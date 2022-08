St.Galler Stadtkulturgespräch: Was von der Pandemie bleibt

STADT ST.GALLEN Stadtkulturgespräch: Was von der Pandemie bleibt – und wie es mit der St.Galler Kulturszene weitergehen könnte Erstmals seit 2019 haben sich die Kulturschaffenden der Stadt wieder zum Austausch am Stadtkulturgespräch getroffen. Es ging um Vergangenheitsbewältigung, aber auch um Zukunftsperspektiven. Und um Wünsche an die Kulturförderung. Luca Ghiselli 19.08.2022, 12.00 Uhr

Reger Austausch am Stadtkulturgespräch im «Hektor». Bild: Sandro Büchler

Soll man endlich aufhören zurückzuschauen? Soll man die – besonders für die Kultur – dunklen beiden Coronajahre auf sich beruhen lassen und stattdessen lieber nach vorne schauen? Vor dieser Frage stand auch die städtische Kulturförderung, die am Donnerstagabend erstmals seit drei Jahren wieder zu einem Stadtkulturgespräch in den «Hektor» lud.

Knapp 80 Kulturschaffende aus allen Sparten folgten der Einladung und bahnten sich bei strömendem Regen den Weg in die Eventhalle im alten Güterbahnhof, die wegen eines hängigen Rechtsstreits noch immer keine ist. Stadtpräsidentin und «Kulturministerin» Maria Pappa, die dem Niederschlag trotzte und mit dem Velo kam, erinnerte in ihrer Begrüssung an die Stadtkulturgespräche vor der Pandemie. Es ging zunächst um Zwischennutzungen, dann zweimal ums städtische Kulturkonzept. Und dann kam Covid.

«Plötzlich waren es existenzielle Themen, die im Zentrum standen.»

Und nun gehe es vor allem darum, die Bedürfnisse von Kulturschaffenden nach der Pandemie abzuholen. Was brauchen sie? Was wünschen sie sich? Diese Fragen sollen in den Vordergrund rücken.

Erkenntnisse aus der Pandemie

Daran knüpften die beiden Co-Leiterinnen der Dienststelle Kulturförderung, Barbara Affolter und Kristin Schmidt, an. Die Kulturgespräche hätten in der Pandemie gefehlt, der Austausch sei wichtig und notwendig. Deshalb stand das Gespräch auch unter dem Titel «Den Faden wieder aufnehmen». Es gehe darum, das vor der Pandemie und durch sie abrupt Unterbrochene fortzusetzen.

In Vierergruppen sassen die Kulturschaffenden um einen Kartontisch, den sie selbst auf den Knien trugen. Und sie wurden von Moderatorin Katja Breitenmoser dazu animiert, sich auszutauschen. Über die schwierige Coronazeit, über das, was sie während dieser Zeit gelernt haben oder vielleicht lernen mussten. Die Ergebnisse der Diskussionen fielen so unterschiedlich wie erhellend aus.

Die Kulturschaffenden brachten ihre Gedanken auf Papier. Bild: Sandro Büchler

In einer Gruppe konnte niemand der Pandemie etwas Gutes abgewinnen. Man habe als Kulturschaffende schmerzlich feststellen müssen, nicht «systemrelevant» zu sein. Und das, obwohl man das, was man tut, aus vollster Überzeugung mache. Das sei hart gewesen, hiess es. Andere strichen positive Effekte hervor. Etwa, dass plötzlich mehr Experimente möglich waren oder die Bürokratie weniger wurde. Oder, dass man sich zum ersten Mal seit langem fragte, was man eigentlich wirklich in seinem Leben machen wolle.

Mehr Sichtbarkeit, mehr Niederschwelligkeit

Nur zurückschauen, das wollte aber niemand am Stadtkulturgespräch. Entsprechend gab es im Anschluss an den pandemiebezogenen Austausch eine Runde zur Zukunft. Die Kulturschaffenden sollten Anliegen an die Kulturförderung formulieren. Und auch hier folgte ein bunter Strauss an Ideen, Forderungen, Wünschen. SP-Stadtparlamentarier Vica Mitrovic beispielsweise brachte die Idee eines Trachten- und Tanzfestivals unter dem Motto «Ich zeige meine Heimat» ins Spiel. Was das Fest der Kulturen, das jeweils im Juni in der Innenstadt stattfindet anreisst, soll hier weiter gedacht und institutionalisiert werden.

Knapp 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen zum ersten Stadtkulturgespräch seit 2019. Bild: Sandro Büchler

Andere wünschten sich bessere Werbemöglichkeiten und eine höhere Sichtbarkeit für ihre Angebote, sei es an Kultursäulen oder auf den Bildschirmen in den VBSG-Bussen. Und wieder andere hielten es grundsätzlicher, wünschten sich von der Kulturförderung mehr Mut, Dinge neu zu denken. Man solle zum Beispiel nicht nur das fertige Produkt fördern, sondern den kreativen Prozess. Oder Angebote aus ähnlichen Sparten auf einer gemeinsamen Plattform als Cluster bündeln. Mehr Austausch, mehr Niederschwelligkeit, mehr neue Formate und nicht zuletzt mehr finanzielle Mittel wünschten sich die Kulturschaffenden in dieser Runde. Eine Gruppe äusserte statt eines Anliegens eine Bewertung: 4 von 5 Sternen für die Kulturförderung, die grundsätzlich einen guten Job mache.

Dieser bunte Strauss an Wünschen wurde anschliessend im Plenum deponiert – und sozusagen den beiden Co-Leiterinnen der Kulturförderung zur Bearbeitung überreicht. Barbara Affolter und Kristin Schmidt bedankten sich für die Gedankenanstösse. Affolter sagte, viele der geäusserten Anliegen richteten sich eigentlich an Kulturschaffende – und nicht an die Förderung. Kristin Schmidt sagte lachend zur gerade erfolgten Bewertung: «5 von 5 Sternen wären fast schon verdächtig gewesen.»

Der Faden ist also wieder aufgenommen, das Kultur-Spinnrad in der Stadt dreht sich wieder. Und die meisten wollen einfach nur nach vorne schauen – und sicherstellen, dass das auch so bleibt.