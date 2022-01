St.Gallen: Zoff und Wortgefecht bei kurdischer Standaktion

Stadt St.Gallen Zoff bei kurdischer Standaktion in der Multergasse: Als der Quartierpolizist auftaucht, suchen vier Störenfriede das Weite Eine Aktivistengruppe sammelt am Samstag in der Multergasse Unterschriften zur Aufhebung des Verbots der kurdischen Arbeiterpartei PKK. Dann tauchen vier Männer auf, drohen und beschimpfen die Aktivistinnen und Aktivsten. Die Polizei muss eingreifen. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 17.01.2022, 16.40 Uhr

Am vergangenen Samstag stören vier Männer das harmonische Bild beim Einkaufen in der Multergasse. Sie beleidigen eine kurdische Aktivistengruppe aufs Übelste. Bild: Ralph Ribi (2. Dezember 2020)

Statt eines gemütlichen Stadt- und Einkaufsbummels erlebten am Wochenende einige Passantinnen und Passanten unschöne Szenen in der St.Galler Innenstadt. In der belebten Multergasse sammelten am Samstagnachmittag Mitglieder der lokalen kurdischen Gesellschaft Unterschriften gegen ein Verbot der PKK, der Arbeiterpartei Kurdistans. Zudem soll die Partei von der EU-Liste «terroristischer Organisationen» gestrichen werden.

Doch die bewilligte Standaktion am Samstag wird von türkischen Nationalisten gestört, wie ein deutsch-kurdisches Nachrichtenportal gleichentags berichtet. Vier stämmige Männer tauchen auf. Einer von ihnen – bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit Emblem des Istanbuler Fussballvereins Galatasaray – beschimpft die Aktivistengruppe, sagt ein 41-jähriger Kurde, der am Samstag Unterschriften sammelte und alles miterlebt hat.

«Er beleidigte uns aufs Übelste.»

Im Onlineartikel ist die Rede von Morddrohungen. Auch habe der Mann eine PET-Flasche in Richtung der acht Aktivistinnen und Aktivisten geworfen. «Trotz allem sind wir ruhig geblieben», sagt der 41-Jährige, der anonym bleiben will. «Aber wir haben ein Recht, uns in der Öffentlichkeit mitzuteilen.»

Die vier Männer entkommen

Die angegriffenen Kurden rufen die Polizei. Doch bis diese eintrifft, sind die Angreifer bereits wieder verschwunden. Das Nachrichtenportal veröffentlicht daraufhin ein Bild, das die angeblichen Störer zeigt und bezeichnet diese als «Faschisten». Zudem kursiert das Bild inzwischen in den sozialen Medien unter Kurdinnen und Kurden in der Schweiz und Deutschland.

Dionys Widmer, Mediensprecher Stadtpolizei St.Gallen. Bild: PD

Die Stadtpolizei bestätigt den Vorfall auf Anfrage. Mediensprecher Dionys Widmer sagt, um 15.15 Uhr sei die Polizei von der kurdischen Aktivistengruppe gerufen worden, weil sie von einem Mann und drei Mitbeteiligten beleidigt worden seien. «Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung.» Wegen des Wortgefechts eilte der Quartierpolizist zum Ort des Geschehens.

«Als er eintraf, waren die vier Männer jedoch bereits davongelaufen.»

Die Angegriffenen wie auch Passantinnen hätten die Laufrichtung der vier Männer beschrieben, «doch konnten die Personen nicht mehr angehalten werden», sagt Widmer. Auch Patrouillen in der Nähe können die vier Störenfriede nicht mehr ausfindig machen.

Weitere Ermittlungen hat die Stadtpolizei aufgrund des Vorfalls nicht eingeleitet, da es sich um ein Antragsdelikt handelt, sagt Polizeisprecher Widmer. Der 41-jährige beteiligte Kurde sagt, er habe wegen des Vorfalls eine Anzeige erstattet.

Zu Unrecht auf EU-Terrorliste

Hintergrund der Auseinandersetzung ist der seit Jahren schwelende Konflikt zwischen nationalistischen Türken und der kurdischen Unabhängigkeitsbewegung. Die Kurden, die im Osten der Türkei, aber auch in Syrien, dem Irak und im Iran Siedlungsgebiete haben, kämpfen für ihre Autonomie und gegen die Unterdrückung durch die türkische Regierung. Die kurdische Arbeiterpartei PKK wurde dabei von der EU wegen ihres früher militanteren Auftretens als «terroristische Organisation» eingestuft.

In den vergangenen Jahren trat die Arbeiterpartei gemässigter auf. Das oberste Gericht Belgiens hat die PKK 2017 von der Liste der Terrororganisationen gestrichen. Auch in Deutschland ist die Streichung der PKK von der EU-Terrorliste immer wieder Thema. Die PKK werde de facto nur noch auf Geheiss der türkischen Regierung und Präsident Recep Tayyip Erdogan auf der Terrorliste der EU aufgeführt, sagten unter anderem linke Bundestagsabgeordnete. Selbst der Europäische Gerichtshof befand 2018, dass die Arbeiterpartei Kurdistans zwischen 2014 und 2017 zu Unrecht auf der EU-Liste terroristischer Organisationen stand.

Pro-kurdische Demonstranten protestieren im Jahr 2016 in Köln gegen die vom türkischen Präsident Recep Tayyip Erdogan angeführte politische Repression. Bild: Martin Meissner / AP (12. November 2016)

Viele sehen die Legalisierung der PKK als ersten Schritt für eine politische Annäherung und zur Lösung der kurdischen Frage in der Türkei und den Nachbarstaaten. So könnten auch Friedensverhandlungen zwischen dem türkischen Staat und der Arbeiterpartei Kurdistans wieder aufgenommen werden. Doch aktuell setzt Präsident Erdogan noch mehr auf Repression der Kurden.

