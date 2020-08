Kommentar Stadtkirchen sind beweglich und gehen mit der Zeit Neu beginnen die Gottesdienste der Reformierten in St.Laurenzen und der Katholiken im Dom gleichzeitig. Corona hat das Zusammengehen der Stadtkirchen beschleunigt. Daniel Wirth 05.08.2020, 05.00 Uhr

Daniel Wirth, Leiter Tagblatt-Stadtredaktion

Um 10 Uhr versammeln sich die Reformierten in der Laurenzenkirche zum sonntäglichen Gottesdienst, und um 9, um 11 und um 19.30 Uhr kommen die Katholiken im Dom zu einer Eucharistiefeier zusammen. Das ist in der Stadt St.Gallen seit Jahrzehnten so und ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Besser gesagt: So war es. Denn neu beginnen der evangelische Gottesdienst und der katholische Hauptgottesdienst gleichzeitig um 10.30 Uhr. Das ist nicht revolutionär, aber ein bemerkenswertes Novum, weil die Vorgeschichte eine lange ist.

Für viele Gläubige ist der Ablauf des Sonntags noch heute vom Kirchgang geprägt. Der Beginn des Gottesdienstes ist ein Fixpunkt in ihrer Agenda. Alle anderen Termine werden um den Gottesdienst herum geplant. Doch mit dem Lockdown als Massnahme gegen die rasche Ausbreitung des Coronavirus wurde auch für die Kirchen und die Kirchgänger von einem Tag auf den anderen alles anders: Öffentliche Gottesdienste wurden vom Bundesrat verboten.

In schwierigen Zeiten geben die Kirche und der Glaube vielen Menschen Halt. Die Seelsorger wissen das am besten. Die Kirchen reagierten prompt und streamten die Gottesdienste im Frühling live. Wer wollte, konnte sich die Predigten im Internet in Echtzeit anschauen oder zu einem späteren Zeitpunkt als Podcast herunterladen. Die Coronakrise hat den gesellschaftlichen Wandel rund um die Kirche beschleunigt. Was Anfang Jahr kaum vorstellbar war, nämlich die Übertragung eines gewöhnlichen Gottesdienstes, ist heute Standard.

Seit Ende Mai ist ein öffentliches kirchliches Leben unter Einhaltung eines Sicherheitskonzeptes wieder möglich. Gleichwohl wollen viele Gläubige nicht mehr auf Livestreams aus dem Gotteshaus verzichten, vor allem solche nicht, die im Altersheim leben. Die beiden Stadtkirchen reagieren darauf. Das ist fortschrittlich.