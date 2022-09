Mit der Umnutzung der St.Galler Schmatzinsel geht es vorwärts

STADTENTWICKLUNG In die Schmatzinsel zieht Wirgefühl ein: Gemeinsam arbeiten und zusammen wohnen in einem historischen Stadtgebäude Die St.Galler Leerstandsagentur Collektiv will Leben in das seit Jahren leerstehende Gebäude am Marktplatz 22 zurückbringen. Modern wie in Zürich soll es hier zugehen. Die Eröffnung ist für Herbst 2023 geplant. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 28.09.2022, 05.00 Uhr

Die Schmatzinsel wird zu Collektiv. Gegessen wird hier immer noch, vor allem aber gemeinsam gewohnt und gearbeitet. Bild: PD/Nik Roth

Die Scheiben sind nicht mehr staubig. Sie sind jetzt bunt. Am Marktplatz 22 haben vier St.Galler Künstlerinnen Blumen und Illustrationen auf Glas gemalt. In so kräftigen Farben, dass sie von weitem auffallen. Er habe damit lokale Kulturschaffende unterstützen wollen, sagt Majid Parente, Inhaber der Leerstandsagentur Collektiv AG. Aber es stecke noch mehr dahinter. «Die Menschen sollen merken, dass sich hier bald etwas tut.»

Lange hat sich hier gar nichts mehr getan. Die Schmatzinsel, wie Städterinnen und Städter das Gebäude noch immer nennen, obwohl das gleichnamige Gastrounternehmen vor Jahrzehnten ausgezogen ist, steht seit über vier Jahren leer. Nun soll das Leben zurückkehren. Und wie. À la Zürich. Dort hat Parente lange gearbeitet, als Key-Account-Manager eines international bekannten IT-Unternehmens. «Gute Zeiten verbracht», sagt er. Dort hat er aber auch das Potenzial von St.Gallen erkannt.

«Modern und ein Wirtschaftsstandort sein, Menschen zusammenbringen. Unsere Stadt kann das alles auch.»

Und sein Konzept soll ihr dabei helfen.

Büros, zentral, budgetverträglich

Ab Herbst 2023 werden die St.Gallerinnen und St.Galler am Marktplatz 22 gemeinsam arbeiten, zusammen wohnen, sich gegenseitig inspirieren. Hier sollen sie ihren Job ausüben, auch wenn die Firma ihren Sitz in der Limmatstadt oder in Lausanne hat. «Dezentrales Arbeiten. New Work eben», sagt Parente. Er und sein Team wollten damit auch Emissionen reduzieren. «Oft entstehen unsere Ideen aus eigenen Erlebnissen im Alltag.» Statt zwischen St.Gallen und Zürich zu pendeln, hätte er gerne tageweise von hier aus gearbeitet. War oft nicht möglich. Dann kam die Pandemie. Und der heute 37-Jährige sass wegen Corona plötzlich zwölf Monate lang nur noch daheim, im Homeoffice. Just zu jener Zeit lernte seine einjährige Tochter, jede Tür zu öffnen.

«Auch die zu meinem Büro. Ein paar Tage später bin ich verzweifelt durch die Stadt gehetzt, habe ein Büro gesucht, dessen Miete ich mir leisten kann. Vergeblich.»

Eben das will er den Arbeitnehmenden in «seiner Stadt» mit dem Konzept am Marktplatz 22 ermöglichen. «Büros, an einem zentralen Standort, die budgetverträglich sind», sagt Parente. Monatlich kann man sie mieten, später auch tageweise, heisst es. «Am Pricing arbeiten wir noch.» Ein Café empfängt die Menschen, eine Art «öffentliche Lobby». Hier kann man seinem Job nachgehen oder auch nur einen Cappuccino schlürfen. «Schliesslich befinden wir uns mitten im Ausgangsperimeter. Dem müssen wir Rechnung tragen», sagt Parente. Mittags sind einfache, gesunde Mahlzeiten erhältlich. Die Idee dahinter: Man muss nicht selber kochen und auch nicht aus dem Haus gehen, um Essen zu beschaffen. «Den Hunger stillen und danach gleich wieder durchstarten», sagt er.

Majid und Ardita Parente sind die Köpfe hinter dem Projekt. In der Mitte: Inhaber Arben «Beni» Tairi. Bild: PD/Nik Roth

Lichtdurchflutet: Hier kommt die Wohnstube mit Blick auf den Marktplatz zu liegen. Den Einrichtungsstil beschreiben die Verantwortlichen mit dem Begriff «Japanischer Minimalismus». Bild: PD/Nik Roth

Wer brainstormen muss, bleibt vielleicht im Café sitzen, schaut nach draussen und lässt sich vom Stadtleben inspirieren. Wer einen vierstündigen Videocall-Marathon vor sich hat, zieht sich lieber in eine Telefonbox zurück. «Sonst stört man die anderen und fühlt sich selber auch nicht wohl. Ich weiss das aus Erfahrung», sagt Parente. Die Generation Z werde sich hier wohlfühlen. Warum Zeit in den Arbeitsweg investieren statt in die Freizeit? Warum es nicht schön haben und arbeiten? Geld verdienen und das Leben geniessen? «Sie machen in ein paar Jahren 30 bis 40 Prozent des Arbeitsmarktes aus. Arbeitgeber müssen ihren Arbeitskräften etwas bieten. Zum Beispiel einen Workspace bei uns», ist das Team der Collektiv AG überzeugt. Die Schmatzinsel wird in Zukunft Collektiv heissen, wie die Firma, die das Konzept für das historische Haus ausgedacht hat. Arben «Beni» Tairi, dem die Liegenschaft gehört, der aber im Hintergrund bleiben möchte, hat sie verpflichtet. Über den Kaufpreis spricht er nicht. Er werde eine sechsstellige Summe in Rückbau und Kernsanierung investieren. «Es ist unser erstes, grosses Baby. Wir wollen es begleiten. Deshalb führen wir das Haus danach auch», sagt Parente.

Bilder: Nik Roth Noch sieht es in dem Gebäude so aus. Bilder: Nik Roth

Vom Start-up bis zur Rentnerin

Wo bis 2017 die Time-out-Bar Nachtschwärmer noch auffing, wenn alle anderen Lokale schon die Türen geschlossen hatten, wo im «City Kebab» fleissig Fleischscheiben in Teigrollen verschlungen wurden, sollen in Zukunft «New Worker» neben Austausch auch Privatsphäre finden. Im hinteren Teil des Erdgeschosses liegt ein Grossraumbüro, ein sogenanntes Open Space. Es lässt sich in einen Veranstaltungsraum, auch für kulturelle Anlässe, verwandeln. Im ersten Obergeschoss liegen Einzel- und Teambüros. Mittendrin eine Communityzone für Begegnungen. Die technische Ausstattung? Auf dem neuesten Stand, sagt Parente. Die Möblierung? «Japanischer Minimalismus. Einfach, aber wertig und sehr hell», sagt seine Ehefrau und Mitglied der Geschäftsleitung, Ardita Parente. Das zweite bis vierte Dachgeschoss ist für das Co-Living reserviert. Auf jeder Etage liegt eine Stube mit grossem Fenster und Blick auf den Marktplatz. Hier befinden sich Küche und Wohnzimmer, sie werden gemeinsam genutzt. Im hinteren Bereich dann die Zimmer in verschiedenen Grössen. «Durchmischung erwünscht. Wir sprechen Studenten ab 25 Jahren an, Mitarbeiter von internationalen Firmen und Start-ups. Wir wünschen uns aber auch, dass Rentnerinnen und Rentner sich wagen, hier einzuziehen», sagt Parente.

Nur die Mietverträge sind wie früher

Inhaber Arben «Beni» Tairi träumt von einem Mehrgenerationenhaus. Community-Manager würden Aktivitäten wie Spielabende organisieren, um zu vernetzen, wer sich vernetzen will. Und abends hängt man auf der gemeinsamen Dachterrasse ab. Parente sagt:

«Auch wer neu zuzieht, wird sich hier rasch daheim fühlen.»

Das funktioniere nicht «mit Hotelstrukturen», mit Kommen und Gehen, mit schnellen Wechseln. Die Mietverträge sind deshalb auf mindestens ein Jahr ausgelegt. Kündigungsfrist: drei Monate. «Sonst wird das nichts mit der Gemeinschaft», sagt Parente. Sein Team arbeite bereits an einem System, mit dem sich Spezialdienste buchen liessen. Aufräumen, Wäscheservice und Ähnliches.

Seine Firma Collektiv AG sei selber noch ein Start-up. Seit Anfang 2022 besteht sie. Seit Herbst 2021 arbeitet sie an dem Konzept für Marktplatz 22. Das Baugesuch ist eingereicht, der Rückbau für November geplant. Parente ist optimistisch: «Wohnen und Arbeiten haben in dieser Liegenschaft schon immer gut funktioniert.» Das Gebäude Marktplatz 22 hat schon ein Wirtshaus, ein Hotel und ein Kleidergeschäft beherbergt.

Co-Working-Space mit Kita? Vielleicht das nächste Projekt

«Wir bauen für morgen», sagt Parente. Warum also nicht gleich auch eine Kindertagesstätte in den Co-Working-Space integrieren? Damit Mütter und Väter arbeiten können, während nebenan die Kinder spielen? Auch das wäre modern, in Zürich sind solche Konzepte beliebt. Ardita Parente, selber berufstätige Mutter, meint: «Würde mir sehr zusagen.» Das Haus sei aber zu klein für diese Kombination. Ausserdem stehe es am falschen Ort, mitten im Verkehr und Geschehen. «Die Idee schlummert in unseren Hinterköpfen. Und wir möchten noch mehrere Gebäude in der Stadt modern nutzen.» Sie hätten es sich auch einfach machen können, fügt Majid Parente hinzu. Etwa einen grossen Retailer das Gebäude mieten lassen. «Wollten wir nicht. Das Gebäude soll Neues bringen, die Attraktivität der Stadt erhöhen», sagt er.

Blick von der Gemeinschaftsterrasse aus. Bild: PD/Nik Roth

Es scheint ihm ernst zu sein damit. Schon mehrere Leerstände hat die Collektiv AG kreativ überbrückt. Auf ihre Initiative hin sendete Radio Energie aus einem unbenutzten St.Galler Gebäude und das Theater St.Gallen bespielte ein ehemaliges Schuhlager. Er spanne dafür auch mit der Standortförderung der Stadt zusammen, sagt Parente. «Wir werden uns mit dem Marktplatz 22 an der Sankt-Kampagne beteiligen», blickt er voraus. Ins Detail geht er nicht. Nur so viel:

«Es wird die schönste Baustelle in der Stadt werden.»

Eine Anhängerin hat sein Konzept bereits. Parente hat es zusammen mit dem Eigentümer Stadtpräsidentin Maria Pappa persönlich vorstellen dürfen, zu Pandemiezeiten noch. Sie sei begeistert gewesen.

