Staugefahr St.Galler Stadtautobahn: So reagieren Arbeitgeber

Stadtautobahn Stecken alle künftig im Stau? Wie Grossverteiler, Spital und Firmen auf die Sanierung der St.Galler Stadtautobahn reagieren Ab Ende Februar beginnt die heisse Sanierungsphase: Eine Spur der Stadtautobahn wird wegen Arbeiten gesperrt sein. Um ein Verkehrschaos zu verhindern, müsste der Berufsverkehr zu den Spitzenzeiten verringert werden. Was unternehmen die grossen St.Galler Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber? Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 19.02.2022, 05.00 Uhr

Rushhour in der Stadt: Es gibt Befürchtungen, dass es vermehrt zu Stau kommt während der Sanierung der Stadtautobahn. Bild: Donato Caspari (9. Februar 2022)

Noch ist die dritte Spur von Winkeln Richtung St.Margrethen frei für den Verkehr. Ende Februar wird sie wegen der Sanierungsarbeiten auf dem Sitterviadukt gesperrt. Trotzdem staute es am Freitagmorgen dort wieder. Zwischen Gossau und St.Fiden brauche man 35 Minuten länger, so der Verkehrsmelder von FM1 Today. Und: Auch auf der Ausweichstrecke durch die Stadt staue es in Folge, 25 bis 30 Minuten länger in Höhe Zürcher- und Rosenbergstrasse, so der Staumelder. Prompt gab es zynische Kommentare auf Social Media: «Funktioniert gut, das mit der Eigenverantwortung.»

Denn auf diese hoffen Bund, Kanton und Stadt, um einen Verkehrskollaps während der Sanierungszeit zu verhindern. Weniger Autofahren, nicht zu den Hauptverkehrszeiten Autofahren, und: Bei Stau auf der Autobahn im Stau stehen bleiben und nicht ausweichen.

Wie reagieren die grossen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in der Stadt? Befürchten sie, dass ihre Mitarbeitenden künftig permanent im Stau stecken? Müssen sie besondere Vorkehrungen treffen?

Polizei hält Rettungsachse durch die Stadt für Blaulichtfahrzeuge frei

Das Kantonsspital St.Gallen beschäftigt als grösster Arbeitgeber mitten in der Stadt etwas über 6000 Mitarbeitende. Ein Drittel der Beschäftigten wohne in der Stadt, sagt Mediensprecher Philipp Lutz. Die Sanierung der Stadtautobahn werde sicher zur Geduldsprobe. Doch man sei zuversichtlich, dass sie keine grösseren Auswirkungen auf das Kantonsspital habe. Eine Anpassung der Arbeitszeiten sei weder möglich noch nötig. In den Kernprozessen, also Medizin und Pflege, seien die auf OP-Programm, Labor oder Radiologie abgestimmten Dienstzeiten sehr wichtig. Doch da der Frühdienst bereits um 7 Uhr beginne, seien die Mitarbeitenden in der Regel vor der Rushhour unterwegs.

Philipp Lutz, Mediensprecher Kantonsspital St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

«Mitarbeitende der Supportbereiche, die nicht in einen fixen Dienstplan eingebunden sind, können ihre Arbeitszeiten innerhalb einer gewissen Bandbreite flexibel gestalten und die Rushhour ebenfalls ausweichen.» Zudem motiviere das Kantonsspital seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, den öffentlichen Verkehr zu nutzen. Das liege auch am sehr limitieren Parkplatzangebot. So erhalten Mitarbeitende, die keine Parkkarte beanspruchen, jährlich einen finanziellen Beitrag, um ein vergünstigtes ÖV-Abo zu beziehen.

Aus Sicht der Rettung St.Gallen beobachte man die Situation um die Sanierung genau. Philipp Lutz sagt: «Wir gehen derzeit davon aus, dass es keinen grösseren Zeitverzug gibt, weder bei der Fahrt zum Notfallort noch bei der Fahrt zum Spital.» Im Einzelfall könne es aber während der Stauzeiten zu Verzögerungen kommen. Die Rettungsdienste seien mit Sondersignal bei Stau zwar schneller wie der allgemeine Verkehr, aber natürlich etwas langsamer als ohne Stau unterwegs.

Das Kantonsspital St.Gallen ist der grösste Arbeitgeber in der Stadt – und derzeit eine Grossbaustelle. Bild: Michel Canonica

Der wichtigste Punkt bei Stau sei sowieso: das Bilden einer Rettungsgasse. Zudem gebe es eine definierte Rettungsachse durch die Stadt St.Gallen, die bei massiven Stausituationen alternativ zur Autobahn verwendet werden kann. Diese werde im Bedarfsfall so gut wie möglich durch Unterstützung der Polizei für Blaulichtorganisationen freigehalten.

Grossverteiler sind bereits vor der Rushhour im Einsatz

Andreas Bühler, Leiter Unternehmenskommunikation Genossenschaft Migros Ostschweiz. Bild: PD

In der Migros-Betriebszentrale in Gossau seien rund 900 Personen tätig, sagt Andreas Bühler, Leiter Unternehmenskommunikation der Genossenschaft Migros Ostschweiz. Viele von ihnen arbeiten in logistischen Funktionen mit frühmorgendlichem Arbeitsbeginn oder im Schichtbetrieb. Diese Mitarbeitenden seien nicht während der Verkehrsspitzenzeiten unterwegs. Die Belieferung der Filialen erfolge mit einer ersten Tour frühmorgens und damit vor dem morgendlichen Berufsverkehr. Für einen grossen Teil der Mitarbeitenden in der Administration bestehe die Möglichkeit, die Arbeitszeiten so anzupassen, dass sie den täglichen Verkehrsspitzen ausweichen könnten.

Die Läden von Migros wie auch Coop oder Spar werden bereits frühmorgens beliefert, noch vor der Rushhour. Bild: Raphael Rohner (St.Gallen, 2. November 2021)

Ebenfalls in Gossau liegt die Coop-Verteilzentrale. Dort arbeiten rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sagt Markus Brunner von der Medienstelle Coop. Fast drei Viertel der Mitarbeitenden seien in den Bereichen Logistik und Produktion beschäftigt, wo man einen 7x24h-Betrieb führe. Man erwarte keine negativen Auswirkungen auf die Belieferung der Verkaufsstellen, denn: Die Lastwagenfahrten finden mehrheitlich zu Randzeiten statt, die Läden werden bereits ab vier Uhr morgens beliefert. «Zeitliche Anpassungen in den Bereichen der Produktion und Logistik sind daher nicht vorgesehen», sagt Brunner. Auch in der Verwaltung treffe man keine vorsorglichen Massnahmen. Sollten sich Probleme auf dem Arbeitsweg einzelner Mitarbeitenden ergeben, werde man mit den Betroffenen nach individuellen Lösungen suchen.

In der Spar-Zentrale in St.Gallen-Winkeln arbeiten rund 500 Personen in Logistik und Verwaltung. Auch hier erwartet man keine gröberen Probleme. In der Logistik werde in verschiedenen Schichten gearbeitet, die An- und Heimfahrten verteilen sich bereits jetzt von frühmorgens bis spätabends, sagt Silvia Manser von der Medienstelle der Spar Handels AG. In Absprache mit dem Bundesamt für Strassen (Astra) und dem Verein Areal St.Gallen West ‒ Gossau Ost werde man Mitarbeitenden der Verwaltung individuelle Homeoffice-Lösungen anbieten und, wenn möglich, einen antizyklischen Arbeitsbeginn.

Herausforderung: Maschinentransport ausserhalb der Stauzeiten

Die Hälg Group beschäftigt rund 200 Mitarbeitende am Standort St.Gallen (schweizweit sind es rund 1100). «Wir haben unsere Mitarbeitenden mehrmals auf die Situation aufmerksam gemacht und angestossen, dass alle, die die Möglichkeit haben, ihre Bürotage flexibel gestalten», sagt Claudia Nef, Leiterin Kommunikation und Marketing. Also: Während der Rushhour im Homeoffice bleiben und erst später ins Büro fahren beziehungsweise früher aus dem Büro gehen. Die Mitarbeitenden in Planung und Administration würden weiterhin zusammen mit den Kundinnen und Kunden entscheiden, ob Termine physisch oder online durchgeführt werden und zu welchen Zeiten. Die Mitarbeitenden in Installation und Servicetechnik könnten wenig Einfluss auf ihre Einsatzzeiten nehmen. Da die Mitarbeitenden an unterschiedlichsten Orten tätig seien, je nachdem wo sich die Baustellen befinden, gebe es keine Pauschallösung.

Auch die Hastag Bau AG hat sich auf die Autobahnsanierung vorbereitet. Viele der Büro-Mitarbeitenden am Standort St.Gallen hätten azyklische Arbeitszeiten, sagt Pascal Gerster, Leiter Administration Hastag St.Gallen Bau AG. Man werde aber die Situation beobachten und bei Bedarf handeln.

Die Hastag AG betreibt in Gossau ein Betonwerk. Bild: Ralph Ribi (4. November 2016)

Der Grossteil der Arbeitnehmenden sei in den Werken Gossau, Mörschwil und Romanshorn sowie auf den zahlreichen Baustellen in der Ostschweiz tätig. «Aufgrund des frühen Arbeitsbeginns gehen wir davon aus, dass wir vor allem morgens nicht gross von einem drohenden Verkehrschaos betroffen sein sollten.» Die logistische Herausforderung werde sein, dass man die Maschinen- und Materialtransporte möglichst ausserhalb der «Stauzeiten» durchführe.

Homeoffice bei Raiffeisen und St.Galler Kantonalbank

Der Hauptsitz der Raiffeisenbank Schweiz in St.Gallen: Rund drei Viertel der Mitarbeitenden nutzen den öffentlichem Verkehr für den Arbeitsweg, sagt Mediensprecher Joël Grandchamp. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Raiffeisen Schweiz beschäftigt am Standort St.Gallen rund 1500 Mitarbeitende. «Rund 75 Prozent der Mitarbeitenden reisen mit dem öffentlichen Verkehr an», sagt Mediensprecher Joël Grandchamp. Die Sanierung der Stadtautobahn St.Gallen betreffe also nur einen geringen Teil der Mitarbeitenden. Zudem wurde bereits per 1. August 2020 das Arbeitsmodell «Raiffeisen FlexWork» eingeführt. Mitarbeitende können – unabhängig von der Coronapandemie – in Absprache mit ihrer vorgesetzten Person bis zu 80 Prozent ihrer Arbeitszeit von einem anderen Ort aus arbeiten, falls ihre Tätigkeit dies zulasse. Dies werde die Auswirkung der Autobahnsanierung auf die Mitarbeitenden zusätzlich abschwächen.

Am Hauptsitz der St.Galler Kantonalbank arbeiten rund 500 Mitarbeitende. Der Hauptsitz sei dank der Lage direkt beim Bahnhof bestens an den ÖV angeschlossen, sagt Mediensprecherin Jolanda Meyer. Zudem habe die SGKB keine fixen Arbeitszeiten, der Arbeitsweg könne also flexibel geplant werden. Ebenso könne bei Bedarf von zu Hause aus gearbeitet werden.

