Stadt St.Gallen Viele Voten trotz Kompromiss im Vorfeld: Diese Änderungen am Budget hat das Stadtparlament beschlossen Das Stadtparlament St.Gallen hat am Dienstagabend das Budget 2021 beraten. Alle Änderungsanträge der Geschäftsprüfungskommission kamen durch. Einige Budgetposten waren trotzdem umstritten. Sandro Büchler und Marlen Hämmerli 09.12.2020, 17.26 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Stadtparlament hat am Dienstagabend das Budget 2021 beraten. Bild: Ralph Ribi

Ein Minus von exakt 26'701'186 Franken budgetiert die Stadt St.Gallen für das kommende Jahr. Der Stadtrat tanzte am Dienstag gar mit einem Defizit von 29,9 Millionen Franken beim Stadtparlament an. Doch die Geschäftsprüfungskommission (GPK) hatte den stadträtlichen Vorschlag genau angeschaut – und an verschiedenen Ecken und Enden und trotz engem Spielraum noch zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten gefunden. Auf den GPK-Vorschlag hatten sich die Fraktionsspitzen im Vorfeld der Parlamentssitzung grosso modo geeinigt.

Daher dauerte die Detailberatung auch nur rund vier Stunden. Einige hatten das Doppelte befürchtet. Am Schluss hiess das Stadtparlament das Budget 2021 des Stadtrats mit den Änderungen der GPK mit 49 Ja zu sieben Nein bei vier Enthaltungen sehr deutlich gut.

Das von der SVP beantragte Ratsreferendum, wodurch das Volk über das Budget hätte abstimmen müssen, blieb erfolglos und wurde mit 52 zu neun Stimmen klar abgelehnt; für ein Zustandekommen wären 21 Stimmen nötig gewesen. Der Steuerfuss für natürliche Personen wurde mit 56 Ja bei fünf Enthaltungen bei 141 Prozent, die Grundsteuer bei 0,8 Promille belassen.

Wo wurde gestritten, gerungen und Kompromisse eingegangen? Die Debatte im Detail:

Stadtparlament macht Kürzungen bei Kultur teilweise rückgängig

Der Stadtrat hat für 2021 8'000 Franken weniger für städtische Ausstellungen im Museum im Lagerhaus budgetiert. Die Werkbeiträge sollten um 20'000 gekürzt werden. Die Unterstützung diverser Anlässe um 32'000 Franken und die Beiträge für die Förderung des aktuellen kulturellem Schaffens um 62'000 Franken. Unter dem Strich sollten hier 122'000 Franken gespart werden.

Evelyne Angehrn, SP, Präsidentin der Geschäftsprüfungskommission des St.Galler Stadtparlaments Bild: PD

Etrit Hasler, SP-Stadtparlamentarier Bild: Regina Kühne

Die GPK beantrage dem Parlament, die Betrag zumindest teilweise wieder einzustellen. Einzig bei der Förderung kulturellen Schaffens beantragte die Kommission, 46'000 statt 62'000 Franken wieder einzustellen. GPK-Präsidentin Evelyne Angehrn sagte:

«Eine Kürzung von Kulturbeiträgen ist zum jetzigen Zeitpunkt ein falsches Signal.»

Bis auf die SVP stellten sich praktisch alle Fraktionen hinter den Vorschlag der Kommission. So sagte etwa Etrit Hasler im Namen der SP/Juso/PFG-Fraktion und als Geschäftsführer des Vereins Suisseculture Sociale: «Die Kultur ist derzeit in der grössten Krise, die es jemals gab, seit es Kulturförderung gibt. Wir als Stadt St.Gallen haben die Pflicht, den Flurschaden, so klein wie möglich zu halten.»

Donat Kuratli, SVP-Stadtparlamentarier Bild: PD

Die SVP hingegen beantragte eine Abstimmung. Bei der Kultur sollte nach dem Vorschlag des Stadtrats gekürzt werden. Parteipräsident Donat Kuratli sagte, man müsse darauf achten, dass die Finanzen im Gleichgewicht blieben. Gastronomen und Gewerbler würden derzeit leiden: «Ohne Wirtschaft und Arbeitsplätze gibt es auch keine subventionierte Kultur. Die SVP ist nicht gegen Kultur, aber dagegen, dass immer mehr Beiträge gesprochen werden.»

Die Abstimmung fiel schliesslich mit 47 Nein, neun Ja und drei Enthaltungen zu Ungunsten der SVP aus. Damit erhält die Kultur nächstes Jahr etwas mehr Geld als vom Stadtrat vorgesehen.

Amtliche Todesanzeigen werden doch nicht gestrichen

Der Aufschrei war gross, als die Stadt 2018 die amtlichen Todesanzeigen strich. Für das Jahr 2021 wollte der Stadtrat die Todesanzeigen erneut streichen – erfolglos. Die GPK stellte erfolgreich den Antrag, die 17'000 Franken wieder ins Budget einzustellen.

Aufgabenhilfe für Schulkinder fällt weg

Die Arge Integration Ostschweiz bietet in den öffentlichen Schulen der Stadt eine Aufgabenhilfe an. Diese läuft nun aus und wird nicht weitergeführt. Der Stadtrat begründet dies mit einer neuen Empfehlung des Kantons. Die Lehrpersonen sollten die Husi so erteilen, dass die Kinder sie selbstständig lösen könnten.

In St.Gallen fällt ab nächstem Schuljahr die Aufgabenhilfe der Arge Integration Ostschweiz weg. Bild: Maya Mussilier

Die SP und die Fraktionen von Grünen/Jungen Grünen sowie CVP/EVP äusserten sich gegen die Streichung. Um das grosse Ganze nicht zu gefährden, wie es Andreas Hobi von den Grünen formulierte, verzichteten die Parteien jedoch auf einen Antrag, die 17'000 Franken wieder ins Budget einzustellen.

2021 muss die Volksschule mit weniger Zivildienstleistenden auskommen

Der Stadtrat wollte auf den Einsatz von Zivildienstleistenden in der Volksschule verzichten. Dadurch sollten 57'500 Franken in der Primarschule und 24'000 Franken in der Oberstufe gespart werden. Auf Antrag der GPK wurden 30'000 Franken wieder ins Budget aufgenommen. Die Fraktionen von SP/Juso/PFG und Grünen/Jungen Grünen betonten den Wert der Zivildienstleistenden.

«Auch der Stadtrat verwies in der Antwort auf einen Vorstoss darauf, wie wichtig die Zivis beim Aufstart von Kindergartenklassen Anfang Schuljahr sind», sagte etwa Andreas Hobi von den Grünen. Die Fraktion würde sich 2021 auf das Versprechen berufen, für 2022 wieder die volle Summe zu budgetieren.

«Kunst und Handwerk» wird fortgeführt

Kinder verteilten am Dienstagabend vor der Olma-Halle 2.1, wo das Stadtparlament coronabedingt tagte, handgefertigte Portemonnaies. Darauf prangen die Worte «‹Kunst und Handwerk› ist Gold wert».

In «Kunst und Handwerk» können Kinder sich kreativ austoben unter Anleitung von Profis. Bild: Ralph Ribi

Der Stadtrat will das freiwillige Angebot aufgrund der Coronasparmassnahmen streichen, wie im Juni bekannt wurde. Dem folgte ein Aufschrei. Ende November reichte ein Komitee dem Stadtrat eine Petition mit gut 2'700 Unterschriften ein. Die Bitte: Er solle das Angebot doch beibehalten.

Der Aufschrei fand im Stadtparlament Gehör. Bereits die GPK hatte beantragt, das Geld für «Kunst und Handwerk» wieder ins Budget aufzunehmen. Eva Crottogini argumentierte namens der SP/Juso/PFG-Fraktion für die Kurse: «Wir sind überzeugt, bei vielen Kindern wurde durch die Kurse die Lust geweckt, eine entsprechende Berufslehre zu wählen.»

Remo Daguati, FDP-Stadtparlamentarier Bild: PD

Gegen den Antrag äusserte sich die FDP. Remo Daguati sagte: «Wir müssen jetzt sparen und auf bessere Zeiten mit mehr Spielraum hoffen.»

Schulsozialarbeit wird etwas ausgebaut

Die Schulsozialarbeit muss in St.Gallen ausgebaut werden. Das hielt der Stadtrat unlängst in der Antwort auf eine Interpellation fest. Derzeit gibt es auf Stufe Kindergarten und Primarschule eine Vollzeitstelle. Damit ist eine Person für 2'300 Kinder zuständig. Auf der Oberstufe kommt eine Vollzeitstelle auf 500 Jugendliche.

In einem ersten Schritt sollte die Sozialarbeit deshalb um 3,75 auf Kindergarten- und Primarschulstufe ausgebaut werden. In einem zweiten Schritt war 2025 ein Ausbau um 2,5 Stellen vorgesehen. Der erste Ausbauschritt würde jährlich 540'000 Franken kosten, der zweite 360'000 Franken. Dazu kommen Investitionen von 115'000 Franken.

Obwohl der Stadtrat anerkannte, das ein Ausbau notwendig ist, wollte er das Geld für den ersten Ausbauschritt nicht ins Budget 2021 einstellen. Die GPK beantragte dem Parlament aber erfolgreich, dies zu tun.

Wie viel soll für den Strassenunterhalt ausgegeben werden?

Die GPK will anders als der Stadtrat nicht beim Strasseninspektorat sparen, dafür aber beim baulichen Unterhalt einmalig 450'000 Franken einsparen. Clemens Müller, Fraktionspräsident der Grünen und Jungen Grünen, unterstrich, dass die Stadt beim Tiefbau noch immer einen «Goldstandard» hochhalte.

Clemens Müller, Stadtparlamentarier der Grünen Bild: PD

Dies spiegele sich in der grossen Zahl der Tiefbauvorlagen, die das Parlament in der auslaufenden Legislatur genehmigt hat. Auffällig beim baulichen Unterhalt sei aber, dass dieser gegenüber den effektiven Ausgaben zum Teil «krass überbudgetiert wurde». «Der Strassenunterhalt lässt sich ohne bleibende Schäden etwas zurückschrauben.»

Oskar Seger von der FDP-Fraktion hielt dagegen, eine Sparübung beim Unterhalt sei nicht zielführend.

«Als Baufachmann kann ich Ihnen hier und heute versichern, dass es günstiger ist, einen gelungenen Unterhalt zu tätigen als jahrelang nichts zu tun, um anschliessend alles zu sanieren.»

Oskar Seger, FDP-Stadtparlamentarier Bild: PD

Ein guter Unterhalt sei notabene auch ökologischer. Wie beim Bauen müsse auch für die Stadtkasse die Nachhaltigkeit miteinbezogen werden. «Denn genau dieser Haushalt bietet das Fundament, wieder in neue nachhaltige Projekte zu investieren.» Man teile Investitionen über einen gewissen Zeitraum auf und leiste Unterhalt, «nicht dass wir schon nach wenigen Jahren ohne Unterhalt eine komplett neue Strasse brauchen.»

Philipp Schönbächler von der Grünliberalen Fraktion sagte daraufhin, 450'000 Franken sei eine «bescheidene Summe». Dies entspreche ungefähr den Ausgaben für eine neue Bushaltestelle. Etwas weniger und günstiger laute die Devise der Stunde.

Stellenbedarf bei der KESB sind umstritten

Es geht um elf Stellen bei der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) der Stadt St.Gallen. Diese befinde sich aktuell in einer tiefgreifenden Organisationsentwicklung, sagte GPK-Präsidentin Evelyne Angehrn (SP). «Damit die KESB zufriedenstellend arbeiten kann, muss der Stellenrahmen nachhaltig angepasst werden.» Auch in der GPK sei der Mehrbedarf heiss diskutiert worden. Die Kommission habe sich aber gegen einen gestaffelten Stellenaufbau entschieden.

Stefan Grob von der CVP/EVP-Fraktion bestritt den Ausbaubedarf nicht. Er fragte aber, weshalb die Kommission Soziales und Sicherheit (KSSI) nicht vorher informiert worden sei.

«Schliesslich geht es hier um die Hälfte der im Budget beantragten Stellen.»

Die KESB habe eine angekratzte Reputation, deshalb sei jetzt Vertrauen in die Behörde gefragt. Stadträtin Sonja Lüthi entgegnete knapp, dass Grob einem Trugschluss aufsitze, denn die KSSI sei informiert worden.

Zwei Baumpfleger geben zu reden

Für die Kontrolle der Bäume will die Stadt neu zwei Stellen schaffen. «Für die Aufgabe müssen Spezialisten eingesetzt werden», sagte die GPK-Präsidentin Evelyne Angehrn in ihrem Votum.

Baumpfleger auf einem Baum an der Guisanstrasse 58 in St.Gallen. Bild: Samuel Schalch

(11. August 2016)

Aktuell habe Stadtgrün für die Baumkontrolle gerade einmal 40 Stellenprozente übrig. Viel zu wenig, im Vergleich mit anderen Schweizer Städten. Aber auch viel zu wenig, denn St.Gallen habe eine Vielzahl von Bäumen, je nach Art und Saison sei eine unterschiedliche Pflege nötig.

«Im Vordergrund steht für den Stadtrat wie auch für die GPK der Sicherheitsaspekt.»

Christoph Wettach, Stadtparlamentarier der Grünliberalen Bild: PD

Christoph Wettach von der GLP-Fraktion sagte, die Stellen seien notwendig und sinnvoll. Die Stadt sei für die Bäume verantwortlich und hafte, wenn Äste abbrechen und die Sicherheit von Passanten gefährden. An die FDP gerichtet, sagte Wettach. «Es geht hier wie bei den Strassen um den Unterhalt.» Nämlich um den Unterhalt des Stadtklimas. Bäume wirkten kühlend und seien deshalb ein Schlüsselelement bei der Anpassung St.Gallens an den Klimawandel. «Von diesem Budgetposten profitieren alle.»

Ratsreferendum scheitert sensationell

In den vergangenen Jahren haben die Parteien rechts von der Mitte immer wieder mal mit dem Ratsreferendum gedroht oder versucht, es zu ergreifen. So auch am Dienstagabend. Christian Neff von der SVP trat nach der Schlussabstimmung ans Mikrofon:

Christian Neff, SVP-Stadtparlamentarier Bild: PD

«St.Gallen ist gleich marode wie Athen.»

Der Eigenfinanzierungsgrad sei tief, die Verschuldung hoch. Fakt ist: Geht es mit der Finanzplanung weiter wie 2021, wäre das Eigenkapital Ende 2023 aufgebraucht. Neff zeichnete deshalb schwarz und warnte: «Wenn der Kanton die Verwaltung übernimmt, wird überall dort gespart, wo es alle schmerzt.»

Den Vergleich von St.Gallen und Athen konnte Stadtpräsident Thomas Scheitlin nicht auf sich sitzen lassen. Die Risikozuschläge auf dem Kapitalmarkt seien massiv anders. Der Stadtrat habe das Budget nicht zusammengestrichen, weil sich dadurch auch die Lage für die Wirtschaft verschlechtert hätte.

«Ich empfehle immer wieder den Grundsatz DDSSS – denke, denke, schnufe, schnufe, schnörre.»

Man solle also erst denken und dann erst einen Antrag stellen.

Stadtpräsident Thomas Scheitlin, Direktion Inneres und Finanzen, appellierte ans Stadtparlament, dem Antrag der SVP nicht zu folgen. Bild: Ralph Ribi

Mit dem Ratsreferendum scheiterte die SVP aber. Es wurde mit 52 zu neun Stimmen abgelehnt. Das Budget wird dem Volk also nicht zur Abstimmung vorgelegt.