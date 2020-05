Stadt verteilt 80'000 Franken an Kulturschaffende 35 Bewerbungen sind eingegangen, acht Kulturschaffende hat die Stadt nun mit einem Werkbeitrag ausgezeichnet. 06.05.2020, 17.45 Uhr

Basil Kehl, alias Wassily, erhält einen Werkbeitrag der Stadt. Benjamin Manser

(sk/mha) In diesem Jahr können sich neu acht Kulturschaffende über einen Werkbeitrag freuen. Vor einem Jahr waren es noch sechs. Mit dem neuen Kulturkonzept wurde das Budget von 60'000 auf 80'000 Franken erhöht. Die Werkbeiträge sollen es gemäss Mitteilung städtischen Kulturschaffenden ermöglichen, interessante Projekte zu realisieren.

35 Bewerbungen sind eingegangen. Ausgezeichnet wurden nun vier Projekte aus der Bildenden Kunst, zwei aus der Musik, eines aus der Angewandten Kunst und ein interdisziplinäres Projekt.

Die Musikerin und bildende Künstlerin Asi Föcker arbeitet gemäss Mitteilung mit Licht, Luft, Bewegung, Raum und Klang. Im Projekt «Reflektogramm» experimentiert sie mit Reflexionen auf Fotopapier, ohne den Umweg über eine Kamera zu nehmen. So will sie den Charakter von Licht, das nicht Greifbare und Momenthafte untersuchen.

Basil Kehl hat sich einen Namen gemacht als Sänger des Duos Dachs. Gleichzeitig verfolgt er als Wassily ein Soloprojekt. Nun wolle er eine stärkere Verbindung zum Publikum aufbauen und eindeutiger als Live-Act statt als DJ wahrgenommen werden, schreibt die Stadt. Dazu wolle er gezielt Instrumente einsetzen und live in seinen Songstrukturen einbauen.

Das Kollektiv von Jonathan Owadja, Marie Malou und Marcel Siegwart versteht Maschinen unter anderem als Instrument. Geplant ist der Bau einer Imaginationsmaschine, bei der je nach Taste Lichter aufleuchten oder Töne erklingen.

Raphael Reichert übt seine Kunst fast vollständig digital aus. So will er seine Werke laut Mitteilung dem Kunstmarkt und dem Kunstsystem entziehen. Aktuell arbeitet er an einer selbstreflexiven Arbeit über den Kunstmarkt und das Medium Performance. Kritisch untersucht Reichert zudem die Selbstoptimierung und die Leistungsgesellschaft.

Der Künstler und Fotograf will sich im Projekt «Breathe The Green» mit Thesen zur Kommunikationsfähigkeit und Intelligenz von Pflanzen auseinandersetzten. Dazu spricht er mit Wissenschaftern und dreht Videos von Pflanzenwelten.

Mit Dorothy Wong Ka Chung bildet Klangkünstler Benjamin Ryser das Kollektiv O!sland. Die beiden wollen in Taiwan mit den indigenen Truku ein Community-Art-Projekt verwirklichen. Thema sind die Vorstellungen von zu Hause. Geplant sind ein Hörstück, eine Ausstellung und ein audiovisuelles Künstlerbuch.

Im Projekt «Der Superheldenkomplex: eine Anthologie» wollen die Literaten und Publizisten Christoph Keller und Florian Vetsch Kanonisches von Cervantes bis Toni Morrison sowie Zeitgenössisches. Stellungnahmen Aussenstehender, künstlerische Beiträge und Illustrationen sollen in einem Sammelband assortiert werden.

Clemens Waibel befasst sich mit Computerkunst und konstruiert Maschinen aus elektromechanischen Bauteilen. So erzeugt er Zufallszahlen und stellt diese als Grafik dar. Aktuell plane Waibel, Daten nicht aus Zufallszahlen zu generieren, sondern aus dynamischen Systemen, heisst es in der Mitteilung. Diese dynamischen Systeme will er dann in Grafiken übersetzen.