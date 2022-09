Strommangellage: Rorschasch bereitet sich auf Winter vor

Stadtapéro «Der Stadtrat ruft die Bevölkerung auf, ihren Beitrag zu leisten»: So bereitet sich Rorschach auf die drohende Strommangellage im Winter vor Die Stadt Rorschach hat am Stadtapéro vom Dienstagabend über aktuelle Projekte informiert: Liegenschaft Halden, Hafenplatz, Kornhaus. Stadtpräsident Robert Raths sprach auch über die mögliche Strommangellage im Winterhalbjahr. Michel Burtscher 07.09.2022, 15.00 Uhr

Die Stadt Rorschach bereitet sich auf die Wintermonate vor. Bild: Urs Bucher

Am Tag, an dem der Bundesrat in Bern verkündet, dass er für den Energieversorger Axpo einen finanziellen Rettungsschirm aktiviert, wird auch im Stadthofsaal in Rorschach über das Thema Energie diskutiert. Der Stadtrat hatte die Bevölkerung am Dienstagabend zum Stadtapéro eingeladen, um über aktuelle Projekte zu informieren: Haus Halden, Kornhaus, Hafenplatz. Ausserdem kommt Stadtpräsident Robert Raths auf die mögliche Strommangellage im Winter zu sprechen.

Robert Raths, Stadtpräsident Rorschach. Bild: PD

Was kann die Stadt Rorschach tun? Raths sagt, der Stadtrat habe sich bereits in einer Frühphase damit auseinandergesetzt. «Die Technischen Betriebe sind als Stromlieferant und Netzwerkbetreiber zwar direkt involviert, haben aber kaum Handlungsspielraum.»

Es gelte, die Vorgaben des Bundes umzusetzen. «Der Stadtrat ruft die Bevölkerung auf, ihren Beitrag zu leisten.» Auch die Stadt bleibt nicht tatenlos. Raths verweist auf Empfehlungen des Schweizerischen Städteverbands.

Jede zweite Strassenlampe abstellen?

Da geht es beispielsweise darum, die Temperatur in den öffentlichen Gebäuden zu senken, das Warmwasser in Verwaltungsgebäuden abzustellen oder auf die Aussenbeleuchtung von historischen Gebäuden zu verzichten. «Da sind wir dran», so Raths. Der Stadtrat sieht sich mit schwierigen Entscheiden konfrontiert. Dazu gehört die Frage nach der Weihnachtsbeleuchtung oder ob man die Eisarena erlauben solle. Diese sei zwar ein Erfolg und löse bei den Kindern Freude aus. Aber:

«Im Moment können wir das nicht unterstützen.»

Andere Gemeinden schalten die Strassenbeleuchtung in der Nacht ab. «Ich will das nicht in Rorschach», sagt Raths. «Eine gewisse Beleuchtung braucht es, damit man sich sicher fühlt.» Ein Bürger will wissen, ob man denn nicht nur jede zweite Strassenlaterne einschalten könnte. «Das ist technisch möglich, wir prüfen es», antwortet Raths. Und er versichert: «Wir bereiten uns vor.»

Abstimmung zum Hafenplatz wird verschoben

Guido Etterlin, Schulpräsident Rorschach. Bild Benjamin Manser

Trotz drohender Energiekrise laufen die städtischen Projekte weiter: Schulpräsident Guido Etterlin informiert über die Abstimmung vom 25. September, wo es um den Umbau der Liegenschaft Halden an der Promenadenstrasse zu einem neuen Standort für Kindergarten, Tagesbetreuung und Spielgruppe geht. Der Gesamtkredit dafür beträgt 2,35 Millionen Franken. Etterlin sagt:

«Für die Schule ist es ein Glücksfall, dass die Stadt diese Liegenschaft vor zehn Jahren gekauft hat.»

Die Villa Seestern, in der die Spielgruppe derzeit untergebracht ist, sei baufällig. Tagesbetreuung und Kindergarten brauchen mehr Platz. Zwischen 40 und 50 Kinder würden am neuen Standort täglich ein und aus gehen, sagt Etterlin. «Die Lage ist optimal.» Das Haus liegt im Zentrum, davor hat es bereits einen Spielplatz. Läuft alles nach Plan, starten die Bauarbeiten im Januar 2023 und wären im Mai abgeschlossen.

Robert Raths spricht zudem über den aktuellen Stand beim Projekt für die Neugestaltung des Hafenplatz mit neuem Hafengebäude. Eigentlich hatte der Stadtrat geplant, das Geschäft im November der Bevölkerung zur Abstimmung zu unterbreiten. Dazu kommt es aber nicht, weil weder Kanton noch Bund im November eine Abstimmung durchführen – und eigens dafür einen rein kommunalen Urnengang zu organisieren, wäre teuer. Darum soll nun am 12. März 2023 darüber abgestimmt werden.