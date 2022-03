St.Gallen: Aufgetischt-Festival will im Mai durchstarten

Stadt St.Gallen Wieder «Aufgetischt» nach zwei Jahren Zwangspause: Das Strassenkunstfestival will Mitte Mai durchstarten Die Pandemie flacht ab und Freiluftveranstaltungen sind wieder ohne Einschränkungen oder Covid-Zertifikat möglich. Das verleiht auch den Organisatoren des «Aufgetischt»-Festivals Schub. Auf vielfachen Wunsch findet das Festival in der St.Galler Altstadt erstmals an drei Tagen statt – neu auch am Sonntag. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 02.03.2022, 17.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Mexikaner Abraham Arzate bei seinem Auftritt am Strassenkunstfestival Aufgetischt. Bild: Urs Bucher (11. Mai 2019)

Der Mexikaner Abraham Arzate saust mit viel Klamauk auf seinem Minivelo über den Gallusplatz im St.Galler Klosterviertel. Das Publikum lacht Tränen. Es ist Mai 2019. Niemand konnte zu diesem Zeitpunkt wissen, dass dies für drei Jahre die letzte Nummer am Aufgetischt-Festival sein würde. Rund 100 Strassenkünstlerinnen und -künstler aus 23 Nationen traten trotz Regengüssen vor viel Publikum auf. Artistinnen, Clowns, Magierinnen und Musikgruppen aus den unterschiedlichsten Genres sorgten für ein Fest in den Gassen und auf den Plätzen der Stadt.

Christoph Sprecher, Festivalleiter Aufgetischt. Bild: Ralph Ribi

Mitten in die Vorbereitungen zur Ausgabe 2020 des Aufgetischt platzt Corona. Die Pandemie und die Massnahmen dagegen verunmöglichen das Strassenkunstfestival in den vergangenen zwei Jahren. «Keine einfache Zeit», sagt Festivalleiter Christoph Sprecher heute.

«Es war emotional herausfordernd, finanziell sowieso.»

Der Verein, der das Festival organisiert, habe dank der Ausfallentschädigungen von Bund und Kanton das finanzielle Überleben sichern können, sagt Sprecher. «Trotz der Unterstützung haben wir Geld und einen Teil unserer Reserven verloren.»

Die Leidenschaft am Leben erhalten

Doch nicht nur in der Festivalkasse hat die Pandemie Spuren hinterlassen, auch das Organisationsteam wurde durchgeschüttelt. «Über bald drei Jahre ein Team zusammenzuhalten und die Leidenschaft für das Festival am Leben zu erhalten, war die grösste Herausforderung», erzählt der 45-Jährige. Das Team habe sich verändert. «Bei einem Gründungsmitglied haben sich in den vergangenen drei Jahren die Prioritäten verschoben und es hat sich aus dem Verein zurückgezogen.»

Der Abgang habe im Team eine Dynamik ausgelöst. «Wir sind zur Erkenntnis gekommen, dass wir das OK vergrössern wollen, damit wir die Aufgaben auf mehr Schultern verteilen können.» Ein frischer Wind wehe im Team, sagt Sprecher.

Organisationskomitee sucht Verstärkung Das OK-Team des Aufgetischt-Festivals sucht Unterstützung in der Planung und Realisierung der diesjährigen Ausgabe. «Kreative Köpfe, Handwerkerinnen und Handwerker sowie Organisationstalente, die sich im ehrenamtlichen OK engagieren möchten, dürften sich gerne unverbindlich bei uns melden», sagt Festivalleiter Christoph Sprecher. (sab)

Auch die Strassenkünstlerinnen und -künstler stellte die Pandemie vor Probleme. «Sie hatten von einem Tag auf den anderen keine Auftrittsmöglichkeiten mehr», sagt Sprecher. Viele hätten jedoch noch ein zweites Standbein, wirken beim Zirkus oder bei Firmengalas mit, andere unterrichten oder geben Workshops.

«Einige sind in jeglicher Hinsicht Lebenskünstler.»

Komplett umorganisieren würden sich die Strassenkünstler nicht. «Sobald sie wieder können, gehen sie wieder ihrer Leidenschaft nach.»

Das «Aufgetischt» am Samstag. (Bilder: Urs Bucher) Das «Aufgetischt» am Samstag. Das «Aufgetischt» am Samstag. Das «Aufgetischt» am Samstag. Das «Aufgetischt» am Samstag. Das «Aufgetischt» am Samstag. Das «Aufgetischt» am Samstag. Das «Aufgetischt» am Samstag. Das «Aufgetischt» am Samstag. Das «Aufgetischt» am Samstag. Fahne des «Aufgetischt» in der Marktgasse am Freitag. (Folgende Bilder: Adriana Ortiz Cardozo)

Die Planung läuft auf Hochtouren

«Für sie wie auch für uns fühlen sich diese Tage wie ein Neustart an», sagt der Aufgetischt-Festivalleiter. Vom 13. bis 15. Mai soll nach der Zwangspause nun wieder aufgetischt werden. Denn neben dem Programm ist das Festival vor allem auch für das kulinarische Angebot bekannt. «Jetzt läuft die Planung auf Hochtouren.» Die visuelle Gestaltung komme wieder aus der Schublade hervor, sagt Sprecher.

«Wir konnten dort wieder anfangen, wo wir vor zwei Jahren aufgehört haben.»

Auch T-Shirts und Armbändel seien bereits vor über zwei Jahren gedruckt worden. «Zum Glück haben wir auf die Jahrzahl verzichtet.»

Auch das Programm nimmt Gestalt an, zwei Drittel der auftretenden Künstlerinnen und Künstler seien bestätigt. Viele von ihnen waren schon für die Festivalausgabe 2020 gebucht. «Es ist schön, sie bald in St.Gallen erleben zu können – nachdem wir sie zweieinhalb Jahre vertrösten mussten.»

Ein Risiko bleibt

Bei aller Zuversicht, die Sprecher ausstrahlt, vergisst er beinahe die wichtigste Neuerung: Erstmals findet das Aufgetischt-Festival an drei Tagen und somit auch am Sonntag statt. Dies sei ein vielfach geäusserter Wunsch der Künstlerinnen und Künstler gewesen, aber auch des Publikums. «Wir vom OK-Team haben es selbst manchmal schade gefunden, dass es nach zwei Tagen schon wieder fertig war.»

St.Gallen wie aus dem Bilderbuch. Bild: PD

Nun hofft Sprecher, dass das Festival in gewohnter Form durchgeführt werden kann. «Und dass sich auch das Publikum in Scharen, mit einem guten Gefühl, nach draussen traut.» Zudem hoffe er, dass die Künstlerinnen und Künstler neuen Mut fassen und wieder auftreten wollen. Aber ein Risiko bleibt auch nach der Pandemie für das Festival bestehen: das Wetter. Wie die Wettergötter dem Freiluftfestival gesonnen sind, wird sich Mitte Mai zeigen.

Hinweis: Die 9. Ausgabe des Aufgetischt-Buskerfestivals St.Gallen findet vom 13. bis 15. Mai 2022 statt. www.aufgetischt.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen