Stadt St.Gallen «Zweigleisige Angebote kosten unnötig Geld»: Das stille Aus für den Taschenfahrplan Seit dem Fahrplanwechsel gibt es die gedruckten Busfahrpläne nicht mehr. Wer wissen will, wann der Bus fährt, muss ins Internet. Der Kanton St.Gallen und Pro Senectute nehmen Stellung zum Ende der Papierfahrpläne. Sandro Büchler 09.01.2023

Die Abfahrtszeiten für die VBSG-Busse sind nur noch online oder direkt an der Haltestelle zu finden. Die früher häufig verwendeten Taschenfahrpläne gibt es nicht mehr. Bild: Ralph Ribi

Es mag ein kleines Stück Papier gewesen sein, aber für viele in der Stadt St.Gallen war es bis zuletzt ein unverzichtbarer Wegbegleiter: der gedruckte Busfahrplan im Taschenformat. Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember wurde die Produktion des Büchleins eingestellt. Wer künftig die Abfahrtszeiten des Busses auf einer der zwölf VBSG-Buslinien wissen will, muss ins Internet – beispielsweise auf die VBSG-Website, auf die SBB- oder die Wemlin-App.

Das sang- und klanglose Aus für den Taschenfahrplan führt im Stadtmelder, der digitalen Klagemauer der Stadt, zu Reaktionen. Eine Person schreibt dort, nicht alle Fahrgäste hätten Zugriff aufs Internet und auf Fahrplan-Apps. Da spare die Stadt beim Service Public. In den Kommentaren wird die Abschaffung als «dumm» und «Sauerei» bezeichnet. Andere fordern – wohl eher scherzhaft – die VBSG müssten nun allen Einwohnerinnen und Einwohner ein Smartphone samt Natelabo bezahlen.

Nachfrage nach gedruckten Fahrplänen massiv gesunken

In die Online-Diskussion schaltet sich die Stadt ein. Sie verweist auf die App ÖV-Plus und auf www.vbsg.ch. Auf der Website habe man die Möglichkeit, den Fahrplan nach Linie oder Haltestelle herunterzuladen und auszudrucken. «Wir sind uns bewusst, dass dies ein kleiner Trost ist», schreibt die Stadt. Und fügt hinzu, dass der Entscheid, die gedruckten Fahrpläne nicht mehr herzustellen, nicht von der Stadt, sondern vom Kanton gefällt worden sei. Die VBSG hätten diesen Service noch ein Jahr länger anbieten wollen. Ende 2022 war aber auch damit Schluss.

Patrick Ruggli, Leiter Amt für öffentlichen Verkehr des Kantons St.Gallen. Bild: PD

Das bestätigt Patrick Ruggli, Leiter des Amts für öffentlichen Verkehr im Volkswirtschaftsdepartement des Kantons St.Gallen. Er sagt, das Informationsverhalten der Gesellschaft habe sich in den vergangenen Jahren stark verändert. So sei das Interesse an den Taschenfahrplänen zuletzt massiv gesunken. Auch die Zahl der gedruckten Busfahrpläne wurde immer kleiner. Ruggli sagt, dass vergangenes Jahr rund 25’000 Fahrpläne gedruckt worden seien.

«Knapp 10’000 mussten entsorgt werden.»

Bei den gedruckten Fahrplänen sei ein grosser Initialaufwand nötig, unabhängig von der Auflage. Mit abnehmender Stückzahl werde die Produktion verhältnismässig immer teurer.

Zudem stünden den Fahrgästen heute digitale Informationskanäle zur Verfügung, die grossen Mehrwerte bieten. «Zum Beispiel zeitnahe Informationen bei Störungen, Umleitungen oder Baustellen.» Dies sei mit ein Grund, weshalb auch die SBB keine gedruckten Taschenfahrpläne mehr anbieten. «Die SBB verzichten auch aus Rücksicht auf die natürlichen Ressourcen auf gedruckte Fahrpläne.»

Reaktionen blieben aus

Auch der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) gibt keine Fahrpläne auf Papier mehr heraus. Der Tarifverbund Ostwind habe die Gesamtversion des gedruckten Fahrplans – das sogenannte Kursbuch und für viele damals eine Art ÖV-Bibel – bereits vor mehreren Jahren abgeschafft, sagt Ruggli.

Die Linienfahrpläne sind nun auch in St.Gallen passé. Wie der Amtsleiter erklärt, habe der Tarifverbundrat des Tarifverbunds Ostwind – zu dem sieben Ostschweizer Kantone und paritätisch sieben Transportunternehmen gehören – vor knapp zwei Jahren entschieden, ab Dezember 2021 keine gedruckten Busfahrpläne mehr anzubieten. Das sei auch entsprechend kommuniziert worden, betont Ruggli. «Das mediale Echo und die Kundenreaktionen blieben sehr klein.»

«Zweigleisige Angebote – analog wie digital – kosten unnötig Geld.»

Mit dem Wegfall der Taschenfahrpläne sparten die VBSG nun «wenige 10’000 Franken», so der Amtsleiter.

Pro Senectute: Seniorinnen und Senioren sind fit

Wie kommt die Abschaffung der gedruckten Fahrpläne bei Seniorinnen und Senioren an? Ruggli schickt vorweg, dass das Vorgehen mit Pro Senectute und dem VCS abgesprochen worden sei. «Diese Verbände haben auch bestätigt, dass Senioren sich nicht per se der Digitalisierung verschliessen. Die Zahl der ‹digitalen Senioren› steigt jährlich stark an.»

Thomas Diener, Geschäftsleiter von Pro Senectute Kanton St.Gallen. Bild: Benjamin Manser (21. März 2017)

Thomas Diener, Vorsitzender der Geschäftsleitung bei Pro Senectute Kanton St.Gallen, sagt, die Papierfahrpläne seien kaum mehr gefragt. «Wir haben uns darauf vorbereitet, bei entsprechendem Bedarf mit Hilfestellungen zu reagieren. Bis jetzt sind Nachfragen ausgeblieben.» Ohnehin wüssten Seniorinnen und Senioren sich gut zu arrangieren, «so wie dies die Jüngeren auch tun». Unterstützung bräuchten allenfalls Leute, die wegen bestimmten Einschränkungen Mühe haben, sich nach Neuerungen wieder zurecht zu finden und zu orientieren, sagt Diener.

«Das ist aber nicht per se eine Frage des Alters und beschränkt sich nicht nur auf den ÖV.»

Es gebe Menschen, die gerne an Gewohntem festhalten und sich mit Änderungen generell schwerer tun als andere, sagt Diener. «Solche Verhaltensweisen werden oft stereotyp Seniorinnen und Senioren zugeschrieben, ohne auch nur annähernd zu differenzieren, wer denn die Seniorinnen und Senioren sind.» Pro Senectute stelle fest, dass die grosse Mehrheit der Leute, die noch mobil und reisefreudig sind, entweder gut ausgerüstet seien mit den entsprechenden Geräten oder sonst in Kontakt sind mit Freunden oder Familienangehörigen, die behilflich sind.

«Die Verbindungen für den täglichen Bedarf können sich die Leute merken oder schreiben sich diese auf.»

Viel wichtiger als gedruckte Fahrpläne sind für den Verband Sitzmöglichkeiten an den Bushaltestellen. «Eine überdachte, trockene, vor Regen geschützte Bank, von der man auch wieder hochkommt, wenn die körperlichen Kräfte eingeschränkt sind.»

