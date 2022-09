Drei Weieren: Badehaus beim Mannenweier wird saniert

Um 1610 wurden oberhalb von St.Gallen Weiher angelegt. Sie dienten in erster Linie als Wasservorrat. Dass darin schon früh auch gebadet wurde, belegen Nachweise aus dem 18. Jahrhundert: So wurde etwa das Baden während des Sonntagsgottesdiensts verboten.

Richtig Einzug hielt die Badekultur in der Stadt um das Jahr 1900. Nach Plänen des damaligen Stadtbaumeisters Albert Pfeiffer wurde bei den Drei Weieren fast schon eine Art Badelandschaft gestaltet. 1895 entstand das Frauenbad, 1899 wurde am Südufer des Mannenweiers ein zweigeschossiges Garderobengebäude gebaut. 1906 wurde dieses mit einem zusätzlichen Garderobengebäude beim Nichtschwimmerbereich am Ostende des Weihers ergänzt. (sab)