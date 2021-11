St.Gallen: Die Verwaltung der Stadt wächst trotz Budgetdefizit

Stadt St.Gallen St.Galler Stadtverwaltung wächst: Trotz Budgetdefizit von 25 Millionen Franken werden 16 neue Stellen geschaffen Felix Keller, Präsident der FDP-Fraktion im Stadtparlament, fasst es zusammen: «Die Stadt St.Gallen hat ein strukturelles Defizit, das schlecke keine Geiss weg, aus diesem Grund müsste der Stellenplan ganz genau angeschaut werden.» Denn im Budget 2022 der Stadt ist beim Personalaufwand ein Wachstum vom 12,4 Millionen Franken vorgesehen. Daniel Wirth Jetzt kommentieren 10.11.2021, 05.00 Uhr

Ein Mitarbeiter der Stadt bläst Laub zusammen. Bild: Michel Canonica

Das Budget 2022 der Stadt St.Gallen sieht bei einem Gesamtaufwand von 610 Millionen ein Defizit von 25 Millionen Franken vor. Dies, obschon die ordentlichen Abschreibungen mit 26 Millionen Franken gerade einmal halb so hoch sind wie im Voranschlag für das laufende Jahr.

Bei einem winzigen Eigenfinanzierungsgrad von 2,5 Prozent bei Nettoinvestitionen von rund 70 Millionen Franken wächst die Verschuldung 2022 voraussichtlich um 68 Millionen auf knapp 300 Millionen Franken an. Trotz dieser schlechten Finanzzahlen will der Stadtrat den Personalbestand erhöhen; der prognostizierte Personalaufwand steigt um 12,4 Millionen auf 276 Millionen Franken. Der Personalaufwand beträgt demnach 45 Prozent des Gesamtaufwands.

Den grössten Brocken beim Personalaufwand stellt die Direktion Bildung und Freizeit dar mit rund 125 Millionen Franken, was wiederum 45 Prozent des städtischen Personalaufwands ausmacht. Bei der Stadt arbeiten derzeit gut 800 Lehrerinnen und Lehrer vom Kindergarten bis zur Oberstufe. Hinzu kommen im Stellenplan per Ende 2020 weitere 345 Vollzeitstellen. Das sind 85 Stellen mehr als im Jahr 2014.

Der Anstieg ist im Wesentlichen mit dem Ausbau der familienergänzenden Tagesbetreuung an den Schulen zu begründen. Entsprechende Vorlagen wurden vom Stadtparlament jeweils gutgeheissen. Dass heisst: Wenn bürgerliche Stadtparlamentarier die Stadtregierung gebetsmühlenartig rüffeln, diese baue den Staatsapparat hemmungslos aus, dann ist das nur die halbe Wahrheit.

Nicht nur bei der Direktion Bildung und Freizeit hat in den vergangenen Jahren ein Personalausbau stattgefunden: In der Direktion Soziales und Sicherheit stiegen die Jobs im Stellenplan zwischen 2014 und 2020 von 399 auf 437 an. Auch hier: Die Aufstockung des Korps der Stadtpolizei wurde vom Stadtparlament bewilligt. In der Direktion Soziales und Sicherheit wurden aber auch Stellen geschaffen, die dem Stadtparlament nicht mit einer separaten Vorlage beantragt worden waren, sondern mit dem Budget, zum Beispiel als es um einen Ausbau der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde ging.

Technische Betriebe wachsen ebenfalls kontinuierlich

Eine grosse Direktion sind auch die Technischen Betriebe, denen SP-Stadtrat Peter Jans vorsteht. Bei seinem Amtsantritt im Jahr 2014 waren im Stellenplan 655 Vollzeitstellen ausgewiesen; 2020 waren es 690 oder 45 mehr. Auch hier ist anzumerken: Ein Teil des Personalsausbaus wurde vom Parlament mit der Gutheissung von Vorlagen bewilligt, der andere Teil jeweils mit dem Budget.

Einer, der regelmässig darauf hinweist, die Stadtverwaltung müsse ihren Stellenplan von Zeit zu Zeit röntgen und gegebenenfalls wieder abspecken, wo dies möglich sei, ist FDP-Fraktionschef Felix Keller.

Felix Keller, Präsident der FDP-Fraktion im Stadtparlament. Moehr_fotografie

Er sagt, er kriege den Eindruck nicht los, dass neu geschaffene Stellen bei der Stadt für immer und ewig seien, was falsch sei. Die Stadt habe ein strukturelles Defizit, das schlecke keine Geiss weg, aus diesem Grund müsse der Stellenplan ganz genau angeschaut werden. Keller sagt, der Ausbau der familienergänzenden Kinderbetreuung an den Schulen sei vom Parlament verabschiedet worden im Wissen, dass dies neue Stellen benötige und Kosten generiere. Das Gleiche gelte bei der Polizei. Bei solchen Vorlagen könne das Stadtparlament mitreden und gegebenenfalls intervenieren.

Was Keller für schwierig hält, ist der schleichende Ausbau: «Hier einmal eine Stelle, dann dort wieder eine.» Oft habe das Stadtparlament nichts zu sagen bei der Schaffung neuer Stellen. Gleicher Meinung wie Keller ist auch Donat Kuratli, der Präsident der SVP der Stadt St.Gallen. Er hält es angesichts der finanziell schwierigen Situation für unangebracht, dass die Stadt nächstes Jahr 16 Stellen schaffen will, wie er dem «St.Galler Tagblatt» sagte.

Links der Mitte nimmt man das Budget 2022 gelassen. Ein Ausbau des Stellenplans in der Tagesbetreuung oder für den Klimaschutz steigere die Lebensqualität, heisst es bei SP und Grünen.

In den letzten sieben Jahren fast 200 neue Mitarbeiter angestellt

Zwischen 2014 und 2020 sind gemäss den Geschäftsberichten des Stadtrats 184 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Stadtverwaltung angestellt worden. Das entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Anstieg von 26 Stellen; die 16 neuen Arbeitsplätze, die der Stadtrat 2022 schaffen will, sind also nicht ausserordentlich viele.

Auch im Vergleich mit anderen Städten hat St.Gallen keinen aussergewöhnlichen Anstieg beim Personal. Nehmen wir die Stadt Zürich. Hier wurden gemäss dem Aufgaben- und Finanzplan 2015 bis 2020 ebenfalls Jahr für Jahr mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Waren es 2015 noch knapp 20'900 Beschäftigte, kletterte die Zahl bis 2020 auf 22'123.

Auch in Luzern, das fast die gleiche ständige Wohnbevölkerung hat wie St.Gallen, steigt der Personalaufwand, wie dem Aufgaben- und Finanzplan 2021 bis 2024 zu entnehmen ist. Darin heisst es, der Personalaufwand steige in der Planperiode von 224 Millionen Franken auf 245,7 Millionen Franken; das ist ein Wachstum von 9,7 Prozent. Das entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von rund 1,9 Prozent.

Das zeigt: Der Personalausbau in der St.Galler Stadtverwaltung ist im Städtevergleich nicht aussergewöhnlich hoch. Bei der Budgetdebatte im Dezember dürfte der geplante Ausbau im Jahr 2022 um 16 Stellen dennoch kontrovers diskutiert werden, dies vor allem, weil der Voranschlag rot ist.