Stadtkasse Sechs Millionen über Budget – doch nicht alles an der Jahresrechnung 2020 der Stadt Gossau ist positiv Die Jahresrechnung 2020 der Stadt Gossau weist ein betriebliches Defizit von 1,4 Millionen Franken aus. Damit ist das Minus zwar deutlich weniger hoch als budgetiert, aber doch höher als im Vorjahr. Das Betriebsergebnis müsse sich in den nächsten Jahren in eine andere Richtung entwickeln, so Stadtpräsident Wolfgang Giella. Michel Burtscher 12.04.2021, 12.08 Uhr

Die Stadt Gossau gab im vergangenen Jahr über 100 Millionen Franken aus. Bild: Benjamin Manser (4. März 2017)

Es sei ein erfreuliches Gesamtergebnis, das jedoch mit einem Wermutstropfen komme. Das schreibt die Stadt Gossau in einer Mitteilung zur Jahresrechnung 2020. Was sie damit meint, zeigt ein Blick in die Zahlen: Das Gesamtergebnis ist wider Erwarten positiv, es resultiert ein Plus von 6,9 Millionen Franken bei einem Gesamtaufwand von 101 Millionen. Budgetiert hatten die städtischen Kassenwarte ein Minus von 1,1 Millionen Franken.