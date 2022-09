STADTENTWICKLUNG Zu langsam und zu ruhig auf dem Weg ins Grüne Gallustal: Das Stadtparlament macht geschlossen Druck auf den Stadtrat Welche Teilprojekte des Riesenkonzepts Grünes Gallustal erachtet der Stadtrat als realistisch? Welche nicht? Das wollen sämtliche städtischen Fraktionen mit einer Interpellation herausfinden. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 21.09.2022, 05.00 Uhr

So sähen viele den Broderbrunnen gerne. Auch Andreas Hobi. Visualisierung: Grünes Gallustal

Andreas Hobi träumt seit Jahren davon, neben dem Broderbrunnen im Grünen zu sitzen, die Sonne im Gesicht. Öffnet er die Augen, sieht er Bäume und Vögel statt Strassen und Autos. Der Stadtparlamentarier und Fraktionspräsident Grüne/Junge Grüne ist nicht der Einzige, der in dem Ort grosses Potenzial sieht. Seit 20 Jahren kommt immer wieder die Diskussion auf, welche wundervolle Stadtoase dort möglich wäre. Und so haben auch die St.Galler Umweltverbände den Platz in ihr Konzept Grünes Gallustal aufgenommen.

Es umfasst 1500 Seiten und 60 Projekte, die St.Gallen innerhalb der nächsten 20 Jahre grüner, natürlicher und lebenswerter gestalten könnten. Ein langer Zeithorizont. Und doch sind seit der Präsentation im Frühling schon fünf Monate verstrichen. Seither ist es ruhig um den Massnahmenkatalog geworden, der als eine Art St.Galler Antwort auf den Klimawandel zu verstehen ist. Zu ruhig, wie viele Stadtparlamentarierinnen und Stadtparlamentarier meinen. In einer schriftlichen Interpellation fragen sie den Stadtrat, welche Dienststellen er in welcher Art über das Konzept Grünes Gallustal informiert habe und ob diese bereits Stellung bezogen hätten. Was sich der Stadtrat von der Strategie für die Arbeit der Dienststellen und für die Übernahme in einzelne Planungen erhoffe, wollen die 60 Unterzeichnenden weiter wissen. Und: Welchen Zeithorizont er für die Umsetzung konkreter Massnahmen sehe. Alle sechs Fraktionen unterstützen den Vorstoss, nur drei abwesende Parlamentsmitglieder haben nicht unterschrieben. Hobi:

Andreas Hobi, Fraktionspräsident Grüne/Junge Grüne Bild: PD

«Ein so breites politisches Statement habe ich in zehn Jahren Stadtparlament noch nie erlebt. Bekommt man sonst für eine Vorlage drei Fraktionen zusammen, kann man schon zufrieden sein.»

Der Haken: Die Finanzen

Auf Anregung von Christian Huber, Präsident der Grünen von Stadt und Region St.Gallen, hätten sich Vertreter sämtlicher Fraktionen an einem Sommerabend auf dem Areal Bach an einem Tisch im Freien versammelt. «Es herrschte Eintracht. Man spürte viel guten Willen», erinnert sich Hobi und schwärmt von dem Abend. Was stellen wir nun mit diesem zukunftsgerichteten, umfassenden Konzept an? Das fragten sich die Anwesenden. Ihre gemeinsame Mission: ein St.Gallen entwickeln, in dem man sich wohlfühlt und gerne wohnt – und nicht nach Mörschwil oder Teufen abwandert. Zwar seien die Fragen im Vorstoss sehr offen formuliert, so Hobi weiter. «Wenn ich Stadtrat wäre, würde ich nun aber fest durchschnaufen und rasch Nägel mit Köpfen machen», sagt er. Natürlich brauche es Zeit, um Teile des «Schriftstücks biblischer Ausmasse» umzusetzen. Auf zwei Milliarden Franken belaufen sich die vorgeschlagenen 60 Massnahmen insgesamt. «Sie alle umzusetzen bleibt illusorisch, auch für mich als Grüner. Jenseits der städtischen finanziellen Möglichkeiten!», sagt Hobi und beginnt zu rechnen.

Zwei Milliarden Franken Investitionen in 20 Jahren ergibt pro Jahr: 100 Millionen Franken. «Das sind vier bis fünf neue Schulhäuser alle zwölf Monate. Der grosse Haken an dieser verlockenden Geschichte ist das Geld», so der Lehrer. Und träumt nach dem bereits umgestalteten Areal rund um den Broderbrunnen weiter. Von Geldgebern.

«Vielleicht möchte jemand ja in eine grünere Stadt investieren. Vielleicht setzen die Gebrüder Kriemler in Absprache mit der Stadt vor ihrem UBS-Gebäude ein paar Bäume. Zehn solche Orte bekämen der Stadt schon ordentlich gut.»

Mehr Bäume, mehr Vögel, mehr Erholung

Mit dem Vorstoss wolle man dem Stadtrat signalisieren, dass das Konzept Grünes Gallustal der Legislative wichtig sei, dass er sich nicht zurücklehnen könne. «Lassen sich nur ein paar der vorgeschlagenen Projekte umsetzen, wertet das St.Gallen auf», ist Hobi überzeugt. Ihm sagt etwa der zehn Kilometer lange Grünkorridor durch die ganze Stadt zu, das Herzstück des Konzepts. Oder der Stich zwischen Schibenertor und Unterem Graben als Fussgängerzone, flankiert von Cafés. Er befürwortet, dass man betonierte Flächen aufbricht, damit das Wasser versickert, statt die Kanalisation zu beanspruchen. Biodiversität liegt ihm am Herzen. «Überhaupt mehr Bäume, damit wieder mehr Vogelarten in der Stadt zwitschern.» Manchmal brauche es gar nicht viel, um einer «todlangweiligen Gegend», etwa rund um das Naturmuseum, eine Aufenthaltsqualität zurückzugeben, ist er überzeugt.

«Nur so werden die Menschen merken, dass sie sich auch in der Stadt erholen können und dazu nicht an den See fahren müssen.»

Jede Fraktion werde nun zwei bis drei Mitglieder stellen, die eine Arbeitsgruppe gründen würden, so Hobi weiter. «Sie wird sich mit den Urhebern der Studie treffen und sich das Konzept lebendig darstellen lassen.» Diese Arbeitsgruppe werde gewisse Teilprojekte auswählen. Und diese mit politischen Vorstössen versuchen umzusetzen. «Ich bin guter Hoffnung, dass wir politischen Konsens finden und dass unser Schwung lange anhalten wird.»

Arbeitsgruppe will finanzierbaren Strauss präsentieren

Felix Keller, Fraktionspräsident Grüne/JF Bild: PD

Laut FDP/JF-Fraktionspräsident Felix Keller fordert die Interpellation vom Stadtrat «eine erste Einschätzung zur Machbarkeit».

«Wir wollen herausfinden, was sich der Stadtrat vorstellen kann.»

Welche Teilprojekte befürwortet das Gremium? Welche lassen sich in den nächsten Jahren bereits umsetzen? Was ist realistisch, was nicht? Auch das will Keller erfahren. «Vielleicht sagt der Stadtrat ja: Alles schön zu haben, aber wir haben kein Geld.»

Von einem «aufwendigen Bericht», spricht Patrik Angehrn, Fraktionspräsident Die Mitte/EVP.

Patrik Angehrn, Fraktionspräsident Die Mitte/EVP Bild: PD

«Es wäre schade, wenn man aus dem grossen, interessanten Werk nun nicht gewisse Ansätze zupfen würde.»

Die Interpellation solle die Gewissheit bringen, dass das Konzept beim Stadtrat angekommen und verstanden worden sei. «Einiges darin tönt schön, ist aber unrealistisch. Manches lässt sich relativ einfach und mit wenig Geld umsetzen. Anderes braucht Mut. Unsere Fraktion wünscht sich nun vom Stadtrat, dass er Prioritäten setzt.» In der Innenstadt einen Bach öffnen und dafür eine Strasse opfern, eher nicht das, was seine Fraktion anstrebe, meint Angehrn. «Aber wir wollen mithelfen, das Realistische unter all den Vorschlägen herauszufiltern.» Auch er verweist auf die überparteiliche Arbeitsgruppe, die sich formieren will, um ebendiese Triage zu leisten. «Wir werden dem Stadtrat einen umsetzbaren, finanzierbaren Blumenstrauss an Massnahmen rauspicken.» Ob Hobis Träumerei rund um den Broderbrunnen darunter sein wird, wer weiss.

