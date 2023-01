Hallenbad Blumwenwies: Schwimmstunden nur mit Bewilligung

Stadt verlangt Geld Ärger um private Schwimmstunden im St.Galler Hallenbad Blumenwies Eine Frau unterrichtet im Hallenbad Blumenwies regelmässig eine Gruppe von Kindern. Das hat nun ein Ende – sofern sie nicht 250 Franken für eine Bewilligung bezahlt. Ein Vater findet mit Verweis auf den bezahlten Eintritt: «Wir dürfen im Wasser machen, was wir wollen!» Die Stadt verteidigt sich. Davide De Martis Jetzt kommentieren 07.01.2023, 05.00 Uhr

Im Hallenbad Blumenwies ist aufgrund des geringen Platzes eine Bewilligung notwendig. Bild: Peter Käser

Ein Vater von zwei Kindern im Alter von vier und sechs Jahren ärgert sich über die Verantwortlichen des Hallenbads Blumenwies. Regelmässig treffen sich die Familie sowie ein weiteres Kind dort mit einer Bekannten. Die pensionierte Schwimmlehrerin bringt den Dreien das Schwimmen bei. Umso erstaunter ist die Gruppe, als das Personal des Blumenwies an einem Montagnachmittag auf sie zukommt und sie auffordert, das Bad zu verlassen.

Begründet wird die Aufforderung damit, dass für Schwimmunterricht bei der städtischen Dienststelle Infrastruktur Bildung und Freizeit eine Bewilligung eingeholt werden müsse. Die laufende Lektion darf die Gruppe noch zu Ende führen. Die pensionierte Schwimmlehrerin ruft danach bei der zuständigen Dienststelle an, wo ihr mitgeteilt wird, dass die Bewilligungsgebühr für privaten Schwimmunterricht 250 Franken pro Semester koste. «Das ist doch eine riesige Sauerei», sagt der Vater. «Wir bezahlen jedes Mal den Eintritt für alle Kids, uns Eltern und unsere Bekannten. Also dürfen wir doch im Wasser machen, was wir wollen.» Die pensionierte Schwimmlehrerin werde auch nicht bezahlt, die Eltern zahlten einzig ihren Eintritt.

«Wir haben niemanden gestört. Im Gegenteil: Wir waren meist sogar fast alleine im Wasser», sagt der Vater. Als Alleinverdiener habe er nicht viele Alternativen, da Schwimmschulen nicht gerade günstig seien. «Ich finde es mega schade. Wir könnten auch ins nahe gelegene und günstigere Deutschland oder Österreich fahren. Wir möchten aber das lokale Angebot unterstützen.»

Zu wenig Wasserfläche für private Schwimmstunden

«Wenn Eltern oder Bekannte einem Kind das Schwimmen beibringen möchten, benötigen sie selbstverständlich keine Bewilligung für Privatunterricht», sagt Roland Hofer, Bäderchef der Stadt St.Gallen. Sobald jedoch erkennbar sei, dass es sich um einen offiziellen Schwimmunterricht handle, spreche jemand vom Team die verantwortliche Person an und informiere entsprechend. Das passiert, wenn die Gruppe regelmässig anwesend ist, mehrere Kinder dabei sind und Schwimmschulmaterial verwendet wird.

Roland Hofer, Leiter Bad und Eis der Stadt Sankt Gallen. Bild: Benjamin Manser

Viel Platz für das öffentliche Schwimmen und Planschen hat es aber nicht. Die Wasserfläche ist zu klein, um alle Angebote gleichzeitig abzudecken. «Wir erteilen im Hallenbad Blumenwies aus Kapazitätsgründen parallel nur maximal fünf Bewilligungen. Diese können für ein oder zwei Semester beantragt werden», sagt der Bäderchef. Inhaberinnen und Inhaber einer solchen Bewilligung dürfen mit höchstens drei Personen bis zu zweieinhalb Stunden pro Woche die «öffentliche» Wasserfläche für den Privatunterricht nutzen. Im Hallenbad Volksbad werden aufgrund der Grösse maximal drei Bewilligungen erteilt.

Dass überhaupt eine Bewilligung notwendig ist, hat einen Grund: «Die Wasserfläche im Hallenbad Blumenwies ist begrenzt. Die Nachfrage übersteigt das Angebot», sagt Hofer. Den städtischen Vereinen stehen für Vereinstrainings und Schwimmkurse reservierte Wasserflächen zur Verfügung. Doch auch Schwimmlehrpersonen möchten im «öffentlichen» Wasser Privatunterricht erteilen.

250 Franken im Blumenwies, 125 Franken im Volksbad

Die Abteilung Bad- und Eisanlagen der städtischen Dienststelle Infrastruktur Bildung und Freizeit ist für die Bewilligungen zuständig. Im Hallenbad Blumenwies liegen die Kosten für die Bewilligung bei 250 Franken pro Semester. Wer im Volksbad Privatstunden im Schwimmen geben möchte, zahlt eine Semestergebühr von 125 Franken.

Hofer hat bezüglich dieser Regelung bisher noch keine Beschwerden erhalten. «Wir arbeiten seit vielen Jahren mit den besagten Bewilligungen für Privatunterricht und haben damit gute Erfahrungen gemacht. Die wenigen Fragen und Anmerkungen konnten vor Ort im direkten Austausch mit dem Betriebspersonal der beiden Hallenbäder geklärt werden», sagt er.

In puncto Wasserfläche wird sich im Hallenbad Blumenwies in den nächsten Jahren einiges ändern. Die St.Galler Stimmbevölkerung hat der Erneuerung und Erweiterung des Bades im vergangenen September zugestimmt und dafür einen Baukredit von rund 45 Millionen Franken genehmigt. Die Wasserfläche wird um rund 700 Quadratmeter vergrössert. «Im ‹neuen› Blumenwies verfügen wir über viel mehr Wasserfläche und darum können wir uns auch vorstellen, zusätzliche Privatbewilligungen auszustellen», sagt Hofer. So könnten künftig mehr Schwimmstunden durchgeführt werden. Der Gebührentarif für das erneuerte und erweitere Hallenbad Blumenwies liege aktuell noch nicht vor.

