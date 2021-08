STADTENTWICKLUNG Autos weg, Tische raus: Wenn auf Parkplätzen in St.Gallen Quartierfeste stattfinden Nachbarn, die in der blauen Zone ihr Viertel hochleben lassen oder Begegnungsorte in stark befahrenen Gegenden: St.Galler Experten über städtische Freiräume. Diana Hagmann-Bula 23.08.2021, 05.00 Uhr

Fest bei der Grabenhalle: So kann ein Parkplatz auch aussehen - wenn Autos ihn ein Wochenende lang nicht benutzen dürfen. Bild: Benjamin Manser (15. Juni 2013)

Autos weg von ein paar Parkplätzen in der blauen Zone, Salate, Würste, Bier, Stühle, Tische drauf und los geht das Strassenfest. So schnell wird aus einem toten ein lebendiger Ort. Zu beobachten war diese Szene kürzlich auf einer Quartierstrasse in der Stadt. Die Zusammenkunft hat Tradition. Einmal im Jahr die Nachbarschaft feiern, mit neu Zugezogenen und Alteingesessenen und allen dazwischen reden mehr als nur alltägliche Worte. Das tut gut. Den Menschen, dem Quartier, der Stadt.

«Wunderbar», sagt Franziska Ryser, Nationalrätin (Grüne) und Co-Präsidentin der verkehrspolitischen Umweltorganisation Umverkehr, als sie vom Nachbarsfest in der Parkzone hört. Parkplätze hätten aber durchaus auch langfristiges Potenzial. Viele Städte wollten den öffentlichen und Langsamverkehr fördern, die Autos aber nicht verdrängen, gleichzeitig sei die Stadt fertig gebaut und der Platz beschränkt. «Parkplätze beanspruchen viel Boden, tragen aber nicht zur Mobilität bei», sagt Ryser. Schweizweit seien es schätzungsweise 8 bis 10 Millionen Stück, was eine Fläche von rund 100 Quadratkilometer ausmache, so gross wie der Zürichsee. «Dabei gibt es nur halb so viele Autos in der Schweiz, nämlich etwa 4,5 Millionen Fahrzeuge. Viele Parkplätze stehen leer.» Gerade in Quartieren könne man sie deshalb reduzieren, «zu Gunsten von breiteren Trottoirs und Velowegen und Grünflächen», sagt Ryser.

Weniger Parkplätze, schneller Erfolg

Seit ein paar Jahren führt die Umweltorganisation Umverkehr jeweils im September den Park(ing)day durch. Das Ziel: einen Tag lang Parkplätze umnutzen und der Bevölkerung die Gelegenheit geben, zu experimentieren. Die Idee stammt aus New York. Nahmen in der Schweiz anfänglich zwei bis drei Städte teil, sind es laut Ryser unterdessen 20. Auch St.Gallen ist dabei. Die Felder verwandeln sich dann in Cafés, Spielfelder und Picknickzonen, auch Lesungen und Konzerte finden darauf statt. Ein grosser Erfolg, der zeige:

Franziska Ryser, Nationalrätin und Co-Präsidentin von Umverkehr.

«Die Stadtbewohner haben Lust, sich den öffentlichen Raum zurückzuholen und ihn gemeinsam zu geniessen.»

Mit zwei 2020 eingereichten Initiativen will die Organisation die Bevölkerung vor negativen Auswirkungen der Klimaerwärmung und des Verkehrs schützen. Sie fordern mehr Grünflächen und Bäume, mehr Platz für Velo, Fuss- und öffentlichen Verkehr. Der St. Galler Stadtrat hat die Initiativen abgelehnt. Man teile die Anliegen der Initiantinnen und Initianten. Das Klimaproblem müsse jedoch ganzheitlich angegangen werden. Und für die geforderte Umwandlung von 0,5 Prozent (18'000 Quadratmeter) Strassen- in Grünfläche jährlich seien die Kosten zu hoch. Sein Gegenvorschlag: Rund 30'000 Quadratmeter Strassenfläche sollen in den nächsten zehn Jahren zu Grünflächen werden. Ryser: «Die Stadt geht in die richtige Richtung. Die Frage ist nur, wie schnell.» Gerade mit der Aufhebung von Parkplätzen lasse sich mit wenig Aufwand viel erreichen.

«Blaue Linie weg, gelbe Linie hin, fertig.»

Ryser ortet die «Hotspots mit dringendem Handlungsbedarf» in der Innenstadt, nennt die Parkfelder am Oberen Graben gegenüber des Lokals Seeger und jene bei der Grabenhalle.

Nicht kommerziell, niederschwellig, spontan

Die Stadt arbeitet daran. Sie will einen Grossteil der Parkplätze bei der Grabenhalle aufheben, sobald die Parkgarage UG 25 eröffnet ist. Ende 2023 soll es so weit sein. Man habe sich für einen partizipativen Prozess entschieden, sagt Matthias Fuchs, Stabschef Planung und Bau bei der städtischen Verwaltung. Die Stadt tauscht sich mit dem Verein Platzpark aus, dem zehn Mitglieder aus dem Umfeld von Grabenhalle und Palace angehören. Er hat sich 2019 ausschliesslich zur Umnutzung des Platzes gegründet. Wie das Leben auf dem stark umfahrenen Asphaltflecken aussehen könnte, zeigt seit 2006 das sogenannte Parkplatzfest. Für ein Wochenende werden Autos jeweils verbannt und dann siedeln sich Musiker und Besucher an. «Auf einem Parkplatz kann man sich schlecht begegnen. Doch genau das würden wir gerne erschaffen: einen Begegnungs- und Verweilort», sagt Matthias Fässler, Vorstandsmitglied von «Platzpark». Konkrete Ideen gibt es noch keine, Platzpark sammelt sie erst. Konkrete Vorstellungen hingegen schon. Weder kommerziell noch allzu sehr verstellt solle das Gelände sein, so Fässler. Ein kleines Gastroangebot, ja, vielleicht. Aber der Erlös dürfe nicht an Private gehen, sondern in die Vereinskasse.

«Einen Pop-up-Store von Jungunternehmern, das wollen wir nicht.»

Und ständiges Mobiliar wie Bänke oder Pingpongtisch, ja, vielleicht. Fässler: «Hoffentlich so, dass der Platz noch Spontanes zulässt.» Gegen 100 Rückmeldungen und Wünsche seien bereits eingegangen. «Wir wollen sie noch nicht bewerten», sagt Fässler. Ein Spielplatz, gemeinsam genutzte Hochbeete, eine überdachte Skaterbahn, eine Feuerschale, ein Container zur freien Nutzung, ein Park und vieles mehr schwirren in den Köpfen herum, die sich auf den autofreien Platz freuen. Auf den fast autofreien Platz. «Den Kompromiss, den wir mit der Stadt eingehen, ist, dass sechs Parkplätze für Handwerker bestehen bleiben», sagt Fässler. Abends kommen sie der Grabenhalle zugute. Bands parkieren dort, Getränke werden angeliefert.

Einen Optimalfall nennt Stabschef Matthias Fuchs dieses Vorgehen: Ein Verein komme auf die Stadt zu und dann suche man gemeinsam eine Lösung für alle.

«So kommen sinnvolle und in der Regel auch nicht teure Ergebnisse zustande.»

Parkplätze stünden heute grundsätzlich unter Druck, aber nicht jeder Parkplatz biete sich grundsätzlich zur Umnutzung an, so Fuchs weiter. Er nennt ein imaginäres Beispiel: ein Pop-up-Café auf einem Parkplatz an der Zürcherstrasse? Wer nutzt das? Passanten, die zu Fuss unterwegs sind, oder halten Autofahrer an? Und wo stellen sie dann ihren Wagen ab? Fragen über Fragen, die die Stadt Luzern teils schon geklärt hat. Sie lässt auf Parkplätzen in Wohn- und Quartiergegenden für mehrere Wochen sogenannte Pop-up-Parks zu. Einwohnerinnen und Einwohner können dort einen Spielplatz gestalten, eine Open-Air-Lounge aufbauen oder einen Kräutergarten ansetzen. Dieses Jahr will die Stadt an der Reuss solche Projekte auch auf Strassenabschnitten testen. Matthias Fuchs:

«So weit sind wir noch nicht. St. Gallen hat 1978 mit der Felsenstrasse aber eine der schweizweit ersten Spielstrassen realisiert. Das Thema Lebensraum mitten in der Stadt liegt uns seit je her am Herzen und das wird so bleiben.»

Wolle die Stadt in Quartieren einen Parkplatz aufheben, sei der Aufruhr oft gross. In der Innenstadt hingegen rebellieren Gewerbetreibende, die befürchten, dass die Fahrkundschaft dann ausbleibt. «Und doch muss man diskutieren, welche Felder nötig sind und welche nicht.»

Grünerer Spelteriniplatz

Wie viele Bäume haben neben dem Circus Knie auf dem Spelteriniplatz Platz? Ein Vorprojekt soll unter anderem diese Frage klären. Bild: Adriana Ortiz Cardozo

Diese Frage stellt sich die Stadt auch für den Spelteriniplatz. Der Deckbelag ist in die Jahre gekommen und muss erneuert werden. Die IG Museumsquartier hat diese Chance genutzt. Der Parkplatz solle auch zu einem Aufenthaltsort für Spaziergänger und Schulkinder aus dem Quartier werden, zu einem Platz für alle mit Prater-Atmosphäre, mit viel Grün und Wasserelementen, forderte sie 2016 mit einer Initiative. Die Stadt nahm die Idee auf und beauftragte das St. Galler Büro GSI Architekten – mit ihm arbeitete die IG zusammen – mit der Machbarkeitsstudie und Vorprüfung. «Momentan konkretisieren wir das Vorprojekt. Wegen Corona hat es Verzögerungen gegeben», sagt Projektleiterin und Architektin Regula Geisser. Im Herbst werde die Stadt sich zu Gesprächen mit den Verantwortlichen von Circus Knie treffen. Geisser:

«Wie viele Bäume können wir pflanzen, sodass Jahrmarkt, Zirkuszelt und Autos noch genug Platz haben? Um diese Frage wird es gehen. Auch eine Verhandlungssache.»

Geplant sind ein Park- und ein Vegetationsring und Wege für die Schulkinder. Statt sich weiterhin zwischen Autos hindurchschlängeln zu müssen, sollen Mädchen und Buben künftig an den gesperrten Randzonen zum Klassenzimmer spazieren können – «wie auf Parkwegen», so Geisser.

Corona und Home Office werten Quartierleben auf

«Dem Quartier sind Aufenthalts- und Begegnungsorte sehr wichtig», sagt Peter Bischof von der Dienststelle Gesellschaftsfragen und Quartierbeauftragter der Stadt. Und: «Der Standort und gute Erreichbarkeit spielen eine Rolle. Nicht auf jedem Platz wollen sich die Menschen hinsetzen, nicht jeden Platz wollen sie beleben. Die Freifläche muss attraktiv gestaltet sein.» Als positive Beispiele hebt er das Areal Bach in St.Fiden hervor. «Dort läuft es supergut.» Beliebt sei auch die Buvette des Quartiervereins Lachen auf der Sömmerliwiese, eine temporäre Beiz im Freien. «Bekannte treffen, ohne abzumachen: Ein Bedürfnis, wie diese Projekte zeigen», sagt Bischof. Statt zur Arbeit zu pendeln, erledigten viele in den vergangenen eineinhalb Jahren ihren Job von daheim aus. «Sie haben ihr Viertel neu entdeckt.» Homeoffice werde wohl nie mehr ganz verschwinden, so Bischof. «Das Quartierleben bleibt umso bedeutsamer.»