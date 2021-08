St.Gallen: Welche Geheimnisse unter dem Marktplatz liegen

Reportage Knochen, Zähne und ein Jahrhunderte alter See: Welche Geheimnisse unter dem St.Galler Marktplatz liegen Um bei der Neugestaltung von Marktplatz und Bohl nicht auf Überraschungen zu stossen, untersucht die Stadt den Untergrund. In diesen Tagen wird mehrmals in die Tiefe gebohrt – auch in der Nacht. Sandro Büchler 11.08.2021, 19.00 Uhr

Sondierbohrungen auf dem Marktplatz in St.Gallen: Bohr- und Brunnenmeister Christian Hartl bei der Arbeit. Bild: Sandro Büchler (10.08.2021)

Der Geologe ist überrascht. Im Dreck findet Felix Sager einen grossen Zahn. Wenige Sekunden später einen zweiten. Dann einen ganzen Kiefer und einige Knochen, wahrscheinlich von einem Fussgelenk. «Ich habe schon zahlreiche Bohrkerne untersucht. Aber dass wir auf dem Marktplatz mitten in St.Gallen in zwei bis vier Metern Tiefe Knochen finden, ist seltsam.» Er vermutet, dass es die sterblichen Überreste eines Pferds, Schweins oder Schafs sind.

Kantonsarchäologe Joshua Fahrni kommt hinzu. Er bestätigt die These, dass es sich um Tierknochen handelt.

«Früher stand hier eine Metzgerei, da ist ein solcher Fund nicht ungewöhnlich.»

Felix Sager (links), Geologe der Geoconsulting AG, und Kantonsarchäologe Joshua Fahrni untersuchen den Bohrkern. Bild: Sandro Büchler (10.08.2021)

Möglich gemacht haben die Funde Bohrungen. Mit diesen will die Stadt St.Gallen herausfinden, wie der Untergrund unter dem Marktplatz beschaffen ist – um bei der Neugestaltung des Marktplatzes, die im Sommer 2023 beginnen soll, nicht auf Überraschungen zu stossen. Welche Geheimnisse verbergen sich noch unter dem Platz? So einige, wie sich schon am ersten Tag der Bohrungen zeigen wird.

Wie tief ist der Fels? Wie dick ist die Torfschicht?

Nuri Sarigül, Bereichsleiter Strassenbau beim Tiefbauamt der Stadt St.Gallen. Bild: Sandro Büchler (10.08.2021)

Vieles, was sich unter dem Asphalt und den Pflastersteinen verbirgt, weiss Nuri Sarigül bereits – zumindest wo die neuzeitlichen Wasser-, Strom- und Gasleitungen verlaufen. Sarigül ist Bereichsleiter Strassenbau beim Tiefbauamt der Stadt St.Gallen.

«Mit den Bohrungen wollen wir den Baugrund erkunden, insbesondere wollen wir wissen, wie tief die Oberkante des Molassefelsens ist.»

Da der Fels voraussichtlich in 15 bis 20 Metern Tiefe zu finden sei, bohre man 20 Meter tief. Am Dienstag stossen die Bohrmeister in 19,5 Metern Tiefe auf den Fels.

Die Fundamente für den zukünftigen Pavillon und die neuen Haltestellen werden gemäss Sarigül auf dem Untergrund lasten. «Auch die Waggons der Appenzeller Bahnen haben ein rechtes Gewicht.» Mit den Tiefenbohrungen will die Stadt ergründen, wo der Gletscher in der Urzeit Setzungen hinterlassen hat und wo die ersten Siedler und spätere Generationen Unebenheiten mit lockerem Schutt aufgefüllt haben.

Nuri Sarigül zeigt auf einem Übersichtsplan, wo gebohrt und gelocht wird. Bild: Sandro Büchler (10.08.2021)

Der Untergrund sei sehr heterogen, so viel wisse man, sagt Sarigül. Der Fels ist hügelig, der Gletscher hat ihn nicht überall gleich stark abgeschliffen und Gestein an unterschiedlichen Orten abgesetzt. Auch ein Bach fliesst in der Tiefe: Der Irabach folgt in etwa dem Verlauf der oberirdischen Gleise. Im Jahr 1523, als der heutige Marktplatz entstand, wurde der Bachlauf mit Kopfsteinen überwölbt und zugedeckt.

1905 wurde der Irabaches vom bisherigen Verlauf Burggraben–Spisertor–Steinach in ein neues Bett entlang von Brühltor–Sternackerstrasse–Rorschacher-Strasse verlegt. «Heute handelt es sich nicht mehr um ein Gewässer sondern um einen Mischabwasserkanal», sagt Sarigül.

Zwei Sondierungen finden in der Nacht statt

Der Bohrkern, eine rund 15 Zentimeter dicke Wurst, wird in lange, schmale Kisten zu je einem Meter chronologisch angeordnet. Dort untersucht sie Felix Sager. Das geschulte Auge des Geologen erkennt Kies und Lehmschichten. «Zwischen 4,5 und 5,5 Metern ist eine Torfschicht – viel weniger als beim Bahnhofplatz jedoch.»

Bohr- und Brunnenmeister Christian Hartl spritzt die Metallrohre, die nach der Bohrung wieder aus dem Boden gezogen werden, mit Wasser ab. Bild: Sandro Büchler (10.08.2021) Der Bohrkern wird für die weiteren Untersuchungen Meter für Meter in Kisten gelegt. Chronologisch: Am unteren Bildrand ist zuerst der Pflasterstein und ein kleines Betonstück zu sehen. Links oben im Bild ist das Material aus 20 Metern Tiefe. Bild: Sandro Büchler (10.08.2021) Geologe Felix Sager untersucht den 20 Meter langen Bohrkern, der pro Meter in je eine Kiste gelegt wurde. Bild: Sandro Büchler (10.08.2021) Sager findet einen Zahn, vermutlich von einem Schaf, einem Schwein oder einem Schaf. Bild: Sandro Büchler (10.08.2021) Kantonsarchäologe Joshua Fahrni kommt hinzu. Er bestätigt, dass es sich um den Zahn eines Tieres handelt. Bild: Sandro Büchler (10.08.2021) Im Bohrkern entdeckt das geschulte Auge weitere Zähne und Knochen. Bild: Sandro Büchler (10.08.2021) Bohren vor der Bank: Die grösste Schwierigkeit besteht gemäss Christian Hartl darin, den Bohrturm im Gewirr der gespannten Drähte aufrichten zu können. Bild: Sandro Büchler (10.08.2021) Hartl und sein Kollege ziehen ein Metallrohr nach dem anderen wieder aus dem Boden. Das Wasser färbt sich hellbraun und fliesst über den Marktplatz. Bild: Sandro Büchler (10.08.2021) Nach der Bohrung haben die Arbeiter ein blaues PVC-Rohr in den 20 Meter tiefen Schacht gelegt. Bild: Sandro Büchler (10.08.2021) Hammer, Handschuhe, Hydraulik. Bild: Sandro Büchler (10.08.2021) Das unscheinbare Bohrloch in der linken Bildhälfte. Bild: Sandro Büchler (10.08.2021) Hier geht es 20 Meter in die Tiefe. Bild: Sandro Büchler (10.08.2021) Christian Hartl misst nach: «19.5 Meter, dann kommt der Fels.» Bild: Sandro Büchler (10.08.2021) Nuri Sarigül, Bereichsleiter Strassenbau beim Tiefbauamt der Stadt St.Gallen, erklärt, wo in den kommenden Tagen gebohrt wird. Bild: Sandro Büchler (10.08.2021) Auch rund um die Calatrava-Wartehalle rumort es. Bild: Sandro Büchler (10.08.2021) Es ist lärmig. Bild: Sandro Büchler (10.08.2021) Mit einem Sauglastwagen wird das Material aus dem Untergrund herausgesaugt. Bild: Sandro Büchler (10.08.2021) Zu grosse Brocken werden mit dem Fuss entfernt. Bild: Sandro Büchler (10.08.2021) Eine einsame Karrette vor dem Coop City. Bild: Sandro Büchler (10.08.2021) Viel mehr als die Karrette interessieren Gross und Klein die aufgerissenen Löcher. Bild: Sandro Büchler (10.08.2021) Die Betonfundamente der Wartehalle werden freigelegt und untersucht. Bild: Sandro Büchler (10.08.2021) Die Ankerpunkte der Konstruktion im Boden werden sichtbar gemacht, beobachtet von beiden Seiten. Bild: Sandro Büchler (10.08.2021) Während die einen auf den Bus warten, bohren die anderen. Bild: Sandro Büchler (10.08.2021) Nuri Sargül erklärt die Farbmarkierungen: Blau sind Wasserleitungen, rot sind Werkleitungen und FW steht für Fernwärme. Im Bereich der Brühltorunterführung werden vier «Muffenlöcher» für die Fernwärme in den Boden gegraben. Bild: Sandro Büchler (10.08.2021)

Bei rund sieben Metern wird der Lehm wässriger. «Dort ist der Grundwasserspiegel», erklärt Sager. Der herausgeholte Bohrkern trocknet in der Nachmittagssonne. Die Beschaffenheit des Erdmaterials aus 15 Metern Tiefe deute auf einen alten Seeboden hin. Ein See unter dem Marktplatz? Das sei schon möglich, meint Geologe Sager.

«Dieser kann durchaus ein paar Hundert Jahre alt sein.»

Nuri Sarigül vom Tiefbauamt interessiert nicht nur, wie kompakt der Untergrund ist. Für den Strassenbau sei insbesondere der oberste Meter des Baugrunds relevant. «Die Schichten des Strassenoberbaus haben die Aufgabe, die Belastungen durch den Verkehr schadlos in den Untergrund abzuleiten.» Je tiefer, umso geringer sind diese Belastungen.

«Deshalb müssen die obersten Schichten qualitativ hochwertiger sein als die unteren. Darum ist die genaue Zusammensetzung und die Schichtstärke für uns sehr interessant.»

Eine weitere Frage: «Welche Stoffe, speziell Schadstoffe, finden sich im obersten Meter?» Um dies herauszufinden, werden auf dem Marktplatz neben acht Tiefenbohrungen auch sieben sogenannte Oberbauuntersuchungen gemacht – einen Meter breite und einen Meter tiefe Fenster in den Untergrund quasi.

Zwei davon wird die mit den Bauarbeiten betraute Firma Cellere Bau AG mitten in der Fahrbahn graben: Auf Höhe der Katharinengasse und beim Imbiss Kränzlin. «Diese Arbeiten sind nur in der Nacht möglich, wenn keine Busse und keine Bahn fährt», sagt Sarigül. Tagsüber undenkbar:

«Rund 120 ÖV-Bewegungen gibt es auf der Ost-West-Achse – pro Stunde.»

Wann die Nachtarbeiten stattfinden, ist vom Baufortschritt in den kommenden Tagen abhängig.

Verkehr und Fussgänger dürfen durch die Bauarbeiten nicht beeinträchtigt werden. Bild: Sandro Büchler (10.08.2021)

Bergen die Bohrungen nicht die Gefahr, auf Strom- oder Wasserleitungen zu treffen? «Dieses Risiko besteht.» Um Beschädigungen von Werkleitungen zu vermeiden, werden die Leitungen an heiklen Stellen jedoch vorgängig freigelegt, sagt Sarigül. Auch ein Erdbeben müsse niemand befürchten. «Die Bohrungen auf dem Marktplatz gehen weniger tief als beispielsweise eine Erdwärmesonde.»

Calatravas Betonfuss wird genau unter die Lupe genommen

Christian Hartl, Bohr- und Brunnenmeister von der Firma Hartl Baugrunduntersuchungen in Marbach. Bild: Sandro Büchler (10.08.2021)

Die grösste Gefahr bei den Arbeiten kommt von oben. «Auf die Fahrleitungen und die Abspannungen der Beleuchtung müssen wir mit dem Bohrturm am meisten acht geben», sagt Christian Hartl, Bohr- und Brunnenmeister aus Marbach. Er hat den Blick aber nicht nur nach oben, sondern hauptsächlich nach unten. Zwischen vier und sechs Stunden dauere eine Bohrung. Routine für Hartl.

«Im Stadtzentrum zieht es vor allem Schaulustige an.»

Hellbraunes Dreckwasser fliesst durch die Pflastersteine, der Bohrmeister ist von oben bis unten voll mit Dreckspritzern. Nach der Bohrung werden die Metallrohre Stück für Stück wieder aus dem Boden gezogen. Hartls Kollege klopft wuchtig mit einem Hammer aufs Metall. «Damit sich die Gewinde lösen.» Notfalls müssen sie mit einem Gasbrenner heiss gemacht werden, um sie auseinanderdrehen zu können.

Ein Bauarbeiter legt einen der Ankerpunkte des Betonfundaments zur genaueren Untersuchung frei – beobachtet von vorne und hinten. Bild: Sandro Büchler (10.08.2021)

Zünftig rumort es aber auch an einer weiteren Stelle auf dem Marktplatz: bei der vom Architekten Santiago Calatrava entworfenen Wartehalle. Dort werden gemäss Sarigül an mehreren Stellen die Ankerköpfe des Fundaments freigelegt und untersucht. Wie ist der Betonsockel der Halle gealtert? Mit einem Sauglastwagen wird die Baugrube leergesaugt. In einem Meter Tiefe kommen grosse, eckige Pflastersteine zum Vorschein. Früher war der Marktplatz wohl einen Meter tiefer. Ein weiteres Geheimnis hat er preisgegeben.