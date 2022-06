Stadtrat Reto Kaelli will die Poser in Rorschach ausbremsen

Stadtentwicklung Neu-Stadtrat Reto Kaelli im Interview: «Nur Tempo 30 löst das Rorschacher Poser-Problem» FDP-Stadtrat Reto Kaelli freut sich auf das Rorschacher Stadtfest, das ihm als früherer OK-Präsident ans Herz gewachsen ist. Er empfiehlt, die Bauarbeiten an der Hauptstrasse positiv zu sehen und sich umso mehr auf das Ergebnis nach Fertigstellung zu freuen. Die Stadt Rorschach sieht er bei vielen Dingen auf einem guten Weg. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 10.06.2022, 05.00 Uhr

Reto Kaelli: Statt sich über die Baustelle zu ärgern, freut man sich besser auf die Möglichkeiten nach der Fertigstellung. Bild: Rudolf Hirtl

Heute startet das Stadtfest, Sie waren 2012 bis 2017 OK-Präsident, was geht Ihnen in diesem Moment durch den Kopf?

Reto Kaelli: Wenn ich daran denke, dass das erste Mal seit drei Jahren das traditionelle Rorschacher Stadtfest eröffnet wird, steigen meine Emotionen. Als mehrjähriger OK-Präsident dieses Anlasses ist mir dieser sehr ans Herz gewachsen und ich fühle mich stark damit verbunden.

Werden Sie dabei sein?

Bisher habe ich kein einziges Stadtfest verpasst. Ich freue mich sehr für unser Nachfolger-OK, dass es nach pandemiebedingter Zwangspause endlich wieder ein ausgelassenes Volksfest auf die Bühne stellen darf. Ich wünsche ihnen von Herzen viel Erfolg. Als Verantwortlicher Stadtrat habe ich veranlasst, dass die Stadt nach dieser schwierigen Zeit das Fest finanziell noch etwas mehr unterstützt als bisher.

Das Rorschach Stadtfest findet ab heute direkt am See bei einmaligem Ambiente statt. Bild: Michel Canonica (Juni 2019)

Wie sind Sie angekommen im Stadtrat, wie empfinden Sie die Zusammenarbeit?

Meine erste Stadtratssitzung hatte ich am 28. September 2021, zwei Tage nach meiner Wahl. Ich wurde herzlich aufgenommen – alle Mitglieder des Rats waren mir persönlich ja seit längerem bestens bekannt. Ich fühle mich sehr gut angekommen, die Zusammenarbeit gestaltet sich für mein Empfinden angenehm, konstruktiv und fair.

Sie sind unter anderem für Kultur und Sport zuständig, konnten Sie diesbezüglich bereits Akzente setzen, was haben Sie in der Planung?

Ich bin mit Kultur- und Sportorganisationen aus der Region zusammengesessen und habe mich den Exponenten austauschen können. Es ist mir wichtig, deren Anliegen zu kennen. Mich persönlich freut es, wie grosszügig Kultur- und Sportanlässe seitens der Stadt unterstützt werden. Um bereits eigene Akzente setzen zu können, war die bisherige Zeit zu kurz – ich musste mich während der vergangenen Monate auch in Bereiche einarbeiten, zu denen ich wenig Bezug hatte, etwa als Mitglied der Stadtbildkommission im Bauwesen, was entsprechend Zeit in Anspruch nimmt.

Sie haben vor Ihrer Wahl gesagt: «In spätestens 15 Jahren wird die Stadt ein absolutes Bijou sein.» Ist die Stadt auf dem Weg zu diesem Bijou, was tun Sie dafür?

Für mein Empfinden befindet sich Rorschach mit seinen aktuellen und kommenden Stadtentwicklungsprojekten auf gutem Wege dazu. Es bleibt zu hoffen, dass wichtige Bauvorhaben nicht weiter sinnlos blockiert werden. Dafür setzt sich der Stadtrat – mich eingeschlossen – mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln ein. Ich bin ein absoluter Befürworter dessen, dass die fusionierte «Stadt am See» nicht als Vision verbleibt, sondern in nicht allzu weiter Ferne zum Leben erweckt wird – dafür stehe ich im Rat ein.

Auch Touristen sollten gerne hierher kommen.

Was den Tourismus anbelangt, ist bereits jetzt eine positive Tendenz erkennbar. Kleines Beispiel: Ein Freund hat mir kürzlich berichtet, er sei in der Badhütte mit einer Gruppe Baslern ins Gespräch gekommen. Diese meinten: «Rorschach, das ist denn ein toller Ort – da kommen wir wieder hin.»

Sie wollen das Standort-Marketing verstärken oder neue Kanäle definieren, was läuft in dieser Hinsicht?

Wir sind im Austausch mit St.Gallen-Bodensee-Tourismus und weiteren Organisationen. Da sind interessante Projekte am Laufen, z.B. die mögliche Erweiterung des Streckennetzes der Rorschach-Heiden-Bahn nach Romanshorn, was sich positiv auf den Rorschach Tourismus auswirken würde. Für mich ist speziell erwähnenswert, dass unser Stadtpräsident Robert Raths alle Hebel in Bewegung gesetzt hat, dass das Tourismus Büro in Rorschach an prominenter Stelle, wo Schiffe und Züge ankommen und abfahren – weiterbetrieben wird.

Nicht nur in der Stadt auch in der näheren Umgebung gefallen sich Autoposer darin, den Auspuff knallen zu lassen. Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um dieses Problem in den Griff zu bekommen, zumal die Schaufahrer nach der Fertigstellung der Umgestaltung der Hauptstrasse eine besonders reizvolle Bühne haben werden?

Diese leidige Poserei ist uns allen ein Dorn im Auge. Es wird für mein Empfinden mit Polizeikontrollen getan, was getan werden kann. An neuralgischen Stellen wie der Hauptstrasse sind unsere Möglichkeiten eingeschränkt – da sind wir auf den Kanton angewiesen. Ich hoffe zutiefst, dass es nach dem Ausbau möglich sein wird, Geschwindigkeits-Reduktions-Modelle wie Tempo 30 durchsetzen zu können. Für mich müsste dieses Problem aber viel tiefer an der Wurzel gepackt werden – striktes Verbot von lärmemissionsstiftenden Fahrzeugen oder dass Leasinggesellschaften den Erwerb solcher Fahrzeuge nicht so leicht machen.

Wieso werden Läden/Cafés, die von der Sanierung der Hauptstrasse betroffen sind, nicht unterstützt, wo bleiben die direkten Zugänge?

Zum Leidwesen, insbesondere der gewerbetreibenden Anstösser, hat die Bauherrin der Baustelle bei der Etappe vom Seehof bis zum Hafenbahnhof phasenweise zu wenig Priorität eingeräumt; die Bauzeit war viel zu lang. Hingegen bin ich der Meinung, dass sich dies beim aktuell im Umbau befindlichen Abschnitt vom Hafenbahnhof bis zum Jakobsbrunnen deutlich besser gestaltet und die Zugänglichkeit zu Läden so gut wie halt möglich gewährleistet ist. Gegen Baulärm und Baufahrzeuge kann nicht viel unternommen werden. Ich glaube, wir alle sind mehr als glücklich und froh darüber, wenn die Neugestaltung der Hauptstrasse abgeschlossen sein wird und wir uns über die neuen Möglichkeiten der verbreiteten Fussgängerflächen freuen können.

Der Stadtrat hat in der Vergangenheit öfters betont, dass er das östliche Seeufer ganzheitlich weiterentwickeln will, von Mehrfamilienhäusern und einem Hotel war die Rede. Nun macht der Stadtrat zwischen Schlachthof und Strandbad eher Schritte zurück, anstatt mutig zu projektieren. Wieso unterstützt der Stadtrat den Stadtpräsidenten beim Ausbremsen dieser Projekte?

Der Stadtrat setzt sich aktuell intensiv mit den Projekten im Zusammenhang mit der Arealentwicklung Seeufer Ost – Neuseeland auseinander und wird die entsprechenden Stossrichtungen anlässlich von Info-Veranstaltungen über die nächsten Monate der Bevölkerung vorstellen und darüber diskutieren. Erste Entwicklungen – beispielsweise ein Testbetrieb mit der Öffnung des Seeuferfussweges – dürften schon bald erkennbar sein. Wir wollen uns im Zuge dieser Arealentwicklung vor allem für Projekte stark machen, die realistisch sind und schrittweise umgesetzt werden können. Weitere Projekte, die wie die Überbauung des Feldmühle-Areals über Jahre blockiert werden, sind nicht zielführend. Wir stehen nicht auf der Bremse, was das Seeufer Ost anbelangt, das wird gut kommen.

Was wollten Sie als Stadtrat sonst noch sagen?

Dass ich dem Rorschacher Stimmvolk sehr dankbar dafür bin, dass es mir mit meiner Wahl in den Stadtrat ihr Vertrauen gegeben hat und es mir Freude bereitet und mich motiviert, mich für deren Anliegen einzusetzen. Was ich gerne sehe würde, ist, dass das Interesse an den lokalpolitischen Aspekten zunimmt – die tiefe Wahlbeteiligungen bei den kommunalen Vorlagen stimmen mich nachdenklich.

