Stadt St.Gallen Nach Streit an Bahnhofstrasse: 20-Jähriger erliegt seinen Verletzungen In der Nacht auf den 19. September ist an der Bahnhofstrasse in St.Gallen ein 20-jähriger Mann lebensbedrohlich verletzt worden. Mittlerweile ist er seinen Verletzungen erlegen. 29.09.2021, 10.45 Uhr

Der schwer verletzte 20-Jährige wurde auf der St.Galler Bahnhofstrasse von einer Patrouille der Stadtpolizei aufgefunden. Bild: Stadt St.Gallen

(11. Mai 2021)

In der Nacht auf Sonntag, den 19. September, gegen 2.45 Uhr wurde ein 20-Jähriger bei einer tätlichen Auseinandersetzung an der Bahnhofstrasse in St.Gallen lebensgefährlich verletzt. Mittlerweile ist er an seinen schweren Verletzungen verstorben, wie die Kantonspolizei St.Gallen am Mittwoch in einer Mitteilung bekanntgibt.