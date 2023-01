St.Gallen: Diskussion um Finanzausgleich nimmt wieder Fahrt auf

STADT ST.GALLEN Nach Pappas Klage über den Finanzausgleich: Bürgerliche Kantonsräte üben scharfe Kritik an Stadtpräsidentin Stadtpräsidentin Maria Pappa hält den innerkantonalen Finanzausgleich für unfair. Bürgerliche Kantonsräte aus der Stadt halten dagegen. Rückenwind erhält Pappa aus den eigenen Reihen. Diana Hagmann-Bula und Julia Nehmiz 3 Kommentare 20.01.2023, 05.00 Uhr

Der Finanzausgleich gleicht einer Zahlenakrobatik: Luftnummer am Festival Aufgetischt, das im vergangenen Jahr Tausende Besucherinnen und Besucher auch aus dem Umland anlockte. Bild: Michel Canonica

Maria Pappa hält wenig vom innerkantonalen Finanzausgleich. 34 Millionen Franken spült er voraussichtlich in die Kasse der Stadt (siehe Kasten). Er sollte Ressourcen und Sonderlasten ausgleichen. Tue er aber nicht, so die Stadtpräsidentin diese Woche in einem Interview mit dieser Zeitung.

Die Stadt sei der wirtschaftliche und gesellschaftliche Motor der ganzen Region, die Ausgaben der Stadt würden steigen. Laut Pappa kein hausgemachtes Problem. Seit 2008 würde die Schere der Steuerfüsse im Kanton St.Gallen weiter aufgehen. «Der innerkantonale Finanzausgleich funktioniert nicht. Hier ist der Hund begraben.»

Horizontales System wünschenswert

Die SP-Politikerin ist nicht die Einzige, die so denkt, wie eine Umfrage unter Kantonsrätinnen und Kantonsräten zeigt, die in der Stadt leben. Bettina Surber (SP) hält den innerkantonalen Finanzausgleich für misslungen: «Da ist zum Beispiel Mörschwil mit seinem sehr tiefen Steuerfuss und guten Anbindungen in die Stadt. Das kulturelle Leben findet aber hier, in St.Gallen, statt.»

Bettina Surber, Kantonsrätin (SP). Bild: Michel Canonica

Die Kantonsrätin ist in Wittenbach aufgewachsen. Auch dort gebe es wenig für junge Menschen, «ausser dem Schwimmbad». Die Folge: In den Ausgang geht man in die Stadt. Was völlig in Ordnung sei, sagt Surber. Aber das wirke sich auf die Kosten aus, etwa für den öffentlichen Verkehr, für die Sicherheit. Der aktuelle Finanzausgleich trage dem zu wenig Rechnung.

Sie wünscht sich ein horizontales System. «Die Gemeinden sollen sich an den Kosten beteiligen.» Wegen der Kleinräumigkeit der Ostschweiz würden auch die ausserrhodischen Gemeinden von den Vorzügen St.Gallens profitieren.

Thomas Schwager, Kantonsrat (Grüne). Bild: Benjamin Manser

Es sei an sich nicht falsch, dass die Gemeinden um die Hauptstadt vom Angebot profitieren, sagt der grüne Kantonsrat Thomas Schwager. Aber es sei wichtig, dass man sich dessen bewusst sei. Die Stadt sei sich dessen bewusst, sie spüre den Druck der Zentrumslasten. Einige Gemeinden hätten das Gefühl, die Stadt bekomme alles, Tonhalle, Theater, der Kanton bezahle dafür, warum sollten sie als Gemeinden auch noch dafür zahlen.

Und: So schnell werde sich am Modus nichts ändern, sagt Schwager, denn im Kantonsrat werde die Hauptstadt leicht überstimmt, wenn alle Gemeinden zusammenhalten. Ob der Konflikt lösbar sei? «Wenn es eine Lösung gäbe, hätte man sie schon lange gefunden.»

Stadt sollte besser ihre Hausaufgaben erledigen

Kantonsrat Walter Locher (FDP) ist «pointiert anderer Meinung» als Stadtpräsidentin Maria Pappa. «Statt über den innerkantonalen Finanzausgleich und höhere Ausgaben zu jammern, sollte die Stadt besser ihre Hausaufgaben erledigen. Und an ihrer Erreichbarkeit arbeiten. Doch das Gegenteil ist der Fall», sagt er. Locher spricht das angepeilte Tempo 30 auf innerstädtischen Verkehrsachsen an, die vorgesehene zusätzlich eingeschränkte Zufahrt in nördliche und mittlere Altstadt, die Ausweitung des Baumschutzes auf das ganze Stadtgebiet. «All das schwächt den Standortvorteil St.Gallens deutlich und vertreibt Bewohner und Wirtschaft aus der Stadt.» St.Gallen verfüge ausserdem kaum über erwerbbare Wohnflächen für den Mittelstand, «was nicht zuträglich für die Attraktivität der Stadt ist».

Walter Locher, Kantonsrat (FDP). Bild: Mareycke Frehner

Locher selber wohnt seit vielen Jahren hier, er habe sich nie überlegt, nach Mörschwil oder Teufen zu ziehen. «Weil mich die Urbanität von St.Gallen anzieht.» Doch sie vertrage sich nicht mit Tempo 30 und weiteren unnötigen Erschwernissen für Bewohner und Wirtschaft. «Natürlich sind Grünflächen und Biodiversität wichtig, in Stadt und Kanton. Aber man darf eine Stadt nicht zum Land machen.»

Aufzeigen, wo denn die angeblichen Zentrumslasten liegen

Die Diskussion komme immer wieder auf, sagt Donat Kuratli. Er ist Präsident der städtischen SVP, sitzt seit 2017 im Stadtparlament und seit 2022 im Kantonsparlament. Der Finanzausgleich sei klar geregelt anhand von Kennzahlen. Anstatt dass die St.Galler Stadtregierung jammere, die Zentrumslasten seien zu hoch, solle sie lieber benennen, wo genau die Stadt denn Aufgaben stemme, die eigentlich der Kanton tragen müsste. «Das sollte man einmal sauber aufzeigen.»

Donat Kuratli, Kantonsrat (SVP). Bild: PD

Und noch eine Diskussion würde Kuratli gerne anstossen: Was sind Aufgaben der Stadt als Zentrum und was nicht? Was muss in die Hauptstadt, was könnte auch woanders stattfinden? Die Fachhochschule sei ein Paradebeispiel, sagt Kuratli, denn diese wurde auf verschiedene Standorte im Kanton verteilt.

Kanton zahlt 2023 rund 34 Millionen Franken

Vom Kanton St.Gallen fliessen 2023 voraussichtlich rund 34 Millionen Franken über den innerkantonalen Finanzausgleich in die Stadtkasse. Die Gelder kommen aus zwei verschiedenen Sonderlastenausgleichen. Der Kanton St.Gallen kennt vier solche Ausgleiche: den Sonderlastenausgleich Weite (für ländliche Gemeinden mit geringer Siedlungsdichte), den Sonderlastenausgleich Schule (für Gemeinden mit überdurchschnittlicher Schülerquote), den soziodemografischen Sonderlastenausgleich (für Gemeinden mit überdurchschnittlichen Ausgaben im Sozialbereich) und dann noch einen Sonderlastenausgleich einzig und allein für die Stadt St.Gallen, mit dem die zentralörtlichen Leistungen der Kantonshauptstadt aufgefangen werden sollen.

Von den ersten beiden Ausgleichen profitiert die Stadt nicht. Die letzten beiden hingegen schlagen zu Buche. Aus dem soziodemografischen Sonderlastenausgleich erhält die Stadt St.Gallen gemäss provisorischer Berechnung 2023 rund 17,31 Millionen Franken, aus dem eigens für die Stadt geschaffenen Ausgleich rund 16,82 Millionen Franken. Ergibt ein vorläufiges Total von 34,13 Millionen Franken, die vom Kanton an die Stadt fliessen. Das sind vier Prozent mehr als noch 2022. Grund für den Anstieg ist vor allem die Teuerung.

Der Sonderlastenausgleich des Kantons für die Stadt soll zu einem Teil auch fehlende horizontale Abgeltungen kompensieren. Damit gemeint sind Beiträge von umliegenden, steuerkräftigen Gemeinden zur Abfederung der Zentrumslasten (Kultur, Verkehr, Soziales et cetera). Einen solchen Ausgleich kennt der Kanton St.Gallen nicht. Ein entsprechender Vorstoss von SP und Grünen scheiterte im Herbst 2020 im Kantonsrat deutlich. (ghi)

