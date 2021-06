Stadtführung: Erika Akermann zeigt Touristen St.Gallen

Stadtführung «Ich war mit Karl dem Grossen per Du»: Erika Akermann führt seit 30 Jahren Gäste aus aller Welt durch die Stadt St.Gallen Stadtführerin Erika Akermann zeigt Touristen seit 30 Jahren die Stadt St.Gallen. Langweilig wird ihr das nicht, obwohl sie immer wieder dasselbe erzählt. Marlen Hämmerli 07.06.2021, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Erika Akermann mit Touristen auf dem Gallusplatz: Hier startet sie jeweils die Führung durch die Altstadt. Bild: Michel Canonica

Die Altstadtführung hat kaum begonnen, schon nennt Erika Akermann den ersten Superlativ. Ein Paar ist auf das Haus mit den Türmchen aufmerksam geworden, in dem die Chocolaterie Kölbener untergebracht ist. «Das war das erste Spital der Schweiz», erklärt Akermann ihren vier Gästen und macht den Bogen zum FC St.Gallen, der der erste Fussballklub der Schweiz war.

Die vife Frau mit pinkem Hut führt seit 30 Jahren Gäste aus aller Welt durch St.Gallen, zeigt ihnen Vadian auf seinem Sockel, die Putten in der Kathedrale und Schepenese in der Stiftsbibliothek. Wie sie dazu kam? «Das war ganz einfach», sagt die gut 70-Jährige, die selber gar nicht in St.Gallen wohnt, sondern am Abtwiler Sonnenberg.

Reiseleiterin ist nichts für sie, aber Stadtführerin

1990 sind ihre zwei Töchter und der Sohn gross genug. Sie benötigen nicht mehr so viel Betreuung. Erika Akermann beschliesst, Reiseleiterin zu werden. Doch während der Ausbildung merkt sie rasch: «Das liegt mir nicht.» Gepäck schleppen, umherreisen und Räume buchen – dafür fühlt sich die damals rund 40-Jährige zu alt. Kurzerhand geht sie zu St.Gallen-Bodensee-Tourismus, fragt nach einer Stelle als Stadtführerin. Die Antwort:

«Sie sind genau die Richtige. Wir suchen gerade jemanden.»

Akermann beginnt mit zwei weiteren Frauen die Ausbildung, schliesst am Ende aber alleine ab. «Die anderen beiden sind rasch wieder ausgeschieden. Ich hingegen blieb hängen.» Auch die andern Frauen, die damals als Stadtführerinnen arbeiteten, sind heute nicht mehr dabei.

Immer wieder dasselbe erzählen, wird das nicht langweilig? «Ich habe ja nie dieselben Gäste!», ruft Akermann aus. «Es ist jedes Mal neu.» Von ihrem Vater habe sie eine gute Portion Humor geerbt. «Es macht Spass, wenn ich damit meine Gäste anstecke.»

Drei Ordner voller Notizen und Artikel

1991 führt Akermann zum ersten Mal eine Gruppe durch St.Gallen. Darauf hat sie sich akribisch vorbereitet. Von Hand verfasst sie eine Weltgeschichte. In Schritten von 100 Jahren notiert sie darin, was in den verschiedenen Ländern Wichtiges passiert ist. Die Arbeit ist so aufwendig, dass sie zum Zeitpunkt der ersten Führung noch nicht abgeschlossen ist. Die Notizen füllen einen ganzen Ordner. In einem weiteren Ordner notiert sie die Geschichte der Stadt St.Gallen, jene des Klosters füllt einen dritten. Die Arbeit ist so intensiv, dass Akermann nachts davon träumt:

«Ich war mit Karl dem Grossen per Du.»

Erika Akermann blättert im Ordner, in dem sie handschriftlich das Wichtigste aus der Weltgeschichte festgehalten hat. Bild: Marlen Hämmerli

Es ist eine Zeit ohne Internet. Wikipedia wird erst zehn Jahre später gegründet. Akermann sucht sich die Informationen also aus verschiedenen Büchern zusammen, arbeitet rund zwei Jahre an den Ordnern. Jene zu St.Gallen ergänzt sie heute noch mit Artikeln aus Zeitungen und Zeitschriften. Verrückt? «Mir hat die Arbeit an der Weltgeschichte wahnsinnig Freude bereitet.»

Und ausgezahlt hat sie sich allemal. Akermann verfasste ein Buch. Der 2001 erschienene Roman «Am Fusse des Rosenbergs» handelt von einer Familie im Zweiten Weltkrieg. Auch während der Führung an diesem Samstagnachmittag ist spürbar, wie sicher sich die gelernte Kauffrau in der Geschichte fühlt. Wann waren die Pestwellen? Wann startete die Reformation und welche Vorstellungen vertrat Luther? Akermann beginnt zu fachsimpeln, freut sich, wenn die Gäste mitmachen, Fragen stellen und über Geschichte diskutieren. «Am Schönsten ist es, wenn die Leute schon ein wenig Bescheid wissen. Dann kann ich so richtig in die Tiefe gehen.»

15 Gruppen, Führungen in drei Sprachen

Zu Spitzenzeiten führt Erika Akermann bis zu 15 Gruppen pro Woche durch St.Gallen und auch ins Appenzellerland. Spricht während einer Führung Deutsch, Französisch und Englisch, erklärt also alles dreifach. Begleitet Blinde und Schulklassen.

Heute sind es wegen Corona noch zwei Gruppen pro Woche. Dreisprachige Führungen gibt es seit etwa 1998 nicht mehr und um Schulklassen kümmern sich inzwischen andere.

Erika Akermann erklärt ihren Gästen einen Erker. Im Hintergrund ist das Riegelhaus zu sehen, in dem das erste Spital der Schweiz untergebracht war. Bild: Michel Canonica

Zweisprachige Führungen gibt es aber noch. Westschweizer seien oft über die Weltoffenheit der einstigen Textilstadt erstaunt, sagt Akermann, die nach der Sekundarschule nach Paris reiste. Eineinhalb Jahre lang arbeitete sie in einem Institut und lernte nachmittags Französisch. «Unglaublich, wie einem das beruflich weiterhilft.» Und im Rückblick sagt sie: «Ich wollte immer etwas mehr können, als ich zeigen muss, damit ich nicht in Verlegenheit gerate.» Sie sei doch etwas perfektionistisch.

Auf der Führung ist ihr das aber nicht anzumerken. Sie beschreibt die Badestellen in St.Gallen, kommt dann im Schmittengässli auf das Abflusssystem im Mittelalter zu sprechen und erzählt von ihrer Grossmutter. Deren Haus im Kronbühl war bis in die 1960er-Jahre nicht an die Kanalisation angeschlossen. Man benutzte weiterhin ein Plumsklo. «Als Kind fand ich das Loch im Boden unglaublich spannend», sagt Akermann und lacht.

Ihre Lieblingsstelle in St.Gallen ist die Hinterlauben. Hier berichtet Akermann von den Juden, die hier lebten. Und ja, sie erwähnt auch Vadian und sein Geburtshaus. Auf dem stündigen Rundgang steht aber noch einiges mehr auf dem Programm. Akermann schaut auf die Uhr und stellt fest: «Jetzt muss ich aber schauen, dass wir weiterkommen.»