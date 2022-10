Stadt St.Gallen «Sie wussten, dass sie irgendwann rausmüssen»: Vermieter und Pächter des Kränzlin streiten sich Vor zwei Wochen schloss der beliebte St.Galler Kebabladen Kränzlin überraschend für fünf Tage. Jetzt erklärt der Sohn des Hauseigentümers, wie es dazu kam. Es geht um eine Kündigung, einen Millionenbetrag und mikroskopisch kleine Spritzer von Druckerschwärze. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 21.10.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Haus Kränzlin am Schibenertor in St.Gallen: Zwei Jahre dauert nun der Rechtsstreit im Hintergrund zwischen Pächter- und Vermieterfamilie. Bild: Michel Canonica

Dogus Dogan spricht trotz aufwühlender Tage ruhig. Der 25-Jährige sitzt im ersten Stock des Kränzlin beim Schibenertor. Dort betreibt Dogan eine Shishabar, dazu ein Hotel mit zehn Zimmern in den darüberliegenden beiden Etagen. Seit sechs Jahren ist der gelernte Kaufmann selbstständig, vertreibt unter dem Namen Ossy Smoke in der ganzen Schweiz Tabak für Wasserpfeifen.

Was Dogan jedoch aufwühlt, sind Scherereien mit den Pächtern des Kebabladens im Erdgeschoss. Vor zwei Wochen schloss das Kränzlin plötzlich. Fünf Tage später ging das beliebte Lokal wieder auf. Dogan hat sich nun an die Medien gewandt, weil er – trotz eines laufenden Rechtsverfahrens – publik machen will, wie es dazu gekommen ist.

Hand in Hand zusammengearbeitet

Dogans Vater Orhan hat das Gebäude an der Augustinergasse 1 im Jahr 1999 gekauft. 2011 verpachtet er das Ladenlokal im Erdgeschoss an die Familie von Can Binay. Die beiden Gastronomen vereinbaren einen Zehn-Jahres-Vertrag, plus eine Verlängerungsoption für fünf Jahre – die beide Seiten jeweils sechs Monate im Voraus kündigen können. Die zwei kurdischen Familien verstehen sich gut.

Dogus Dogan (links) und sein Vater Orhan Dogan im Jahr 2019. Bild: Michel Canonica (11.10.2019)

«Wir halfen uns immer gegenseitig aus und haben Hand in Hand zusammengearbeitet.»

Dogus Dogan richtet Shishas für die Gäste auf der Terrasse, das Essen kommt von Binays. Wenn Hotelgäste ins Restaurant kommen und nicht wissen wohin, schickt sie Binay zu Dogans in den ersten Stock. Wird das Münz knapp, gibt man sich gegenseitig Wechselgeld. «Der Kebabladen ist zwar eine Goldgrube, aber auch harte Arbeit», sagt Dogan. Insbesondere bei Nachtschwärmern, aber auch bei Schicht- und Nachtarbeitern ist das Kränzlin beliebt.

Dogans wollen umbauen

Doch das Haus ist in die Jahre gekommen. Dogan Senior beschliesst deshalb vor zwei Jahren eine Kernsanierung und meldet Eigenbedarf an. Er will investieren. Aus der Shishalounge im ersten Stock sollen sechs weitere Hotelzimmer werden. Im Erdgeschoss soll ein orientalisches Restaurant und Café entstehen. «Kebab und Pizza wird es dort weiterhin geben, das ist wichtig für die Ausgangsszene», so Dogan Junior.

Dogus, einer von drei Söhnen, soll den Gastrobetrieb übernehmen. Es sei schon immer klar gewesen, dass eines Tages die zweite Generation die Leitung übernehmen werde, sagt Dogus Dogan. «Dieser Zeitpunkt ist jetzt gekommen.» Dies sei auch der aktuellen Pächterfamilie längst klar.

«Schon als Binays das Lokal mieteten, wussten sie, dass sie irgendwann rausmüssen.»

Statt sechs Monaten gewährt ihnen Vater Dogan sogar ein ganzes Jahr Kündigungsfrist, damit sich Binays in Ruhe nach einer Alternative umschauen können. «Wir haben alles nach Gesetz gemacht», sagt Dogan. Das war vor genau zwei Jahren.

Im Kränzlin wird wieder gegessen und getrunken. Bild: Michel Canonica

«Von da an ging alles los», sagt der 25-Jährige. Die Pächterfamilie blockt, will die Kündigung nicht akzeptieren. Kompromissvorschläge schlagen sie aus. Stattdessen folgt ein juristisches Hickhack. Als sich auch bei der Schlichtungsstelle keine Lösung findet, verklagt Can Binay seinen Vermieter Orhan Dogan am 29. Dezember 2020.

Ist das Dokument echt oder gefälscht?

Vor dem Kreisgericht argumentiert er, die Kündigung sei nichtig – und präsentiert dabei ein von beiden Seiten unterzeichnetes Dokument von 2014. Darin wird auf Türkisch bestätigt, dass Binay alle im Mietvertrag enthaltenen Schuldbeträge in Raten abbezahlt habe.

Doch auf dem Papier stehen noch zwei weitere Sätze: Nämlich, dass die Pächter in jedem Fall bis 2035 den Betrieb im Erdgeschoss weiterführen dürfen – und wenn das Mietverhältnis bis dahin vorzeitig gekündigt werde, ein Schadenersatz in Millionenhöhe fällig sei.

Vater Dogan ist schockiert. Er ist sich sicher: Unter eine solche Klausel hätte er nie seine Unterschrift gesetzt. Zu Hause sucht er seine Kopie des Belegs hervor. Darin ist der Wortlaut anders. Die zwei gewichtigen Sätze fehlen komplett. Was stimmt nun? Auf Anraten ihres Anwalts fordern Dogans beim Forensischen Institut in Zürich ein Gutachten zum fraglichen Dokument an.

Das Labor untersucht das Papier aufs Detail. Es kommt zum Schluss: Die Zeilen mit dem brisanten Inhalt wurden nachträglich hinzugefügt. Kleinste, nur unter dem Mikroskop sichtbare Spuren weisen darauf hin. Die winzigen Spritzer, die beim Auftreffen von Druckerschwärze auf Papier entstehen, gehen bei den Buchstaben der originalen Sätze nach links, bei den hinzugefügten Zeilen aber nach rechts.

Auch einige Abstände und Zwischenräume bei einzelnen Wörtern weichen minimal voneinander ab. Die Befunde sprechen stark dafür, dass es sich um eine Fälschung handelt, so die Forensiker.

Etwas für St.Gallen bewirken

Das Gutachten trifft nach einem halben Jahr Wartezeit Anfang Oktober bei Familie Dogan ein.

«Da gingen die Emotionen hoch.»

Dogans gehen schnurstracks in den Kebabladen, schicken die Angestellten nach Hause und schliessen kurzerhand den Betrieb.

Auch die Gewerbepolizei sei vor Ort gewesen, falls die Situation eskaliert wäre. Binays werden vor vollendete Tatsachen gestellt. Die Hauseigentümer wechseln umgehend auch die Schlösser aus. Doch wegen eines richterlichen Beschlusses müssen Dogans der Pächterfamilie fünf Tage später die neuen Schlüssel wieder aushändigen – das Kränzlin geht wieder auf.

Dogus Dogan zündet sich eine Zigarette an – und guckt ins Leere. «Wir verstehen das nicht», sagt er dann. Er hege keinen Groll gegen Familie Binay.

«Ich bin einfach enttäuscht und finde es schade, dass es so weit gekommen ist.»

Das Vertrauensverhältnis sei längst verspielt, das Klima zwischen den beiden Familien frostig.

Die Situation ist verfahren. Trotz der neuen Erkenntnisse ist die vor zwei Jahren eingereichte Klage weiter hängig. Dogan ist sich sicher: «Hätte das Kreisgericht das Forensiklabor umgehend im April 2021 – und nicht erst über ein Jahr später – beauftragt, hätte es bereits im September 2021 an der Gerichtsverhandlung über eine Erstreckung entscheiden können.» Denn eine Analyse nehme gewöhnlich zwei Monate in Anspruch.

Dogan blickt dennoch positiv nach vorne. «Wir haben etwas vor. Wir wollen umbauen, wollen etwas für St.Gallen bewirken, wollen künftig etwas Schönes anbieten.» Nur wann das sein wird, weiss er noch immer nicht.

Pächter Can Binay reagierte nicht auf mehrere Kontaktversuche des «Tagblatts».

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen