Stadt St.Gallen wertet alte Buswendeplätze auf: 1,5 Millionen fürs Neudorf und fürs Heiligkreuz Im Neudorf und im Heiligkreuz will die Stadt St.Gallen insgesamt 1,529 Millionen Franken in die Verkehrsinfrastruktur investiert. Die historischen Wendeplätze des öffentlichen Verkehrs sollen neu gestaltet und damit aufgewertet werden. Daniel Wirth 31.03.2020, 18.30 Uhr

Der Buswendeplatz im Neudorf soll unter anderem mit mehr Grün und Sitzplätzen aufgewertet werden.

Bild: Benjamin Manser (31.3.2020)

Der Stadtrat unterbreitet dem Stadtparlament zwei Vorlagen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur. Die Buswendeplätze im Neudorf und im Heiligkreuz sollen neu gestaltet und aufgewertet werden. Für die Arbeiten an der Rorschacher Strasse im Neudorf will der Stadtrat einen Verpflichtungskredit von 710'000 Franken einholen, für diejenigen an der Langgasse im Heiligkreuz 819'000 Franken. Insgesamt kosten die Strassenbauvorhaben also gut 1,5 Millionen Franken.