Interview Nach Zwischenfall in Polen: Putin zündelt an der Nato-Grenze – wird er für uns alle zur Bedrohung? Das sagt der Militärexperte

Die Aufregung um einen Einschlag in Polen mit zwei Toten war am Dienstag gross. Nun zeigt sich: Es waren keine russischen Geschosse, sondern Trümmerteile einer ukrainischen Abfangrakete. Der Vorfall zeigt jedoch, wie angespannt die Lage an der Nato-Grenze ist. Sicherheitsexperte Frank Sauer von der Bundeswehr-Uni in München ordnet ein - und sagt, warum der Winter für die Ukrainer einen entscheidenden Vorsprung bringen könnte.