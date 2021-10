Stadt St.Gallen Von Fussball zu Genderstudies flanken: So ist das erste «Stadtgespräch» in der voll besetzten Grabenhalle verlaufen «Jede Stadt braucht eine Talkshow», sagen die Macherinnen und Macher des neuen Live-Formats Stadtgespräch. Ein Besuch der ersten Ausgabe. Urs-Peter Zwingli 22.10.2021, 18.00 Uhr

Am Donnerstagabend fand das erste «Stadtgespräch» statt. Diskutiert haben Lukas Görtler (Fussballer beim FC St.Gallen), Julia Kubik (Moderatorin), Andrea Scheck (Präsidentin SP Kanton St.Gallen), Reto Voneschen (Journalist St.Galler Tagblatt), Matthias Faessler (Moderator) und Christa Binswanger (Professorin für Genderstudies an der HSG).

Bild: Michel Canonica

Sucht der FCSG-Mittelfeldmotor Lukas Görtler auch neben dem Platz Probleme, wenn er sich im bürgerlichen Kanton St.Gallen als «eher links-grün» outet? Warum spielt die St.Galler SP-Präsidentin Andrea Scheck Ballergames? Hat die Genderforscherin Christa Binswanger an der männlich geprägten Wirtschaftsuni HSG einen schweren Stand? Und ist der «Tagblatt»-Autor Reto Voneschen der am nachlässigsten gekleidete Journalist der Ostschweiz?

Solche und ähnliche Fragen warfen die Talkmaster Julia Kubik (Künstlerin und Poetry-Slammerin) und Matthias Fässler (Historiker und Polit-Aktivist) in die lockere Runde, die sich am Donnerstagabend zum ersten St.Galler «Stadtgespräch» in der Grabenhalle traf. Hören und sehen wollte diese Live-Talkshow eine bunte Szene. In der pumpenvollen, biergeschwängerten Grabenhalle drängten sich unter anderem FCSG-Ultras, St.Galler Kulturveranstalter, städtische Chefbeamtinnen und mindestens sechs Journalistinnen und Journalisten (von denen aber nur einer arbeiten musste).

Das «Stadtgespräch» lanciert hat das Ostschweizer Kulturmagazin «Saiten». Es gehe darum, dass sich «Gäste aus ganz unterschiedlichen Welten bei uns auf die Füsse treten», schrieb «Saiten» dazu. Die Ziele der Talkshow, die regelmässig stattfinden wird: Mehr Dialog, Filterblasen platzen lassen, gesellschaftliche Gräben und Spaltung überwinden.

Kontroverse über den Genderstern

Aber was ist nun mit den eingangs gestellten Fragen? Fussballer Görtler wunderte sich vorab darüber, dass er als etwas Besonderes dargestellt werde, «nur weil ich ab und zu ein Buch lese oder mit dem Velo zum Training fahre». Für ihn gehöre es als Profifussballer auch ein Stück weit dazu, sich zu Fragen zu äussern, die über den Sport hinausgehen – das könne manchmal eben Politik sein. Von Fässler darauf angesprochen, wie viel Kommerzialisierung der Fussball ertrage, sagte Görtler:

«Als Fussballfan, der ich ja auch bin, würde ich sagen: Der Kommerz ist heute in einigen Ligen zu krass.»

Talkmaster Fässler meinte, das gehöre wohl zu den Widersprüchen, die alle in der Abendrunde in ihren Positionen aushalten müssten.

Die Talkshow lockte viel Publikum in die Grabenhalle. Bild: Michel Canonica

Gefragt, wie denn Ballergames und politisch linkes Engagement zusammenpassen, sagte SP-Kantonalpräsidentin Scheck grinsend:

«Ich game natürlich auch politisch korrekt und erschiesse nur die Bösen.»

Ansonsten sehe sie den kulturell-politischen Widerspruch zwischen Stadt und Kanton St.Gallen nicht so stark, wie er von den Talkmastern immer wieder erwähnt wurde. «Gerade im Toggenburg spüre ich im Moment beispielsweise wieder linke Aufbruchstimmung.»

Aufbruch und Diskussionen hätten die Genderstudies auch an die HSG gebracht, sagte Binswanger, die seit 2013 auf dem Rosenberg lehrt und forscht.

«Zu Beginn war es ein Kampf, an der HSG das Thema der Genderstudies zu verankern.»

Dennoch erlebe sie die heutigen Studierenden in der Regel als offen dafür. Doch dass Fragen rund um den Umgang mit Gender noch immer heiss sind, zeigte sich während des Talks: Am Thema der gendergerechten Sprache – soll man z.B. Forscher*innen, Forscher:innen oder Forscherinnen und Forscher schreiben? - entzündete sich die einzige kontroverse Diskussion des Abends. «Tagblatt»-Autor Voneschen stand der gendergerechten Sprache kritisch gegenüber. «Die sprachliche Lösung dieser Frage ist noch nicht gefunden worden, gewisse Kreise behaupten aber genau das.» Binswanger sagte dazu: «Die Schweiz ist bei diesem Thema wieder mal im Schneckentempo unterwegs. Wir sollten den Mut haben, verschiedene Sprachformen auszuprobieren.»

Vielfalt, Selbstironie und Überleitungen

Ausprobieren, thematische Fäden aufnehmen und weiterspinnen, Überleitungen schaffen oder «Flanken schlagen» (Zitat Fässler) – auch darum ging es an diesem Abend. Die beiden Talkmaster Kubik und Fässler führten souverän und bereits erstaunlich eingespielt durch diese Vielfalt. Und die geschickt ausgewählten Gäste lieferten einen inhaltlich frischen Mix, der vom Kommerz im Profifussball über die Ostschweizer Medienlandschaft bis hin zu gendergerechter Sprache und Kapitalismuskritik reichte. Dazwischen gab es auch Raum für Selbstironie aller Beteiligten und den einen oder anderen Lacher.

Die etwas vollmundige Ankündigung des Talks: erfüllt. Das nächste «Stadtgespräch» vom 2. Dezember (u. a. mit Stapo-Kommandant Ralph Hurni und Comedia-Gründer Pius Frey): gebucht.