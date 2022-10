St.Gallen: Peter Uhler bringt Kalender über Brauereien heraus

Stadtgeschichte St.Galler Postkartensammler bringt nach 22 Jahren seinen letzten historischen Kalender heraus – über Brauereien Der 22. und letzte Jahreskalender des St.Gallers Peter Uhler dreht sich ums Bier: Auf 13 Bildern finden sich Ansichten von Brauereien. Die meisten davon existieren heute nicht mehr. Reto Voneschen 17.10.2022, 10.31 Uhr

Die Brauerei Bavaria an der Speicherstrasse produzierte von 1850 bis 1902 Bier. Danach war sie das St.Galler Haldengut-Depot. Bild um 1940. Bild: Sammlung Peter Uhler

Seit 2002 erscheinen die historischen Jahreskalender von Peter Uhler. Jede Ausgabe ist einem Thema gewidmet. Basis für die Publikation ist die Ansichtskartensammlung, die Uhler seit den späten 1980er-Jahren zusammengetragen hat. Für die Kalender kann er auf einen Fundus von 5000 bis 6000 historischen Ansichten zurückgreifen.

Als in der «Bavaria» noch Bier gebraut wurde

Der «St.Galler Stadtkalender 2023» ist einem Thema gewidmet, das viele Liebhaberinnen und Liebhaber hat: Auf 13 Bildern finden sich Ansichten von Brauereien. Die meisten davon existieren heute nicht mehr. Ältere Biertrinker dürften sich aber an einige von ihnen erinnern – wie etwa die Brauerei Bavaria an der Speicherstrasse. Eine Ansichtskarte um 1940 ziert das Juni-Blatt von Peter Uhlers neuem Jahreskalender.

Auf der Liegenschaft, zu der bis am Schluss auch ein beliebtes Ausflugsrestaurant gehörte, wurde von 1850 bis 1902 Bier gebraut. Danach diente sie als Depot der Brauerei Haldengut.

In den Jahren 1999 und 2000 wurde ein Grossteil der alten Gebäude abgebrochen und durch eine neue Wohnüberbauung ersetzt. Erhalten geblieben sind eine Remise und der Eiskeller der alten Brauerei.

Die weiteren Bilder des Jahreskalender 2023 sind Brauereien vom Stocken über Schönenwegen und dem Spisertor bis hin zum Bierhof und zur Brauerstrasse gewidmet. Gleich zwei alte Bilder gibt’s von der seit 1779 bis heute existierenden Brauerei Schützengarten.

Der letzte historische Kalender von Peter Uhler

Mit der Ausgabe fürs kommende Jahr über die alten Brauereien schliesst sich ein Kreis: Schon 2003 hatte Peter Uhler die zweite Ausgabe seines Kalenders diesem Thema gewidmet. Der Kreis schliesst sich aber auch in anderer Hinsicht: Der historische Jahreskalender 2023 wird der letzte von Peter Uhler sein. Offen ist derzeit, ob sich allenfalls noch ein Nachfolger findet, wenn er in «Kalenderpension» geht.

Postkartensammler Peter Uhler gestaltet seit 22 Jahren historische Kalender zu stadtsanktgaller Themen. 2017 brachte er einen Kalender zum Olma-Jubiläum heraus. Bild: Hanspeter Schiess (17. Oktober 2017)

Nach 20 Jahren sei es Zeit aufzuhören, sagt der heute 72-Jährige. Er will künftig etwas kürzer treten, mehr Zeit fürs Reisen sowie für Verwandte und Freunde haben. Die Herausgabe des Kalenders sei eine schöne und bereichernde Aufgabe gewesen. Er wolle jetzt damit «auf dem Höhepunkt» und aus freien Stücken aufhören und nicht erst, weil ihn irgendwann Alter oder Gesundheit dazu zwingen würden.

Direkt beim Autor bestellen Der neue historische Jahreskalender zur Stadt St.Gallen fürs nächste Jahr ist für 16 Franken plus Porto direkt bei Peter Uhler (e.p.uhler@bluemail.ch, 071 288 26 64) erhältlich. Zu haben ist er zudem in lokalen Buchhandlungen. Frühere Ausgaben gibt’s bei Peter Uhler. Vorrätig sind alle Kalender seit jenem fürs Jahr 2008. Erhältlich sind sie als Einzelexemplare für 10 Franken plus Porto das Stück oder auch im Set. Details zu den Jahreskalendern und weitere Bilder zu Alt-St.Gallen finden sich auch im Internet unter www.peteruhler.ch. (vre)

Auf Umwegen zum Sammler geworden

Kalendermacher Peter Uhler ist ein waschechter Stadtsanktgaller. Aufgewachsen ist er an der Ilgen- und an der Moosbruggstrasse. Seit bald 50 Jahren lebt er im Krontal neben dem Fussballplatz des SC Brühl. Der gelernte Schreiner und Bodenleger arbeitete lange als Schliessanlagen- und Beschlägemonteur, später kurz im Liegenschaftenunterhalt; heute ist er pensioniert. Er ist verwitwet und hat zwei erwachsene Kinder mit vier Enkelinnen und Enkel. Zu seiner grossen Leidenschaft, dem Sammeln alter Ansichtskarten der Stadt St. Gallen, ist er auf Umwegen gekommen.

Für den Wassersportverein führte Peter Uhler beim legendären Schwimmen durch Dreilinden einst die Festbeiz. Als Andenken erhielten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein von einem Künstler gestaltetes Bild. Ende der 1980er-Jahre ging der Auftrag für ein Bild von Drei Weieren an Kupferstecher Werner Kuster. Dafür verlangte dieser nach historischen Ansichten, die ihm Uhler dann auch beschaffte. Aus diesem Anfang ist eine Sammlung mit heute gegen 6000 Karten entstanden.

Sammlung soll nicht auseinandergerissen werden

Wenn er jetzt mit der Produktion des historischen Jahreskalenders aufhört, will er auch diesen Bilderschatz über Alt-St.Gallen weitergeben. Sohn und Tochter haben daran kein Interesse. Trotzdem soll die Sammlung nach Möglichkeit zusammenbleiben und nicht in Einzelteilen verkauft und so auseinandergerissen werden. Es sei allerdings nicht ganz einfach, jemanden zu finden, der die ganze Sammlung übernehmen will und die dafür nötigen Finanzen aufbringen kann, sagt Peter Uhler. Er sei aber im Gespräch mit Interessentinnen und Interessenten.

Über die 20 Jahre, in denen er seinen historischen Kalender produziert hat, zieht Uhler eine positive Bilanz. Er habe dabei viele interessante Menschen kennengelernt. Er habe – etwa bei den Recherchen für die Kurztexte zu den Monatsbildern - viel über die Stadt St.Gallen und ihre Geschichte erfahren. Nach dem Erscheinen jeden Kalenders habe er zudem viele positive Rückmeldungen erhalten, was ihn immer gefreut habe. Das Feedback habe ihm gezeigt, wie interessiert viele St.Gallerinnen und St.Galler an der Geschichte ihrer Stadt seien.