Stadt St.Gallen Viele Fragezeichen, schonungslose Selbstkritik und ein Lichtblick: So turbulent verlief die Genossenschaftsversammlung des «Schwarzen Engel» Beinahe wäre die St.Galler Genossenschaftsbeiz vor einem Monat Konkurs gegangen. Doch trotz Rettungsaktion und neuem Kapital bleiben die Fragen offen, wie es überhaupt so weit kommen konnte und wie die Zukunft des «Engel» aussehen soll. Viel Gesprächsstoff für die Jahresversammlung am Dienstagabend. Sandro Büchler 30.11.2022, 17.40 Uhr

Dank viel Solidarität konnte der Konkurs der Genossenschaftsbeiz Schwarzer Engel Anfang November abgewendet werden. Bild: Marius Eckert (27. Oktober 2022)

Es waren dramatische Tage für den «Schwarzen Engel» Ende Oktober. Die St.Galler Genossenschaftsbeiz schrammte haarscharf am Aus vorbei. Um den drohenden Konkurs abzuwenden, seien 30'000 Franken innerhalb von fünf Tagen notwendig, verkündete das Kollektiv. Der Hilferuf wurde weit über links-alternative Kreise hinaus gehört.

Eine Solidaritätswelle schwappt über den «Engel». Rund 150’000 Franken an neuen Mitgliederbeiträgen und Spenden sowie über 300 neue Genossenschaftsmitglieder kamen innert weniger Tage zusammen.

«Der ‹Engel› ist gerettet und hat eine neue Zukunft», sagte Joris Lutz gleich zu Beginn der Genossenschaftsversammlung am Dienstagabend in der Grabenhalle. Die GV war mit Spannung erwartet worden. Denn zwei zentrale Fragen standen im Raum: Wie konnte es zur finanziellen Schieflage kommen? Und: Wie weiter mit dem «Engel»? Rund 100 Genossenschafterinnen und Genossenschafter wollten Antworten auf diese zwei Fragen.

«Ein Multiorganversagen»

Davide Peruzzetto von der Betriebsgruppe setzte zu einer schonungslosen Situationsanalyse an. Jahrelang zu tiefe Umsätze, dazu Verluste – in den vergangenen fünf Jahren schrieb die Genossenschaft nur im Betriebsjahr 2019/2020 schwarze Zahlen. Schon vor der Pandemie resultierte beim «Engel» in den Jahresabrechnungen unter dem Strich ein Minus.

Mit Corona akzentuierte sich dies. «Es kam zu einem Multiorganversagen», sagt Peruzzetto deutlich. Alle Organe – von der Betriebsgruppe, über die Verwaltung und das Kollektiv bis hin zur Genossenschaft – hätten ihre angedachte Rolle nicht wahrgenommen. 2020 wurde pandemiebedingt keine GV abgehalten. Und vor einem Jahr nahmen nur drei Genossenschaftsmitglieder an der Versammlung teil.

An dieser wurde beschlossen, die interne Kontrollstelle vakant zu lassen. Ein externes Treuhandbüro macht jedoch die Buchhaltung des Betriebs. Dieses war es auch, das im Oktober Alarm geschlagen und vor dem drohenden Absturz gewarnt hatte. «Viele Positionen innerhalb der Genossenschaftsstrukturen sind zudem nur pro forma besetzt worden», so Peruzzetto.

«Das alles führte zu einem systemischen Versagen.»

Auch beim Personal sei eine hohe Fluktuation zu beobachten. Neue Mitarbeitende zu gewinnen, sei schwierig beim aktuellen Fachkräftemangel. Mit den Weggängen sei auch viel betriebswirtschaftliche Erfahrung verloren gegangen. «Wir haben nur eine dünne Wissensbasis.» Ausserdem habe sich das Kollektiv drohenden Problemen und Konflikten nicht oder erst zu spät gestellt. Es sei klar: Weiter wie bisher, das gehe nicht. «Denn wir hatten riesiges Glück, dass uns eine Solidaritätswelle aus der akuten Notsituation geholfen hat.»

Ein neues Zeitalter für den «Engel»

Peruzzetto präsentiert einen ganzen Massnahmenstrauss: Es brauche ein stabiles Team, Kompetenzen müssten aufgebaut und Strukturen überdacht werden. Transparenz, schnelle und kontinuierliche Kontrollen. Regelmässige Sitzungen aller Genossenschaftsorgane seien jetzt unabdingbar. Eine Retraite wird angekündigt. «Wir müssen auch externe Hilfe beiziehen.» Zudem sei eine vertiefte Analyse des Geschehenen nötig.

«Kurzum, ein neues Zeitalter für den ‹Engel›, das wir mit Herz, Hand und Verstand angehen wollen.»

Er sei sich bewusst, dass dies auch Ängste auslösen könne, so Peruzzetto. Nämlich, dass sich die Genossenschaftsbeiz verändern könnte. «Aber auch, dass der Engel diese Veränderungen nicht schaffen könnte.»

Es ist einen Moment lang ruhig im Saal. Dann eröffnet ein Genossenschafter die Diskussion. Es sei ein starkes Zeichen, dass sich das Kollektiv selbst so in die Mangel genommen habe. Kritische Fragen aus dem Plenum folgen: Zu den Strukturen, zur Vorgehensweise, zu den Zukunftsplänen. Es wird auf Unregelmässigkeiten hingewiesen. «Es ist uns auch ein Rätsel, wieso die Erträge beim Getränkekonsum so tief sind», so die Antwort. Einer fragt ketzerisch, ob der Eigenkonsum der Kollektivmitglieder untersucht worden sei. Eine Frau fragt, ob man eine elektronische Kasse und Kartenzahlungen «für eine bessere Kontrolle» einführen wolle.

Der «Schwarze Engel» ist für viele nicht nur eine Beiz, sondern auch Begegnungsort und ein Stück Heimat. Bild: Marius Eckert (27. Oktober 2022)

Nach und nach macht sich eine gewisse Skepsis und Unruhe im Publikum breit. Die tiefen Stundenlöhne als Ursache für die Fluktuation werden thematisiert. Welches Fachwissen benötigt die Verwaltung? Wie vernetzt ist das St.Galler Kollektiv mit anderen genossenschaftlich organisierten Betrieben in der Schweiz? Wer soll im fünfköpfigen Gremium Einsitz nehmen? Soll externe Hilfe aus den Reihen der Genossenschafterinnen und Genossenschafter kommen oder von ganz extern? «Wer uns helfen kann, soll sich bitte bei uns melden», wird mehrmals gesagt.

«Es ist eine Stagnation beim ‹Engel›-Kollektiv spürbar», sagt einer aus dem Publikum. Ein anderer: «Vieles scheint noch in der Luft zu sein.» Die Versammlung beschliesst deshalb, dass bis Ende April eine ausserordentliche GV abzuhalten sei. Zuvor müsse das Kollektiv an einer Retraite den Weg in die Zukunft des Gastrobetriebs formulieren. «Dafür suchen wir eine Supervisorin oder einen Coach, der uns dabei unterstützt.»

Die Versammlung kommt zu einem Ende: Nach zwei Rücktritten werden zwei neue Mitglieder in die Verwaltung gewählt. Nebst vielen Fragen zur Zukunft, die offen bleiben, zeichnet sich aber auch ein Lichtblick ab. Aus dem Publikum wurde eine Person mit Erfahrung in Administration und Buchhaltung vorgeschlagen, die auch den «Engel» sehr gut kennt. Sie übernimmt vorderhand die interne Kontrollstelle. Für Peruzzetto und das Kollektiv ein erster Schritt in die richtige Richtung: «Wir wollen kompetent und transparent vorangehen. Mit der Misswirtschaft ist Schluss.»