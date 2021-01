Stadt St.Gallen Über 1400 Unterschriften in zwei Monaten: Initiative gegen verlängerte Öffnungszeiten ist eingereicht worden Noch vor Ablauf der Frist hat das Initiativkomitee mehr als 1400 Unterschriften gesammelt. Die Initiative soll dem Stadtrat die Kompetenz entziehen, eigenmächtig über die Öffnungszeiten zu bestimmen. Dinah Hauser 07.01.2021, 14.53 Uhr

Übergabe der Unterschriften für die Initiative «Kein Sonntagsverkauf in der Stadt St.Gallen». Mit im Komitee ist Peter Olibet, Präsident der städtischen SP (ganz links).

Bild: Tobias Garcia

Rund zehn Personen haben sich am Donnerstagmorgen vor dem Eingang das Rathauses beim St.Galler Hauptbahnhof versammelt. Sie kämpfen gegen die Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten, die der Stadtrat per Anfang Juni in Kraft gesetzt hat. Das breit abgestützte Initiativkomitee sammelte innerhalb von zwei Monaten über 1400 Unterschriften. Die Sammelfrist wäre erst Anfang Februar abgelaufen. Die Unterschriften hat das Komitee nun bei der Stadtkanzlei eingereicht. Damit dürfte die stadtsanktgaller Stimmbevölkerung bald über die Vorlage befinden.