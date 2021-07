STADT ST.GALLEN Zahlreiche Rücktritte im St.Galler Stadtparlament – das sind die Gründe Sieben Monate nach Beginn der Amtszeit 2021–2024 sind bereits über zehn Prozent der Stadtparlamentarierinnen und Stadtparlamentarier zurückgetreten. Das ist aussergewöhnlich. Luca Ghiselli 27.07.2021, 19.00 Uhr

Oskar Seger (FDP), Cristina Bitschnau-Kappeler (SP), Helen Thoma (CVP), Guido Berlinger-Bolt (SP), Barbara Hächler (CVP), Etrit Hasler (SP) und Andrea Scheck (Juso) (von links nach rechts, von oben nach unten) haben seit Legislaturbeginn ihren Rücktritt aus dem Stadtparlament bekanntgegeben. Mathias Gabathuler (FDP) trat das parlamentarische Amt im Januar nicht an, weil er in die Stadtregierung gewählt worden war. Bilder: PD

Per Ende Juli gibt es im St.Galler Stadtparlament eine kleine Rücktrittswelle. Gleich fünf Stadtparlamentarierinnen und Stadtparlamentarier treten Ende Monat zurück. Darunter langjährige Mitglieder wie Etrit Hasler (SP) (seit 2004 im Rat) und Barbara Hächler (CVP) (seit 2013 im Rat) sowie gewichtige Stimmen wie FDP-Stadtparteipräsident Oskar Seger und Andrea Scheck (Juso), die fortan die SP-Kantonalpartei präsidiert. Auch Helen Thoma (CVP) geht per Ende Juli, Cristina Bitschnau-Kappeler (SP) hat ihren Sitz bereits am 6. Juli geräumt und Guido Berlinger-Bolt (SP) ist bereits Ende März zurückgetreten. Mathias Gabathuler (FDP) trat seine Amtszeit im Stadtparlament gar nicht erst an, weil er den Sprung in die Stadtregierung schaffte.

Damit sitzen nur sieben Monate nach Beginn der Legislaturperiode acht Stadtparlamentarierinnen und Stadtparlamentarier im 63-köpfigen Rat, die bei den Gesamterneuerungswahlen im Herbst 2020 gar nicht gewählt wurden. Es sind dies Elisabeth Zwicky Mosimann und Corina Saxer (FDP), Louis Stähelin und Rebecca Cozzio (CVP), Marlène Schürch, Lara Weibel und Lydia Wenger (SP) sowie Miriam Rizvi (Juso). Keine Rochaden gab es bisher bei den Fraktionen der Grünliberalen/Jungen Grünliberalen, Grünen/Jungen Grünen sowie der SVP. Dem Vernehmen nach kommt es in den nächsten Monaten zu weiteren Rücktritten aus dem Stadtparlament.

Der Frauenanteil wächst durch die Rochaden auf 46 Prozent

Ein Blick zurück zeigt: Vorzeitige Rücktritte aus dem Stadtparlament sind an sich nichts Aussergewöhnliches. In den Legislaturperioden 2005–2008, 2009–2012 und 2013–2016 traten rund 20 Prozent der Parlamentsmitglieder während der Amtszeit zurück. In der abgelaufenen Amtszeit 2017–2020 war es sogar ein knapper Drittel: 20 Parlamentsmitglieder räumten ihren Sitz vor Ablauf der Amtszeit.

Sieben Rücktritte in den ersten sieben Monaten der Legislaturperiode sind jedoch ungewöhnlich viele, bestätigt auch Stadtschreiber Manfred Linke auf Anfrage. Die Gründe dafür sind divers und sehr individuell. Oskar Seger (FDP) rutscht beispielsweise in den Kantonsrat nach. Andrea Scheck übernimmt das Präsidium der SP Kanton St.Gallen. Helen Thomas Karriere im Stadtparlament wurde von einem Zeckenbiss beendet, Etrit Hasler verschiebt seinen Lebensmittelpunkt nach Zürich.

Besonders die SP/Juso/PFG-Fraktion hat einige Abgänge zu verzeichnen. Von insgesamt 19 Parlamentarierinnen und Parlamentarier sitzen in der grössten Fraktion des Rats ab August vier Neue – allesamt Frauen. Die Rochaden erhöhen den Frauenanteil des Parlaments weiter: Sassen zu Beginn der Amtszeit noch 27 Frauen im Rat, sind es ab August 29, was einem Anteil von rund 46 Prozent entspricht. Zum Ende der Amtszeit 2017–2020 lag dieser Wert noch bei 38 Prozent.

«Vereinbarkeit von Amt, Beruf und Familie ist wichtig»

Doris Königer (SP) sitzt seit 2001 im St.Galler Stadtparlament. Bild: PD



Die relativ zahlreichen Rücktritte zu Legislaturbeginn sind auch der dienstältesten Stadtparlamentarierin im Rat aufgefallen. Doris Königer (SP) sitzt seit 1. Januar 2001 in der städtischen Legislative, rutschte damals für Elisabeth Beéry nach, die ihrerseits in die Stadtregierung gewählt worden war. «Alle Parlamentsmitglieder haben ihre guten Gründe für den Rücktritt», sagt sie auf Anfrage. Es sei eine unglückliche Häufung, allerdings kein Grund zur Sorge.

Wichtig sei aber, dass das Mandat attraktiv bleibe und der zum Teil grosse Aufwand auch angemessen honoriert werde. Das treffe aktuell nur teilweise zu – und dürfte sich aufgrund der Sparzwänge auch kaum ändern. Die Parlamentsmitglieder werden pro Sitzung pauschal mit 100 Franken entlöhnt, jede weitere halbe Stunde wird mit 15 Franken honoriert. Kommissionssitzungen werden mit 40 Franken pro Stunde bezahlt, jede weitere halbe Stunde wird ebenfalls mit 15 Franken entlöhnt. Hinzu kommen pauschale Jahresentschädigungen für besonders arbeitsintensive Ämter (2000 Franken fürs Parlamentspräsidium und 400 Franken fürs Vizepräsidium; 500 Franken fürs GPK-Präsidium und 150 Franken für GPK-Mitglieder; 400 Franken fürs Fraktionspräsidium).

Ein anderer Punkt sei die Vereinbarkeit des Amtes mit Beruf und Familie. Gerade junge Eltern hätten Mühe, die Kinderbetreuung, den Job sowie Parlaments- und Kommissionssitzungen unter einen Hut zu bringen. «Hier könnte die Stadt beispielsweise helfen, indem sie sich mit einem Pauschalbeitrag an den Kosten der Kinderbetreuung beteiligt», sagt Königer.