Campus Platztor der Universität St.Gallen nun im Vorprojekt

Neuer HSG-Campus am Platztor ist nun ein Stockwerk kleiner: So hat sich das Projekt weiterentwickelt 150 Personen interessierte, wo das Projekt zum neuen HSG-Campus am Platztor steht. Unter anderem erfuhren sie, was der Neubau mit einer Schwarzwäldertorte gemein hat. Marlen Hämmerli 20.01.2023

Das Siegerprojekt «Haus im Park» sah grosse Fensterflächen vor. Diese wurden wegen des Raumklimas im Sommer reduziert. Visualisierung: PD

«Dummkopf», schimpft eine Frau. Sie stört sich am Mann vor ihr, der seinen Stuhl verrückt hat und ihr nun die Sicht nach vorne versperrt. Der Saal im HSG-Weiterbildungszentrum Holzweid ist gut gefüllt. Rund 150 Personen hatten sich für den Anlass vom Donnerstagabend angemeldet – zu viele für das Waaghaus, wo die Informationsveranstaltung ursprünglich geplant war.

Thema: der neue HSG-Campus am Platztor. Rund zwei Jahre ist es her, da stellte der Kanton das Siegerprojekt aus dem Architekturwettbewerb vor, das «Haus im Park» des Zürcher Architekten Pascal Flammer. Daraus ist inzwischen ein fast fertiges Vorprojekt gereift.

Durch den Standort am Platztor will die HSG näher an die Stadt rücken. Rund 3000 Studentinnen, Mitarbeiter und Dozentinnen sollen dort ab 2029 ein- und ausgehen. Der Campus liegt an der St.Jakob-Strasse, einer wichtigen Hauptachse in der Stadt St.Gallen. Nicht überraschend: Die Verkehrsführung interessierte am Donnerstagabend besonders.

Zwei neue Zebrastreifen samt Velofurt sind geplant

Die St.Jakob-Strasse ist eine wichtige Hauptachse und Ausweichroute, wenn die Autobahn blockiert ist. Im Durchschnitt passieren pro Tag 22’000 Fahrzeuge den nahe gelegenen Unteren Graben. Der Verkehr soll auch künftig fliessen, gleichzeitig müssen die Leute zum Campus gelangen, zurück in die Innenstadt oder zum Hauptgebäude der HSG.

Eine Erhebung habe gezeigt, die meisten Studentinnen und Studenten würden den ÖV oder das Velo nutzen, sagte Wolfgang Seez, Projektleiter beim kantonalen Tiefbauamt. Die Haltestellen Marktplatz Bohl und Schützengarten seien genug nahe gelegen. Zusätzlich gibt es Überlegungen, an der Müller-Friedberg-Strasse eine Bushaltestelle einzurichten, wie Stadtplaner Florian Kessler später sagte.

Wolfgang Seez, Projektleiter beim Tiefbauamt des Kantons St.Gallen. Bild: Marlen Hämmerli

Der Campus soll laut Seez möglichst keinen zusätzlichen Autoverkehr verursachen. Daher sieht das Projekt auch nur 50 Plätze in einer Parkgarage vor, dafür aber 350 Veloabstellplätze. Für Fussgängerinnen und Fussgänger gibt es bereits heute einen Zebrastreifen über die Torstrasse. Künftig soll es auch je einen über den Unteren Graben und die St.Jakob-Strasse geben, jeweils bei den bestehenden Lichtsignalanlagen. Jeder Zebrastreifen wird durch eine Velofurt ergänzt.

Die bestehende Unterführung wird abgerissen, neu gebaut und dabei deutlich vergrössert. Eine kombinierte Unterführung für Fussgänger und Velofahrerinnen sei geprüft worden, sagte Seez. Die nötigen Rampen würden aber zu lang. Zudem sei der Baugrund schwierig wegen des Grundwasserspiegels.

Beim jetzigen Projektstand sei «vieles noch nicht ausgereift», betonte Seez. Das hinderte einige der Anwesenden nicht, kritische Fragen zu stellen. So fragte ein Mann: «Was stellen Sie sich vor, wie der Verkehr noch funktionieren soll? Was Sie hier bauen wollen, wird wie eine Barriere wirken.» Berechnungen hätten gezeigt, dass der Verkehr trotz der zusätzlichen Zebrastreifen und Velofurten flüssig bleibe, sagte Seez. Natürlich würden die Schaltzeiten der Lichtsignalanlagen angepasst.

Verpflegungsangebote sollen öffentlich zugänglich sein

Bruno Hensler, Verwaltungsdirektor der Universität, warb für den Bau und betonte den Nutzen für Quartier- und Stadtbevölkerung. «Ziel ist nicht einfach eine Schule zu bauen, die von 8 bis 18 Uhr offen hat, sondern einen Campus, der lebt.» Im Neubau sollen Anlässe stattfinden, nicht nur interne.

Bruno Hensler, Verwaltungsdirektor Universität St.Gallen. Bild: Marlen Hämmerli

Hensler verglich das «Haus im Park» mit einer Schwarzwäldertorte. Beide beständen aus unterschiedlichen Schichten. «Das Zusammenspiel macht den guten Geschmack aus.» Das sei auch beim neuen Campus so. Er solle der Lehre ebenso dienen wie der Forschung und der Begegnung.

Das Publikum interessierte, ob es eine öffentlich zugängliche Mensa geben wird und die Möglichkeit, Räume zu nutzen. Beides bejahte Hensler. Zwei, drei Verpflegungsangebote seien vorgesehen. Diese werden öffentlich zugänglich sein, wie es auch die Mensa im Hauptgebäude ist. «Es ist uns ein Anliegen, dass Vernetzung stattfindet.»

Heute schon würden Vereine den Square nutzen. «Aber werden die Räume dann auch bezahlbar sein?», hakte dieselbe Person nach. Hensler: «Die Frage ist, was uns erlaubt sein wird. Die Idee ist aber nicht, dass wir eine zweite Olma werden.»

Das Gebäude ist nun ein Stockwerk kürzer

Seit dem Architekturwettbewerb hat sich das Projekt weiterentwickelt. Das Niveau des Erdgeschosses musste angehoben werden. Damit wurde das Gebäude aber insgesamt höher als erlaubt, erklärte Ralph Hagen, Leiter Baumanagement beim kantonalen Hochbauamt. Daher ist nun ein Stockwerk weniger geplant. «Dadurch konnten wir auch die Raumhöhen verbessern.» Dafür vergrösserte sich der «Fussabdruck» des Gebäudes, damit die Gesamtfläche bei rund 31’000 Quadratmetern bleibt.

Das Siegerprojekt sah eine Fassade mit grosser Fensterfläche vor. Der Anteil der Verglasung sei aus Gründen des Raumklimas und der Nachhaltigkeit reduziert worden, sagte Hagen. Ausserdem sind nun vertikale Lamellen als Sonnenschutz geplant. Hagen blendete in der Power-Point-Präsentationen Skizzen ein und fügte an: «Das ist ein Zwischenstand. Ich kann Ihnen nicht garantieren, dass es am Ende genau so aussehen wird.»

Ralph Hagen, Leiter Baumanagement beim Hochbauamt des Kantons St.Gallen. Bild: Marlen Hämmerli

Auch auf die Umgebungsgestaltung kam Hagen zu sprechen. «Damit wird es erst zum ‹Haus im Park›.» Möglichst viele Flächen sollen unversiegelt bleiben, damit Wasser versickern kann. Die Umgebung wird in zwei Bereiche gegliedert: gegen vorne werde sie «urbaner» gestaltet sein, gegen hinten werde der Park einem Privatgarten ähneln. «Wie man sie auch hier im Quartier sieht.»

Mitwirkung ist für Mai vorgesehen

Zum Abschluss legte Stadtplaner Florian Kessler dar, wie es weitergeht. Als nächstes geht das Projekt in die Mitwirkung, diese ist für Mitte Mai angesetzt. Zum Start gibt es am 15. Mai einen weiteren Informationsanlass. Danach folgt die öffentliche Auflage.

Nach heutigem Zeitplan beginnen 2025 die Tiefbauarbeiten, 2026 die Hochbauarbeiten. 2029 sollen Studenten, Mitarbeiterinnen und Dozenten das «Haus im Park» beziehen. Insgesamt kostet das Vorhaben 207 Millionen Franken. Davon trägt der Kanton St.Gallen 160 Millionen. Dem stimmten 2019 gut zwei Drittel der Stimmberechtigten zu. Der Bund hat Beiträge von 25 Millionen genehmigt. Die Universität steuert 20 Millionen bei, die Stadt 2 Millionen.

