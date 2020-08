Stadt St.Gallen weist Otto’s in die Schranken: Dem Discounter droht wegen Gratisparkplätzen eine Strafanzeige Der Discounter hat die Parkplätze vor seiner St.Galler Filiale mehrere Wochen lang nicht bewirtschaftet. Jetzt droht ihm eine Strafanzeige. David Gadze 07.08.2020, 05.00 Uhr

Im Frühling ein gewohnter Anblick: Die Schranken des Parkplatzes von Otto’s an der Fürstenlandstrasse stehen offen. Bild: David Gadze (24. April 2020)

Wer in der Stadt St.Gallen auf öffentlichem Grund sein Auto abstellt, muss dafür bezahlen. Gratisparkplätze gibt es praktisch nicht. Vom Beginn des Lockdowns Mitte März an bot Otto’s jedoch solche an, indem der Discounter die Schranken seines Parkplatzes vor der Filiale an der Fürstenlandstrasse während mehrerer Wochen durchgehend geöffnet liess. Täglich, von morgens bis abends.

Das hat nun Konsequenzen: Weil fast alle Detailhändler verpflichtet sind, ihre Parkplätze zu bewirtschaften, prüft die Stadt St.Gallen rechtliche Schritte gegen Otto’s. Das bestätigt Ivan Furlan, Leiter des Amtes für Baubewilligungen.

Ivan Furlan, Leiter Amt für Baubewilligungen

Gemeinden sind für Durchsetzung der Massnahmen zuständig

Die Pflicht zur Bewirtschaftung der Parkplätze basiert auf dem kantonalen Massnahmenplan Luftreinhaltung, der in der heutigen Form seit 1998 in Kraft ist. Er ist behördenverbindlich, die Gemeinden sind für die Durchsetzung der Massnahmen zuständig.

In der Stadt St.Gallen obliegt diese Aufgabe dem Amt für Baubewilligungen. Im Massnahmenplan heisst es unter anderem: «Die Gemeinden wirken darauf hin, dass Betreiber von Anlagen mit hohem Kundenverkehrspotenzial (z. B. Einkaufs-, Sport- und Freizeitzentren) eine Bewirtschaftung der Parkplätze einführen, sowie einen (verbesserten) Anschluss an den öffentlichen Verkehr anstreben.» Deshalb ist die Bewirtschaftung der Parkplätze als Auflage in der Baubewilligung jedes Einkaufszentrums oder Ladens festgelegt.

Das Parkplatzgeld fliesst in den ÖV Die Einnahmen aus der Parkplatzbewirtschaftung bleiben nicht vollständig in den Kassen der Einkaufsläden. Diese bezahlen abhängig von den effektiven jährlichen Parkiereinnahmen eine Entschädigung, wobei ein Minimalbetrag pro Gesamtzahl der Parkplätze festgelegt ist. Das Geld fliesst gemäss Christian Hasler, Leiter Verkehr beim städtischen Tiefbauamt, in den ÖV. Das ist in Artikel 35 des kantonalen Gesetzes zur Förderung des öffentlichen Verkehrs festgehalten. Mit dem Geld wird unter anderem die sogenannte Übererschliessung bezahlt, also wenn eine Gemeinde oder ein Quartier mehr ÖV-Verbindungen hat, als aufgrund der Grösse eigentlich zweckmässig ist. Beispiele sind etwa Abtwil, aber auch die Shopping-Arena. Von den effektiven Parkiereinnahmen dürfen die Läden die Hälfte behalten, die andere Hälfte geht in den Gemeindepool. Ist die Abrechnung aus irgendeinem Grund nicht möglich, verrechnet die Stadt den Läden einen Pauschalbetrag. Defekte an Schrankenanlagen müssen die Läden melden, die Stadt kontrolliert dies anhand von Rapporten. Die Stadt legt auch die Mindesthöhe der Parkiergebühren fest. In der Innenstadt beträgt sie 2 Franken pro Stunde, ausserhalb Fr. 1.50. Die Cityparking AG senkte den Tarif im Parkhaus Burggraben Anfang April für die Dauer von 50 Tagen, laut Verwaltungsratspräsident Elmar Jud als Marketingmassnahme und zur Belebung der Innenstadt. Die Stadt sah von Konsequenzen ab, da es sich um eine einmalige Aktion handelte. (dag)



Die Stadt kontrolliere «mehrmals wöchentlich», ob Einkaufsläden ihre Parkplätze bewirtschafteten, sagt Furlan. Während der Coronakrise habe man festgestellt, dass einige Detaillisten die Schranken geöffnet hielten. Nach der Intervention der Behörden hätten dann praktisch alle Geschäfte die Parkplatzbewirtschaftung umgehende wieder eingeführt. So schreibt etwa die Migros bezüglich der Parkplätze in Bruggen: «Um die Hygiene für unsere Kundinnen und Kunden zu gewährleisten, haben wir Mitte März die Schranken geöffnet. Wir haben diese dann wieder in Betrieb genommen, als wir von der Stadt dazu aufgefordert wurden.»

Es habe bloss einen «Ausreisser» gegeben, sagt Furlan: Otto’s. «Wir haben wiederholt versucht, mit Otto’s Kontakt aufzunehmen, und sie mehrfach aufgefordert, die Parkplätze wieder zu bewirtschaften. Leider lange erfolglos.» Deshalb prüfe die Stadt nun rechtliche Schritte.

Ausschalten der Ticketautomaten als Hygienemassnahme

Wie die Migros begründet auch Otto’s das Öffnen der Schranken als Hygienemassnahme. Es handle sich nicht um eine einzelne Massnahme in St.Gallen, schrieb Frank am Rhyn, Leiter Immobilien, auf die erste Anfrage.

«Seit dem Lockdown von Mitte März sind wir in der ganzen Schweiz angehalten, alle Parkplatzbewirtschaftungsanlagen ausser Betrieb zu nehmen.»

Dies, um die mutmasslich rege und manuelle Bedienung der Anlagen durch die Kunden zu minimieren. Die Frage, von wem Otto’s dazu angehalten worden war, liess der Discounter danach lange unbeantwortet. Auf erneutes Nachhaken schrieb Erich Oehen, Leiter Qualitätsmanagement:

«Betreffend der Parkplatzbewirtschaftung richtet sich die Otto’s AG an die aktuell immer noch gültigen Weisungen und Schutzkonzepte des Bundes.»

Dabei beruft sich Otto’s auf ein Standardschutzkonzept für Einkaufsläden und Märkte, welches das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) herausgegeben hatten. Dort heisst es unter Punkt 2.7 «Kundenkontakt im Geschäft reduzieren» als Massnahme «Parkplatzmöglichkeiten anpassen (z.B Parkautomaten ausschalten, Schranken offenlassen)».

Ganz ähnlich tönt es im Musterschutzkonzept der Swiss Retail Federation (Verband der mittelständischen Detailhandelsunternehmen), das rechtlich natürlich keinerlei Wirkung hat. «Wir sehen hier keinen Anlass, dass eine kantonale Behörde gegen uns rechtliche Schritte ergreifen muss oder sollte», schreibt Oehen. Vielmehr müssten sich die Kantone diesbezüglich beim Bund melden und sich auf eine allgemeingültige Anweisung einigen. «Ansonsten ist eine korrekte Umsetzung für uns unmöglich, weil wir uns mit gegenteiligen Aussagen konfrontiert sehen.»

Kantone geben keine Weisungen

Nur: Die Kantone geben den Betrieben oder Branchen gar keine Anweisungen. Sie sind zwar für die Kontrolle und Durchsetzung der Schutzkonzepte zuständig, diese müssen die Betreibe aber selbst erarbeiten, unter Berücksichtigung ihrer örtlichen Verhältnisse sowie der Hygiene- und Abstandsbestimmungen.

Wie die Medienstelle des BAG schreibt, müssten öffentlich zugängliche Einrichtungen und Betriebe, also auch Einkaufsläden, gemäss den einschlägigen Verordnungen des Bundesrates – der Covid-Verordnung 2, die bis 22. Juni in Kraft war, sowie der heute gültigen Covid-19-Verordnung besondere Lage – über ein Schutzkonzept verfügen und dieses umsetzen. «Es handelt sich hier nicht um eine Weisung, sondern um eine klare Pflicht.» Beim erwähnten Dokument des Bundes handle es sich bloss um ein Musterschutzkonzept. Dieses habe keine rechtliche Wirkung.

All das hätte Otto’s eigentlich wissen müssen.

Stadträtin Maria Pappa

Die Kunden berühren auch Griffe von Einkaufskörben und -wagen

Der Stadtrat habe Ende März die Frage diskutiert, ob die Schranken der Parkplätze von Läden in dieser besonderen Situation geöffnet bleiben dürften, sagt Stadträtin Maria Pappa. Dies nachdem einzelne Detailhändler mit diesem Anliegen an die Stadt herangetreten seien. Otto’s sei übrigens nicht darunter gewesen.

«Wir haben dann Ende März entschieden, dass es keinen Grund gibt, die Parkplätze während der Coronakrise nicht zu bewirtschaften.»

Denn die Gefahr, sich am Automaten zu infizieren, sei äusserst gering. In den Läden stünden Desinfektionsmittel bereit, ausserdem fassten die meisten Kunden die Griffe von Einkaufswagen oder -körben an. Die Läden müssten diese regelmässig desinfizieren, folglich könne man von ihnen erwarten, dasselbe mit den Parkautomaten zu tun.

Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt man beim Kanton. Das Arbeitsinspektorat orientiere sich bei seiner Kontrolltätigkeit an den Vorgaben und Richtlinien, die zum fraglichen Zeitpunkt in Kraft seien, sagt Adrian Schumacher vom Amt für Wirtschaft und Arbeit. Die Covid-19-Verordnung besondere Lage enthalte keinen expliziten Hinweis zur Anpassung von Parkiermöglichkeiten.

Otto’s nahm die Schranken jedenfalls erst wieder in Betrieb, nachdem die Stadt rechtliche Schritte angedroht hatte. Und kein anderer Detailhändler habe sich auf das Schutzkonzept von BAG und Seco berufen, sagt Pappa.

Keine Antworten von Otto's

Das ist auch wenig erstaunlich: Das Papier datiert vom 11. Mai, eine frühere Version gibt es nicht. Auf die Entscheidung von Otto’s, die Parkplätze zu Beginn des Lockdowns bis auf weiteres nicht zu bewirtschaften, konnte es also noch gar keinen Einfluss gehabt haben. Auf welcher Grundlage liess Otto’s demzufolge seit Mitte März die Schranken oben? Und warum reagierte der Discounter nicht auf die Aufforderungen der Stadt, sie wieder in Betrieb zu nehmen?

Antworten auf diese Fragen gibt es nicht. «Otto’s möchte in diesem Fall nicht weiter Stellung nehmen», schreibt Erich Oehen. Offen bleibt somit auch, ob es Otto’s, wie in einem Mail behauptet, tatsächlich um den Schutz der Kundschaft und der Bevölkerung ging oder um ein Abfedern der Einnahmeausfälle während des Lockdowns, als ein Grossteil des Sortiments nicht mehr verkauft werden durfte.

Gratisparkplätze helfen schliesslich, Kundschaft anzulocken, gerade wenn diese preissensitiv ist wie bei den Discountern. Und gerade wenn sich, wie im Fall von Otto’s, die Konkurrenz Aldi, Lidl, Denner, Migros und Coop, die alle auch bewirtschaftete Parkplätze haben, in unmittelbarer Nähe befindet.