachten, ist eine schöne Sache», räumt er ein. Kürzlich habe er aber beobachtet, wie eine Oberstufenklasse samt Lehrer achtlos an den Informationen vorbeigelaufen sei. «Das hat mich schon etwas erstaunt», so Krucker nachdenklich. «Es wäre schön, wenn sich die Lehrerschaft mehr für dieses Thema interessieren würde und sich mit ihren Klassen damit beschäftigt.» Elisabeth Krucker sieht ein grundsätzliches Problem: «Sich mit Kultur auseinanderzusetzen, darüber nachzudenken, ist weniger gefragt, unterhaltende Kultur hat es einfacher, das Interesse von Jung und Alt zu wecken.»

Das Thema Klimawandel ist auf den Billboards verbunden mit einer Kritik am übermässigen Gebrauch der sozialen Medien. «Anglizismen, Trendwörter und Floskeln sind im Online-Alltag allgegenwärtig. Der exzessive Gebrauch dieser Wörter wird vor allem auf Social Media im Zusammenhang mit Hashtags* besonders deutlich», sagt Elisabeth Krucker. Durch das schnelllebige und entfremdete Klicken im Netz sinke der Realitätsbezug. Die Flut an Informationen und Themen sei zu wuchtig, sodass die eigentlichen Inhalte an uns abprallen und nur selten den Weg in unser Bewusstsein finden würden. Themen wie der Klimawandel würden dadurch ihre «Realität» verlieren.

Humorvolle und kritische Illustrationen

Dem banalen Einsatz dieser Hashtags möchte Nino Christen laut Krucker das ernste Thema der Naturzerstörung und der drohenden Klimakatastrophe gegenüberstellen.

Zur Person Künstler, Regisseur und Produzent Nino Christen ist 1984 in Kathmandu (Nepal) geboren. 1994 erfolgte der Umzug der Familie nach St.Gallen. An der Hochschule für Kunst und Design in Luzern schliesst er 2009 mit dem Bachelor der Studienrichtung Animation ab. Die Abhängigkeit und die Einwirkung des Menschen auf seine natürliche Umwelt sind das zentrale Thema seines Animationsfilm-Schaffens. Neben seiner Arbeit als Regisseur und Produzent für animierte Kurz- und Werbefilme arbeitet er als Illustrator in Zürich.

Durch die Kombination aus «Hashtag» und «Zeichnung» entstünden metaphernreiche, ironische, humorvolle und kritische Illustrationen. Elisabeth Krucker betont:

«Mit diesen Hashtag-Bildern sucht der Künstler die Auseinandersetzung mit der täglichen Flut von Informationen und schafft auf spielerische Weise Bilder zu aktuellen Themen des Weltgeschehens.»

Beide sind mittlerweile 80 Jahre alt. Die Lust nach Kultur und Kunst ist aber längst nicht verflogen. Es gibt noch genügend Themen, mit denen wir uns beschäftigen können, wenn wir die Energie dazu finden, sagt Elisabeth Krucker. Sie ist eine Spätberufene, aber nicht ganz freiwillig. Ich wollte Kunst studieren, meine Eltern waren aber darüber nicht sehr begeistert. Meine Schwester ist Sängerin, mein Bruder Fotograf, da sollte die Dritte etwas Seriöses machen. Sie wurde Arztgehilfin. Erst mit 60 erfüllte sie sich schliesslich noch den Traum und machte ein Nachdiplomstudium in Kulturmanagement.

Die grossformatigen Illustrationen in Rorschach finden Beachtung. Bild: Rudolf Hirtl

Im Begleitprogramm findet am Samstag, 11. Juni, um 11 Uhr im Projektraum im Kornhaus eine Filmmatinee statt mit den Animationsfilmen von Nino Christen «Little Eden» und «Ile Noire» sowie dem Animationsfilm «Only a Child», erarbeitet von mehr als 20 Trickfilmregisseurinnen und -regisseuren.

